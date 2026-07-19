Michelle Bolsonaro diz que não há 'nenhuma possibilidade' de ser vice de Romeu Zema

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 19, que não há "nenhuma possibilidade" de ela ser vice da chapa presidencial de Romeu Zema (Novo). Michelle disse que o PL não poderia ter dois nomes para a disputa, considerando-se que já conta com o de seu enteado Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Estou filiada ao PL. Um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários. Portanto, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer", escreveu em seu perfil no Instagram.

Michelle afirmou que sua prioridade é cuidar da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, e que ainda não decidiu se sairá candidata ao Senado pelo Distrito Federal. "Não defini se serei candidata nem ao Senado. Portanto, essa proposta (de ser vice de Zema) não pode sequer ser cogitada", afirmou.

As declarações vêm após Zema dizer que Michelle é uma das opções para a composição de sua chapa: "É uma possibilidade, sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom", disse o ex-governador de Minas Gerais, neste sábado, 18, durante o 10° Encontro Nacional do Novo.

Em evento também neste sábado, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que vem tentando convencer Michelle a concorrer nas eleições, uma vez que mulheres são poucas na política, e que a ex-primeira-dama ainda não tomou a decisão.

"O nosso gesto é que ela realmente venha. Eu sempre falo para ela, quando ela faz um trabalho no Brasil inteiro, abrindo diretórios (do PL Mulher), ela não pode desistir no meio do caminho", afirmou. Michelle deixou a presidência do PL Mulher, setorial do partido voltado ao público feminino, após desentendimento com Flávio.