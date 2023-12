PROJEÇÃO

A Comissão Executiva Nacional foi definida pelo Diretório Nacional eleito por meio de chapa única e o novo presidente é Marconi Perillo

Durante a 16ª Convenção Nacional do PSDB, realizada nesta quinta-feira (30/11), em Brasília (DF), o ex-governador Reinaldo Azambuja foi eleito tesoureiro da Comissão Executiva Nacional do partido para o mandato de 2023 a 2025 e o governador Eduardo Riedel como um dos vice-presidentes da legenda.

Já Marconi Perillo foi eleito presidente nacional da legenda, enquanto Gabriela Cruz foi reeleita a presidente do Tucanafro – segmento de militância negra do partido, e Cinthia Ribeiro, que é prefeita de Palmas (TO), foi eleita a presidente do PSDB-Mulher.



“Nesses 28 anos de política tenho muito orgulho de fazer parte como tesoureiro do partido. Já havia assumido como tesoureiro adjunto quando era deputado federal”, declarou Reinaldo Azambuja ao Correio do Estado, enquanto o governador Eduardo Riedel reforçou que é importante defender os valores do PSDB. “Somos soldados e guardiões de um conjunto de ações que não tenho dúvida que tem como consequência um Brasil melhor”, pontuou.



Riedel reforçou ainda as contribuições da sigla para a política nacional. “A gente chega aqui hoje com um partido que nunca perdeu as suas raízes e, principalmente, o seu rumo. Se precisar fazer oposição, nós somos oposição. Se precisar aplaudir medidas, de quem entendemos que não têm a mesma linha, nós vamos aplaudir. Mas nós temos personalidade própria”, destacou.





Já Marconi Perillo completou que chegou ao cargo para servir e para ser um trabalhador pelo partido. “Eu estou seguro de que a gente pode traçar um caminho que nos leve a uma vitória. Temos que arregaçar as mangas e trabalhar para que a gente possa chegar forte lá na frente. Nós somos talvez o único partido, fora da polarização, que tem um nome, uma história que está sendo construída, que tem um propósito e que terá o melhor programa para o país”, disse.



Ele também exaltou a história do partido e como ela pode contribuir para o futuro do PSDB. “Temos a responsabilidade de buscar beber na experiência desses homens e mulheres que, ao longo do tempo, trabalharam e dirigiram o partido. Nós estamos ancorados em um passado que não nos envergonha. Pelo contrário, um passado de muito trabalho a favor do Brasil. Os êxitos do passado e a experiência do presente haverão de nos apontar o futuro, onde a gente transforme o PSDB”, afirmou.



Eduardo Leite, agora ex-presidente do PSDB e governador do Rio Grande do Sul, ressaltou que a sigla continua a sua jornada para trazer alternativas para melhorar a vida da população. “A gente quer fazer esse Brasil um país melhor. Não somos candidatos a mito, super-heróis, nem a salvadores da pátria. O PSDB é feito por homens e mulheres que têm a compreensão da necessidade de somarmos forças. Somos brasileiros que querem dar contribuição a este país, com um caminho de serenidade e sobriedade, sensatez e equilíbrio”, assegurou.



A prefeita de Palmas (TO) exaltou a evolução do PSDB-Mulher. “O PSDB Mulher atingiu um estágio de excelência na preparação de seus quadros. O momento que vivemos hoje é para comemorar a unicidade e a vitória do PSDB, que renasce sob um novo desígnio da união de cada uma de nós. União de discurso, união em prol de um país e do protagonismo que não abrimos mão”, completou.



A presidente do Tucanafro destacou a liderança do partido neste setor em que é referência. “Quem rompeu o mito da democracia racial neste país foi Fernando Henrique Cardoso. Foi ele quem implementou as políticas de igualdade racial. Então eu tenho orgulho de ser tucana. A luta não é só do negro. A luta é de todos nós”, falou.



Também participaram da 16ª Convenção Nacional do PSDB os ex-presidentes do partido, José Aníbal, Eduardo Azeredo e Teutônio Vilela Filho. O senador Izalci Lucas também esteve presente, além do líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Adolfo Viana, entre outras autoridades.

Comissão Executiva Nacional do PSDB

Membros



Presidente de Honra: Fernando Henrique Cardoso

Presidente: Marconi Ferreira Perillo

1º Vice-Presidente: Paula Mascarenhas

2º Vice-Presidente: Duarte Nogueira

Vice-Presidente: Eduardo leite

Vice-Presidente: Eduardo Riedel

Vice-Presidente: Raquel Lyra

Vice-Presidente: Beto Richa

Vice-Presidente: Geovania de Sá

Vice-Presidente: Marcos Vieira



Secretário-Geral: Paulo Abi-Akel

1º Secretário: Pedro Cunha Lima

2º Secretário: Savio Neves



Tesoureiro: Reinaldo Azambuja

Tesoureiro Adjunto: Micheli Petri



Líder na Câmara dos Deputados: Dep. Adolfo Viana



Membros Efetivos da Executiva



1) Izalci Lucas

2) Plínio Valério

3) Paulo Serra

4) Nilson Leitão

5) Hildon Chaves

6) Lena Pinto

7) Sebastião Madeira

8) Pedro Vilela

9) Débora Louse

10) Luiz Carlos



Ex-Presidentes



Fernando Henrique Cardoso

Pimenta da Veiga

Teotônio Vilela

José Aníbal

José Serra

Eduardo Azeredo

Tasso Jereissati

Aécio Neves

Bruno Araújo

Eduardo Leite



Suplentes:



1) Luiz Paulo Veloso Lucas

2) Thelma Oliveira

3) Moema São Thiago

4) Ava Santiago

5) Luciano Neves

6) Sergio Fernandes Ferreira

7) Virgílio Melo



Secretariado:



Secretariado Nac. PSDB/Mulher: Cinthia Ribeiro

Secretariado Nac. da Juventude: Rodrigo Rizzo

Tucanafro: Gabriela Cruz

Diversidade: Edgar de Souza

Assine o Correio do Estado