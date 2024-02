Lula volta a criticar Israel e defende a criação de um Estado Palestino

Para analistas do governo que pensavam que Lula iria seguir a cartilha diplomática e "diminuir o tom" o presidente tornou a reforçar o discurso - Crédito: Canal Gov BR

O presidente Lula (PT), voltou a falar do conflito entre Israel e Palestina, classificando como "genocídio" e defendeu a criação do Estado Palestino "livre e soberano". A fala ocorreu nesta sexta-feira (23) durante o lançamento do edital da Petrobrás Cultural.

O maior investimento cultural feito no país ficou em segundo plano quando o presidente defendeu a criação de um Estado Palestino e o fim do conflito. Assim como, manifestou a ideia de que harmonia seja estabelecida entre as duas partes.

Para analistas do governo, que pensavam que Lula iria seguir a cartilha diplomática e "diminuir o tom", o presidente tornou a reforçar o discurso, tomando o cuidado desta vez para direcioná-las ao governo israelense, precisamente a figura de seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"O que o governo de Israel está fazendo com o povo palestino não é guerra. É genocídio porque está matando mulheres e crianças. Não tem que interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo na Palestina é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares, desaparecidas. Não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio", declarou.

O lançamento da Petrobrás Cultural, com o novo edital, prevê R$ 250 milhões para projetos culturais, em todo o país. É o maior valor destinado por uma estatal para a cultura no país. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Crise diplomática

A crise diplomática teve início, no último dia 18 de fevereiro, durante uma visita a Etiópia em que reafirmou que o que Israel promove na Palestina trata-se de "genocídio" e comparou a ação do governo israelense ao holocausto.

Durante a semana o tom utilizado pelo petista tomou conta da pauta e como resposta o embaixador no Brasil, Frederico Meyer, foi convidado a comparecer ao Memorial do Holocausto onde passou por uma reprovação pública na presença da imprensa.

Imediatamente Lula ordenou que o embaixador deixasse Tel Aviv e retornasse ao Brasil. Por sua vez, Netanyahu, declarou Lula "persona non grata" o que tensionou ainda mais a situação. Enquanto no por meio do microblog X (o antigo Twitter) Daniel Zonshine, se referiu a fala como "cuspe na cara".

Com a escalada diplomática correu pelos corredores do Planalto em Brasília, a possibilidade de que o governo Lula expulsasse o embaixador israelense. Na última terça-feira (20) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve um encontro com Zonshine e a conversa girou em torno de diminuir o tom e compreensão. A eventual expulsão que aventavam pelos corredores do Palácio do Planalto não chegou a ser mencionada.

** Com correspondente do Correio do Estado Alanis Netto

Assine o Correio do Estado