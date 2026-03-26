"Mais Louco do Brasil" desiste de disputar eleição e segue no cargo de prefeito

Juliano Ferro continua como prefeito de Ivinhema até o fim da gestão - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O prefeito da cidade de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), auto intitulado "Mais louco do Brasil" cancelou sua renúncia ao cargo. Ele articulava disputar as eleições de outubro mas sem deixar claro em que posição política. Especulações ainda sugestionavam que ele poderia compor a chapa de João Henrique Catan como vice-governador.

Em suas redes sociais, Ferro anunciou a desistência da renúncia "pensando no bem estar dos cidadãos de Ivinhema".

"Eu não tenho ambição de disputar outros cargos, não tenho ambição política. Minha ambição é servir o povo e eu estou aqui para servir a população", afirmou.

Ferro explicou que, no último dia 22, havia uma licitação a ser feita no valor de R$ 65 milhões. A obra era para pavimentação de pelo menos cinco bairros da cidade. No entanto, a disputa teve que ser adiada por 60 dias úteis.

Esse adiamento foi a justificativa para a desistência do prefeito. Para ele, a grande responsabilidade da obra não poderia ser passada a outra pessoa e ele precisaria ser quem "dar ordem de serviço" e licitar o que ele chamou de "a maior conquista que eu e minha equipe já tivemos".

Além disso, o fato de o comando passar à vice-prefeita, Angela Casarotti (PP), também pesou na decisão. Segundo ele, com a renúncia, toda a equipe seria substituída.

"Para não colocar nenhuma questão em risco do nosso desenvolvimento, eu vou abrir mão da renúncia e vou continuar aqui servindo a população por mais dois anos e oito meses".

Com o pronunciameto, Ferro cumpre a promessa que havia feito ao assumir o cargo de que cumpriria o mandato até o fim. Por fim, confirmou que irá concorrer a outro cargo maior nas próximas eleições.

"Em 2030, irei, sim, disputar um outro cargo e servir à sociedade do Mato Grosso do Sul".

Rusgas antigas

No mês de julho de 2025, Angela participou de uma reunião com agentes de saúde sem a presença de Juliano. A reunião teria garantido alguns repasses para a saúde do município sem o aval de Ferro. Ele afirmou que já havia feito uma reunião com quem precisava e resolvido "o que tinha que ser resolvido".

Nas redes sociais, o prefeito expôs a situação e pediu que a vice-prefeita "respeitasse o chefe do executivo".

"Quem sabe o que tem que ser feito dentro do poder executivo é o prefeito. O vice não tem atribuição nenhuma sobre a parte administrativa do município. A atribuição do vice é ficar na dele e esperar a ausência do prefeito na morte ou afastamento", disse em vídeo.

Ainda pediu que a vice respeitasse a gestão e o lugar de cada um.

Angela não se pronunciou sobre o assunto.