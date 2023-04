Jamilson Name minimiza ameaças contra ele rastreadas pelo serviço de inteligência da Sejusp

Deputado estadual Jamilson Name, do PSDB - Divulgação

Relatório produzido pela superintendência de inteligência da Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, revela uma suposta trama que impõe risco à vida do deputado estadual Jamilson Name, do PSDB.

A eventual conspiração contra o parlamentar teria a participação, conforme o diagnóstico da superintendência, tocada em caráter sigiloso, do irmão do deputado, hoje encarcerado em presídio federal em Mossoró (RN) e também de uma célula do PCC (Primeiro Comando da Capital), a mais famosa facção criminosa do Brasil.

O Correio do Estado confirmou com o deputado a existência da apuração confidencial. "Sei sim, fui notificado", resumiu o parlamentar, por telefone, na tarde desta sexta-feira (14).

Embora o relatório que foi entregue ao presidente da AL-MS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) indique risco à sua segurança, Jamilson disse não crer nas ameaças disparadas pelo próprio irmão.

Tanto que o deputado afirmou que não é intenção sua em reforçar a segurança pessoal.

De acordo com o documento da inteligência da superintendência, o ponto central do relatório que aponta eventual ameaça ao parlamentar seria um advogado criminalista que defendia Jamil Name Filho, o irmão do deputado, conhecido como Jamilzinho, que está preso.

Capturado no âmbito da Omertà, operação do Gaeco, do MInistério Público de MS, em setembro de 2019, Jamilzinho enfrenta denúncias por ser supostamente chefe de uma milícia armada.

O advogado em questão teria sido dispensado pelo deputado, e isso teria provocado ira no defensor e também no irmão do parlamentar.

De acordo com o relatório confidencial, Jamilson não queria mais que o advogado agisse na defesa do irmão porque quase todo o circulo da clientela dele seria ligado ao PCC, a facção criminosa.

O deputado disse ainda ter trocado o advogado do irmão por Nefi Cordeiro, famoso jurista, ex-ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), com escritório em Brasília.

Para reforçar a ideia de que não tem levado a sério a suposta ameaça do próprio irmão, o deputado disse que daqui a alguns dias deve viajar para Mossoró, onde pretende visitar Jamilzinho.

O Correio do Estado não teve acesso ao relatório, mas ouviu pessoas que o leram, incluindo o deputado.

Num trecho do relatório, é transcrito uma eventual fala do irmão preso que, contrariado com a demissão de seu advogado, teria dito que o irmão "uma hora vai cair".

Para o parlamentar, o relatório da superintendência foi sustentado na versão do advogado, não do irmão.

A assessoria de imprensa do presidente da AL-MS, Gerson Claro, do PP, que recebeu o documento, informou que o parlamentar estava viajando na tarde nesta sexta-feira e que ele retornaria na segunda-feira (17).