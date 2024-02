Lula usa evento oficial para falar de eleição e alertar contra voto em 'imbecil'

paz selada

Inicialmente eram contrários à candidatura própria e defendiam o nome da ex-deputada Rose Modesto, que ocupa cargo no Governo Lula

O ex-governador e atual deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, e o deputado federal Vander Loubet mudaram de discurso e agora passaram a ser defensores da candidatura da deputada federal Camila Jara (PT) para a disputa da prefeitura de Campo Grande.

Após encontro de Zeca e Vander com integrantes de suas correntes internas na noite desta quinta-feira (22), os três parlamentares se reuniram na manhã desta sexta-feira (23) para “selar a paz” e até fizeram pose para fotógrafos.

Até o começo da samana, os dois integrantes da família Miranda, que há três décadas estão entre os principais comandantes do PT no Estado, defendiam apoio à ex-deputada federal Rose Modesto, que atualmente ocupa a presidência da Sudeco, posto ao qual chegou em decorrência do apoio de Vander Lubet.

“Acho que nós fizemos aqui um entendimento importante, juntado as duas ideias. A pré-candatura da deputada Camila, que é uma jovem importantíssima, como as pré-candidaturas que vamos lançar no interior, demonstra que não queremos ser mais tratados como anexo, como puxadinho de nenhum outro partido. Por isso viemos aqui hipotecar total apoio à pré-candidatura da companheira Camila”, afirmou o ex-governador Zeca do PT.

E para tentar viabilizar esta possível candidatura, Vander Loubet afirmou que já a partir de segunda-feira pretende buscar apoio de outros partidos, principalmente do PSB, comandado no Estado por Paulo Duarte, que está prestes a voltar à Assembleia Legislativa. O partido comanda a Câmara de Vereadores de Campo Grande, com Carlão Borges, do qual Vander espera não só apoio, mas aliança partidária.

Mostrando que está disposta e animada com o fato de finalmente receber a “bênção” dos dois “caciques”, Camila Jara deixou claro que está disposta esquentar a disputa. “A gente sabe que a situação da prefeitura não está fácil, tem prefeita brincando de receber ex-primeira-dama de presidente que destruiu o País, mas a gente deveria estar concentrando os esforços na reconstrução”, alfinetou a deputada.

Ela estava se referindo ao fato de a prefeita Adriana Lopes (PP) ter ido na manhã desta sexta-feira, em horário de expediente, ao aeroporto de Campo Grande recepcionar a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, que veio à cidade para participar de um evento partidário. Evangélica assim como a ex-primeira-dama, a prefeita presenteou a visitante com um exemplar da Bíblia.

Adriane Lopes, que deve disputar a reeleição, está à espera de apoio formal do ex-presidente Jair Bolsonar nesta corrida. Após uma série de mudanças de discurso, o ex-presidente afirmou, na última quarta-feira, que a tendência do PL é apoir a prefeita.