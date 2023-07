Lira volta a cobrar liberação de emendas em semana decisiva para pautas econômicas do governo

BRASÍLIA

Daniela Carneiro deve permanecer no governo até que Congresso termine as votações de pautas econômicas

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ganhou mais uma sobrevida no governo do presidente Lula (PT), após ter até mesmo marcado evento de despedida na pasta e aliados esperarem entrega de carta de demissão.

Ela ficará, ao menos, até a próxima semana, quando o Congresso concluir as votações econômicas, disse o ministro Paulo Pimenta (Secom).

"A gente vai concluir esse debate nas questões do Congresso nesta semana e vamos retomar essa discussão sobre a composição [do governo] e eventuais mudanças que possam ocorrer no governo a partir da semana que vem. Portanto, a ministra permanece a disposição do governo desempenhando sua função", disse Pimenta a jornalistas no Palácio do Planalto.

A Câmara dos Deputados decidiu fazer esforço concentrado nesta semana para votar três pautas de interesse do governo: arcabouço fiscal, Carf e reforma tributária. Mas, diante de impasses em torno dos textos, em especial da tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu priorizar a reforma e as demais, para depois do recesso parlamentar.

Questionado sobre qual votação o governo está esperando ocorrer para oficializar a saída de Daniela Carneiro do Turismo, Pimenta disse: "Espera o recesso chegar". Contudo, questionado se a mudança ficaria para depois do recesso parlamentar, para agosto, disse que as conversas serão retomadas na próxima semana.

"O governo vai retomar os diálogos com as lideranças, interlocutores dos diferentes grupos e partidos no decorrer da semana que vem", afirmou. Integrantes do Palácio do Planalto esperavam que a ministra entregasse sua carta de demissão do cargo em encontro com o presidente.

Apesar disso, na noite desta quarta (5), aliados do governo passaram a dizer que a troca no Turismo poderia demorar mais alguns dias para ser concretizada porque os parlamentares da União Brasil aumentaram a exigência para ocupar a pasta.

O ministro da Secom disse que Daniela não entregou carta de demissão durante a reunião com Lula. Em troca pela saída do cargo, Daniela deverá ser nomeada vice-líder do governo no Congresso ou na Câmara dos Deputados.

Além disso, Lula deverá ir ao Rio de Janeiro inaugurar a obra de um instituto federal de ciência e educação ao lado do prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), marido de Daniela e aliado do petista na baixada fluminense.

