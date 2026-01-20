Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza, diz Trump

PROTESTO

Deputados Marcos Pollon e Catan aderem à "Caminhada pela Liberdade", iniciada em Minas Gerais, que deve chegar à Capital Federal no domingo (25)

Parlamentares de Mato Grosso do Sul anunciaram adesão à chamada Caminhada pela Liberdade, mobilização iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que percorre mais de 200 quilômetros a pé entre Paracatu (MG) e Brasília. O ato, de caráter político e simbólico, tem previsão de chegada à Capital Federal no próximo domingo (25).

Entre os sul-mato-grossenses que confirmaram participação está o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que divulgou vídeo nas redes sociais convocando apoiadores a se juntarem ao movimento. Mesmo tendo anunciado anteriormente que só voltaria a se manifestar publicamente após o dia 20, Pollon afirmou que decidiu antecipar o posicionamento por considerar a situação “urgente”.

“É uma situação que grita em plenos pulmões pelo Brasil. Vamos salvar nosso país. É pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos”, declarou o parlamentar, que convidou moradores do interior e da Capital a seguirem com ele em carreata até o ponto onde ocorre a caminhada, para depois seguir a pé com os demais participantes.

Pollon também afirmou que seguirá com o próprio veículo e incentivou apoiadores a oferecerem carona para ampliar a mobilização. Além disso, convocou a presença de apoiadores em Brasília no dia 25, data em que está prevista uma manifestação na Capital Federal com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Se você não pode ir agora, esteja em Brasília no domingo, no dia vinte e cinco, todos, de carro, de moto, de jegue, de cavalo, vá nem que seja montado no lombo de um petista, mas vá", declarou ao fazer o convite.

Outro parlamentar de Mato Grosso do Sul que anunciou adesão foi o deputado estadual João Henrique Catan (PL-MS). Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que já estava na estrada, na região do Bolsão sul-mato-grossense, a caminho de se juntar ao grupo.

Segundo Catan, a mobilização reúne parlamentares que não se enquadram no que chamou de “político convencional” e que estariam dispostos a se doar pela causa. “Algo precisa ser feito. Nós vamos juntos vencer, a qualquer custo que seja preciso”, disse, destacando ainda a união política no movimento.

A caminhada teve início na tarde de segunda-feira (19), na BR-040, em Minas Gerais, e já cruzou a divisa com o estado de Goiás. Além de Nikolas Ferreira, outros parlamentares também anunciaram participação, como André Fernandes (PL-CE), Gustavo Gayer (PL-GO), Carlos Jordy (PL-RJ) e Sargento Gonçalves (PL-RN).

Em carta aberta divulgada nas redes sociais, Nikolas Ferreira afirmou que a iniciativa não tem caráter de “espetáculo” ou motivação pessoal, mas seria um “ato de compromisso com a liberdade”. No texto, o deputado dedica a caminhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, alegando perseguição política, ilegalidades e arbitrariedades.

O parlamentar também afirmou que a manifestação será pacífica e que não pretende gerar desordem. “Se houver um despertar da consciência nacional, então cada quilômetro percorrido já terá valido a pena”, escreveu.

