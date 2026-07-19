São Paulo lidera migração de eleitores para MS; Paraná e Mato Grosso vêm na sequência

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São Paulo (871), Paraná (375) e Mato Grosso (337) puxam a fila dos estados com maior volume de transferências eleitorais para Mato Grosso do Sul em 2026, números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conforme a Justiça Eleitoral, o Estado conta com 3.191 novos votantes oriundos das outras 26 unidades federativas e exterior. O novo eleitorado é representado por 1,6 mil mulheres e 1.591 homens.

Além dos estados citados, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão também contam com número significante de eleitores que transferiram a documentação e devem votar em Mato Grosso do Sul no pleito geral deste ano. O 1° turno acontece dia 4 de outubro.

Conforme o TSE, Campo Grande (823), Três Lagoas (317), Dourados (273), Chapadão do Sul (172), Ponta Porã (134) e Nova Andradina (107) abrigaram a maior parte dos novos eleitores.

Cabe destacar que a chegada desta parcela de votantes pode estar diretamente atrelada àqueles que veem Campo Grande como um centro de oportunidades, ou mesmo à população que migra por força de trabalho ao interior do Estado, economia impulsionada pelo agronegócio, além das fábricas de celulose situadas em Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Eldorado.

Além dos novos votantes, 1.659 sul-mato-grossenses "transferiram internamente" seus locais de votação, ou seja, realizaram apenas a mudança entre municípios de MS.

Estados que mais "exportaram" eleitores para Mato Grosso do Sul:

São Paulo – 871

Paraná – 375

Mato Grosso – 337

Goiás – 171

Minas Gerais – 166

Bahia – 131

Alagoas – 114

Rio de Janeiro – 110

Santa Catarina – 101

Maranhão – 100

Pernambuco – 94

Rio Grande do Sul – 90

Pará – 89

Rondônia – 86

Ceará – 47

Distrito Federal – 39

Piauí – 35

Tocantins – 31

Espírito Santo – 30

Acre – 29

Amazonas – 28

Rio Grande do Norte – 27

Paraíba – 18

Amapá – 13

Sergipe – 11

Roraima – 5

(Exterior) – 43

Onde votarão os novos eleitores?

Campo Grande – 823

Três Lagoas – 317

Dourados – 273

Chapadão do Sul – 172

Ponta Porã – 134

Nova Andradina – 107

Costa Rica – 95

Aparecida do Taboado – 93

Ribas do Rio Pardo – 66

Bataguassu – 64

Paranaíba – 63

Mundo Novo – 52

Água Clara – 49

Rio Brilhante – 45

Cassilândia – 44

Corumbá – 44

Inocência – 40

Maracaju – 38

Naviraí – 38

São Gabriel do Oeste – 36

Ivinhema – 31

Aquidauana – 30

Sidrolândia – 28

Bonito – 27

Selvíria – 25

Coxim – 24

Nova Alvorada do Sul – 22

Brasilândia – 21

Caarapó – 21

Jardim – 19

Amambai – 18

Sonora – 18

Ladário – 17

Itaquiraí – 15

Paraíso das Águas – 15

Terenos – 14

Iguatemi – 13

Angélica – 12

Deodápolis – 12

Eldorado – 12

Rio Verde de Mato Grosso – 11

Sete Quedas – 11

Anaurilândia – 10

Fátima do Sul – 10

Miranda – 9

Anastácio – 8

Bandeirantes – 8

Bela Vista – 8

Glória de Dourados – 8

Alcinópolis – 7

Corguinho – 7

Laguna Carapã – 7

Paranhos – 7

Taquarussu – 7

Vicentina – 7

Aral Moreira – 6

Batayporã – 6

Camapuã – 6

Figueirão – 6

Itaporã – 6

Dois Irmãos do Buriti – 5

Jaraguari – 5

Santa Rita do Pardo – 5

Japorã – 4

Rio Negro – 4

Guia Lopes da Laguna – 3

Juti – 3

Nioaque – 3

Tacuru – 3

Bodoquena – 2

Pedro Gomes – 2

Porto Murtinho – 2

Rochedo – 2

Douradina – 1

Jateí – 1

Novo Horizonte do Sul – 1

Conforme o TSE, neste período, apenas os municípios de Antônio João, Caracol e Coronel Sapucaia não abrigaram eleitores de outros estados.

Finalizadas em maio, as transferência poderiam ser feita de forma on-line, pelo Autoatendimento Eleitoral, ou presencialmente, em qualquer cartório eleitoral do município onde a pessoa pretendia votar.

Voto em trânsito

Eleitoras e eleitores que estiverem longe de seus domicílios eleitorais durante o pleito deste ano e desejam exercer seu direito ao voto devem se manifestar junto ao Tribnal Regional Eleitoral a partir da próxima segunda-feira (20).

O serviço estará disponível nos municípios de Campo Grande e Dourados, disponível àqueles que se manifestarem até 20 de agosto.

A solicitação pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal da Justiça Eleitoral, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Em Campo Grande, o local destinado à votação em trânsito será o Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 1.681, Centro. Já em Dourados, a votação ocorrerá na Paróquia São José Operário, situada na Avenida Marcelino Pires, s/n, Centro.

O voto em trânsito é destinado a eleitores que estarão fora do município onde votam no dia da eleição e possuem inscrição eleitoral regular. A habilitação pode ser solicitada para o primeiro turno, para o segundo turno ou para ambos.

Quem optar por votar em trânsito em município localizado no mesmo estado de seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa. Já quem escolher votar em unidade da Federação diferente daquela em que está inscrito poderá votar apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

A habilitação para o voto em trânsito não altera nem transfere a inscrição eleitoral. Após a realização das eleições, o vínculo da eleitora ou do eleitor com sua seção de origem é restabelecido automaticamente.

Caso a pessoa habilitada para votar em trânsito não compareça ao local escolhido no dia da eleição, deverá justificar a ausência, mesmo se estiver em seu município de origem.

As regras sobre a transferência temporária de eleitoras e eleitores e o voto em trânsito estão previstas nos artigos 30 a 46 da Resolução-TSE nº 23.751/2026.

Serviço

Em caso de dúvidas, as eleitoras e os eleitores podem procurar qualquer cartório eleitoral ou acessar os canais oficiais da Justiça Eleitoral.