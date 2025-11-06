Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

Ministro André Mendonça acumulou mais um voto a favor da cassação do deputado, nesta quinta-feira (6), sessão presencial ordinária do TSE

Naiara Camargo

Naiara Camargo

06/11/2025 - 15h20
Deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Lucas de Lima (Sem Partido), corre sérios riscos de ser cassado e se tornar o segundo deputado a perder o mandato na história do Estado. Rafael Tavares (PL) foi cassado em fevereiro de 2024, sendo o primeiro da história da Assembleia Legislativa (ALEMS) a perder o cargo.

Lucas de Lima é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por sair sem justa causa do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e entrar no Partido Liberal (PL). O TSE retomou às 9h, desta quinta-feira (6), em sessão presencial ordinária, o julgamento do agravo regimental interposto pelo deputado.

Na ocasião, o ministro André Mendonça votou a favor da cassação do deputado. Anteriormente, o ministro Antônio Carlos Ferreira também havia votado a favor

Com isso, Lucas de Lima tem dois votos favoráveis à sua cassação e precisaria de mais dois para ser de fato cassado. Ao todo, sete ministros votam, sendo que é necessário a maioria (quatro votos) para perder o cargo.

Ainda faltam cinco votos dos ministros: Edilene Lôbo, Vera Lúcia Santana Araújo, Nunes Marques, Isabel Gallotti e Cármen Lúcia. Mas, no momento, foi pedido vistas. 

A justificativa foi de que Lucas de Lima sofria “grave discriminação política pessoal” e sempre foi mais simpático à direita. Ele chegou a se filiar ao PL, mas teve que se desfiliar por conta de uma decisão judicial e atualmente está sem partido.

Antonio Ferreira, relator do caso, não vislumbrou a existência de grave discriminação política e pessoal apta a configurar justa causa para Lucas de Lima se desfiliar. Portanto, o voto do ministro foi um passo para a cassação do deputado.

“De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a justa causa para a desfiliação se configura não só quando há situações claras de desprestígio ou perseguição, mas também quando o mandatário é afastado do convívio da agremiação, quando há marginalização ou supressão de acesso às decisões políticas”, explicou o ministro.

André Mendonça concorda com o relator e votou a favor da cassação do deputado.

“Pois bem, após promover uma análise vertical dos autos, cheguei à mesma conclusão de sua excelência, o relator, ou seja, que embora tenha descoberto uma comprovada falta de sintonia e de convergência política entre o deputado Lucas de Lima e a direção do partido no Estado, nenhuma das situações caracterizaram a grave discriminação política pessoal”, destacou o ministro.

O Correio do Estado entrou em contato com o deputado para saber seu posicionamento, mas, ele afirmou que "Sem comentários no momento. Foi pedido vistas".

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, por maioria, julgou procedente o pedido e declarou haver a caracterização da justa causa para a pretendida desfiliação partidária.

De acordo com a legislação eleitoral, o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar eleito. A desfiliação sem justa causa reconhecida pela Justiça Eleitoral configura infidelidade partidária e pode resultar na perda automática do cargo, que passa ao suplente da legenda.

Ele foi eleito deputado estadual com 12.391 votos em 2022.

* Colaborou Daniel Pedra

Fala

Lula foi 'infeliz' ao dizer que traficante é vítima, diz petista na CPI do Crime Organizado

A declaração ocorreu quando Lula criticava a política do presidente norte-americano Donald Trump de combater cartéis do narcotráfico na América Latina.

05/11/2025 21h00

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), presidente da recém-instalada CPI do Crime Organizado no Senado, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi "infeliz" ao dizer que o traficante é uma vítima dos usuários.

A declaração ocorreu quando Lula criticava a política do presidente norte-americano Donald Trump de combater cartéis do narcotráfico na América Latina.

O petista sugeriu que há uma relação de sustentação entre traficantes e dependentes químicos e defendeu que Trump combata o uso das drogas internamente no País, em vez de promover ação militar externa. Mais tarde, afirmou que a frase foi "mal colocada".

"Foi infeliz na colocação", afirmou o senador em entrevista ao jornal O Globo.

"Temos que entender que o traficante é o que há de mais pernicioso dentro da sociedade brasileira. O traficante mata. Por isso, defendo mais rigor, inclusive no aumento das penas para o tráfico de entorpecentes."

À frente da CPI, Contarato disse que o foco será seguir o "fluxo do dinheiro" das facções e milícias e investigar a conduta de agentes públicos.

"Aquilo ali não é palco para pirotecnia nem discurso eleitoral. A CPI precisa jogar luz sobre a segurança pública, ver quem tem responsabilidade e o que é necessário fazer para reduzir a criminalidade", disse.

O senador também reconheceu que o tema da segurança pública é um desafio para a esquerda.

"Passou da hora de entender que segurança pública tem que ser tratada com responsabilidade. E essa responsabilidade precisa deixar de ser vista sob um olhar romantizado. Passou da hora de o campo progressista assumir essa pauta, porque ela é apartidária. Essa é uma determinação constitucional, independentemente de partido", declarou.

Contarato afirmou que a comissão aprovou convite para convocar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), após a operação policial que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão.

Sobre a eficácia de operações policiais contra a criminalidade, Fabiano, que é delegado de carreira, avalia que "o que não pode é a sociedade continuar alarmada diante de operações que vitimam dezenas de pessoas".

"A gente sempre precisa perguntar: a operação foi bem-sucedida? Restituiu a paz social? No caso da mais recente, tivemos 121 mortos, entre eles, quatro policiais, e um dos alvos não foi capturado. Então, ela foi um sucesso?", questionou.
 

Política

Com voto favorável de senadores de MS, isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil é aprovada

Cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos imposto; Se for sancionada até o fim do ano, redução passa a valer em janeiro de 2026

05/11/2025 18h33

Os senadores Soraya Thronicke (Podemos), Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP) votaram a favor da isenção do IR

Os senadores Soraya Thronicke (Podemos), Nelsinho Trad (PSD) e Tereza Cristina (PP) votaram a favor da isenção do IR

O plenário do Senado aprovou, por unanimidade, nesta quarta (5), o projeto de lei 1087/2025 que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil mensais e aumenta a taxação de altas rendas. Se o texto for sancionado até o final do ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a redução do IR passa a valer a partir de janeiro de 2026. 

Como a votação foi unânime, os três senadores de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PSD), Soraya Tronicke (Podemos) e Tereza Cristina (PP), também votaram a favor.

O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, enquanto outros 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação. "É uma medida que dialoga com a vida real das pessoas", disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Para compensar a perda de arrecadação, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês). O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%. 

O projeto foi encaminhado pelo governo em março ao Congresso e foi aprovado em outubro pela Câmara. O relator da proposta foi o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que acatou apenas emendas dos senadores Eduardo Gomes (PL-TO) e Rogério Carvalho (PT-SE).

Histórico

O relator do projeto no Senado, Renan Calheiros, defendeu a proposta e destacou que a decisão seria histórica para o país. “O projeto do imposto zero é um dos mais importantes e mais aguardados dos últimos anos”. 

Renan apontou que a proposta do Executivo corrige injustiças e contribui para o bem-estar social “ao promover a justiça tributária, diminuir a carga de tributos que incide sobre a baixa renda e aumentar a carga incidente sobre os super ricos”.

De acordo com o senador, o “imposto zero” vai beneficiar perto de 25 milhões de trabalhadores e será compensado pelo aumento da carga sobre 200 mil super ricos. “Os trabalhadores terão um ganho médio de R$ 3,5 mil por ano”. 

Ele destacou que, para quem tem rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil, haverá uma redução proporcional do imposto. 

Entenda o projeto

Se for sancionado pelo presidente Lula ainda em 2025, a nova legislação isentará, a partir de janeiro do ano que vem, o imposto de renda sobre rendimentos mensais de até R$ 5 mil para pessoas físicas e reduzirá parcialmente o imposto pago por quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. 

Haverá uma alíquota mínima de IR para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. O texto prevê uma progressão, chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos.

Outro ponto é que, a partir de janeiro de 2026, a entrega de lucros e dividendos de uma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil em valor total maior de R$ 50 mil ao mês ficará sujeita à incidência do IRPF de 10% sobre o pagamento, vedadas quaisquer deduções na base de cálculo. 

Ficam de fora da regra, segundo o projeto, os pagamentos de lucros e dividendos cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, mesmo que o pagamento ocorra nos anos seguintes.

