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"Mais Louco do Brasil" desiste de disputar eleição e segue no cargo de prefeito

Ele afirmou que continua no cargo em respeito aos moradores do município e para que a vice-prefeita não assuma a gestão

Karina Varjão

Karina Varjão

26/03/2026 - 14h30
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O prefeito da cidade de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), auto intitulado "Mais louco do Brasil" cancelou sua renúncia ao cargo. Ele articulava disputar as eleições de outubro mas sem deixar claro em que posição política. Especulações ainda sugestionavam que ele poderia compor a chapa de João Henrique Catan como vice-governador. 

Em suas redes sociais, Ferro anunciou a desistência da renúncia "pensando no bem estar dos cidadãos de Ivinhema". 

"Eu não tenho ambição de disputar outros cargos, não tenho ambição política. Minha ambição é servir o povo e eu estou aqui para servir a população", afirmou. 

Ferro explicou que, no último dia 22, havia uma licitação a ser feita no valor de R$ 65 milhões. A obra era para pavimentação de pelo menos cinco bairros da cidade. No entanto, a disputa teve que ser adiada por 60 dias úteis. 

Esse adiamento foi a justificativa para a desistência do prefeito. Para ele, a grande responsabilidade da obra não poderia ser passada a outra pessoa e ele precisaria ser quem "dar ordem de serviço" e licitar o que ele chamou de "a maior conquista que eu e minha equipe já tivemos". 

Além disso, o fato de o comando passar à vice-prefeita, Angela Casarotti (PP), também pesou na decisão. Segundo ele, com a renúncia, toda a equipe seria substituída. 

"Para não colocar nenhuma questão em risco do nosso desenvolvimento, eu vou abrir mão da renúncia e vou continuar aqui servindo a população por mais dois anos e oito meses". 

Com o pronunciameto, Ferro cumpre a promessa que havia feito ao assumir o cargo de que cumpriria o mandato até o fim. Por fim, confirmou que irá concorrer a outro cargo maior nas próximas eleições. 

"Em 2030, irei, sim, disputar um outro cargo e servir à sociedade do Mato Grosso do Sul". 

Rusgas antigas

No mês de julho de 2025, Angela participou de uma reunião com agentes de saúde sem a presença de Juliano. A reunião teria garantido alguns repasses para a saúde do município sem o aval de Ferro. Ele afirmou que já havia feito uma reunião com quem precisava e resolvido "o que tinha que ser resolvido".  

Nas redes sociais, o prefeito expôs a situação e pediu que a vice-prefeita "respeitasse o chefe do executivo". 

"Quem sabe o que tem que ser feito dentro do poder executivo é o prefeito. O vice não tem atribuição nenhuma sobre a parte administrativa do município. A atribuição do vice é ficar na dele e esperar a ausência do prefeito na morte ou afastamento", disse em vídeo. 

Ainda pediu que a vice respeitasse a gestão e o lugar de cada um. 

Angela não se pronunciou sobre o assunto. 

CRÉDITO

Lula edita MP com mais R$ 15 bi para programa de ajuda a empresas afetadas pela guerra

As condições, encargos financeiros, prazos e demais normas regulamentadoras das linhas de financiamento serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)

25/03/2026 16h30

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Presidente Lula

Presidente Lula Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), editou a Medida Provisória 1.345, que destina R$ 15 bilhões adicionais às linhas de crédito do programa Brasil Soberano, para ajudar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) cujas exportações foram afetadas pela guerra no Oriente Médio. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

As condições, encargos financeiros, prazos e demais normas regulamentadoras das linhas de financiamento serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ainda irão definir os critérios de elegibilidade às linhas de financiamento.

Na terça-feira, 24, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que os valores vêm de recursos que não foram usados no Programa Brasil Soberano, lançado em 2025, para contrabalançar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras

De acordo com o Planalto, serão usados o superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), apurado em 31 de dezembro de 2025, inclusive do principal; o superávit financeiro, apurado em 31 de dezembro de 2025, de fontes supervisionadas por unidades do Ministério da Fazenda; e outras fontes orçamentárias

"O governo do presidente Lula mais uma vez se antecipa para apoiar a indústria brasileira e preservar empregos. Os recursos serão fundamentais para garantir às empresas produtividade e competitividade no mercado internacional", afirmou, em nota, o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin.

Exportações

Lula também sancionou a Lei 15.359, que cria o Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação. De acordo com o Planalto, o texto moderniza o seguro e o financiamento às exportações brasileiras.

A nova lei incorpora uma regra interna do BNDES que estabelecia que países inadimplentes com o Brasil não poderão tomar novos empréstimos com o banco até a regularização da sua situação.

O texto também tem mecanismos para incentivar operações que envolvam economia verde e descarbonização. "A garantia de maior transparência será adotada com a criação de um portal único para centralizar as informações sobre todas as operações aprovadas. Uma vez por ano, o BNDES vai apresentar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal o portfólio de projetos. A medida permitirá maior interlocução e acompanhamento mais próximo por parte dos congressistas."

NOVO ENDEREÇO

Beto Pereira anuncia amanhã sua filiação ao Republicanos

Em fevereiro deste ano, o deputado federal havia assumido a presidência do PSDB

25/03/2026 08h25

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O deputado federal Beto Pereira, que vai para o Republicanos

O deputado federal Beto Pereira, que vai para o Republicanos Divulgação

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O deputado federal Beto Pereira oficializa amanhã a troca do PSDB pelo Republicanos para tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados.

A confirmação foi obtida pelo Correio do Estado junto a interlocutores do parlamentar, que deve assumir a presidência estadual do partido em Mato Grosso do Sul no lugar do deputado estadual Antonio Vaz.

A reportagem apurou que a chegada do deputado federal ao Republicanos foi articulada pelo governador Eduardo Riedel (PP) e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) diretamente com o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira (SP), durante reunião em Brasília (DF).

Beto Pereira vai para o Republicanos com a finalidade de consolidar a aliança da legenda com o grupo político de Riedel e Azambuja, que tinha PL, PP, União Brasil e PSDB, e tem como meta a reeleição do governador e a eleição de dois senadores da República, um deles o ex-governador.

Além de Beto Pereira, o Republicanos também ganhará o reforço do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, ambos do PSD, do senador Nelsinho Trad, que informou o apoio à reeleição de Riedel, mesmo que o partido não faça parte dessa ampla aliança.

Com a adesão do grupo governista, o Republicanos projeta montar uma chapa competitiva para a Câmara dos Deputados, com potencial para conquistar ao menos uma vaga, tendo, além de Beto Pereira, a vereadora Isa Marcondes, a Cavala, que foi a mais votada de Dourados nas eleições municipais de 2024.

HISTÓRICO

O deputado federal Beto Pereira, que vai para o RepublicanosO deputado federal Beto Pereira, que vai para o Republicanos - Forto: Divulgação

Nascido em Campo Grande, em 14 de novembro de 1977, Humberto Rezende Pereira, mais conhecido como Beto Pereira, é formado em Direito e iniciou sua carreira política como prefeito de Terenos. Ele é filho do ex-senador Valter Pereira e tataraneto do fundador da Capital, José Antônio Pereira.

Em 2004, foi eleito prefeito do município de Terenos aos 26 anos, tornando-se o gestor mais jovem do Estado na época. No ano de 2008, foi reeleito com mais de 70% dos votos dos eleitores.

Em 2009, assumiu a presidência da Associação Sul-Mato-Grossense de Municípios (Assomasul) e, em 2012, Beto Pereira se tornou vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM) – o primeiro sul-mato-grossense a assumir essa função.

Em 2014, foi eleito deputado estadual, com 27.182 votos, e, em 2017, assumiu a presidência estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul, enquanto em 2018 se elegeu deputado federal, com 80.500 votos.

No ano de 2019, foi eleito secretário-geral do PSDB nacional e, em 2022, foi reeleito deputado federal, com 97.872 votos, por Mato Grosso do Sul.

Em fevereiro de 2023, foi eleito para compor a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Um ano depois, em 2024, foi candidato a prefeito de Campo Grande, mas não conseguiu chegar ao segundo turno.

 

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