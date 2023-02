Marquinhos assume PSD e terá candidato a prefeito

oportunidades

Reunião foi com a direção da Indústria Brasileira de Árvores

Nesta segunda-feira (27) a direção da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) reuniu-se com o governador Eduardo Riedel, em São Paulo. Durante o encontro destacou que Mato Grosso do Sul está preparado para receber grandes investimentos no setor florestal.

Ainda discutiu a necessidade de evolução na logística, em relação aos modais ferroviários e rodoviários e a importância da qualificação da mão de obra.

“Nosso foco é criar um ambiente propício aos negócios, para trazer investimentos e novas oportunidades ao Estado neste setor, com redução da burocracia e facilidade ao empresário, oferecendo inclusive contrapartidas. Junto com isto temos grande responsabilidade com a questão ambiental, tanto que dispomos do programa para estado carbono neutro, que vai neutralizar as suas emissões (gases de efeito estufa) até 2030”, afirmou o governador.

Riedel ponderou durante a reunião que a evolução do setor florestal e da agroindústria do Estado passa pelos investimentos em logística, entre eles os modais rodoviário, hidroviário e ferroviário.

“Por isso discutimos com o governo federal quatro eixos rodoviários federais importantes, a BR-262, BR-163, BR-267 e BR-060. Tenho dito que se eles não forem concessionar, que delegue ao Estado que nós vamos fazer”.

O governador garantiu ao grupo que Mato Grosso do Sul conseguiu criar um ambiente competitivo, sendo parceiro para a vinda de novos investimentos.

“Estamos abertos para conversar e fazer o que estiver ao nosso alcance, inclusive com contrapartidas. Somos o Estado que mais investe per capita do Brasil, sendo em média R$ 2,5 bilhões por ano para proporcionar este ambiente”.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, citou que existem pontos fundamentais para evolução no setor no Estado, como a concessão da ferrovia Malha-Oeste (onde passa a celulose do Estado), a qualificação de mão de obra e a busca por novos mercados. Estas ações tendo como escopo uma política sustentável.

“Mato Grosso do Sul é referência no setor, sendo o estado que mais recebe investimento no Brasil na área florestal. A reunião foi fundamental para mostrar que somos um Estado planejado, com um plano estadual de florestas. Ainda dispomos do estado carbono neutro, que neutraliza as emissões de gás estufa”, disse Verruck.

Paulo Hartung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores, ressaltou que Mato Grosso do Sul lidera o crescimento do setor no Brasil e faz parte deste novo ciclo de oportunidades.

“O setor está olhando para o futuro com muito entusiasmo. Apesar da digitalização, novos usos estão se potencializando. O consumidor quer saber de onde veio e para onde vai. Tendência é por produtos renováveis. Estamos no rumo certo. Mato Grosso do Sul lidera o crescimento do setor e pode virar um grande fornecedor de mão de obra para o Brasil”, descreveu.