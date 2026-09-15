Ministro Guilherme Boulos vem a Campo Grande para campanha de Fábio Trad

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Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos estará em Campo Grande nesta quinta-feira (17) para participar de atividades de campanha ao lado de Fábio Trad, candidato ao Governo do Estado. A agenda prevê uma caminhada, a partir das 18h, na região do Bairro Lageado, com a participação também de Gilda, candidata a vice-governadora, além de Vander e Soraya, postulantes ao Senado.

A presença de Boulos na Capital na reta final da campanha e faz parte da estratégia da coligação liderada por Fábio Trad para ampliar a mobilização e reforçar a candidatura na disputa eleitoral.

Segundo Agamenon Rodrigues do Prado, secretário-geral do PT de Mato Grosso do Sul, a coligação tem acesso a pesquisas que apontam Fábio Trad no segundo turno. Para ele, a expectativa é de que outras lideranças nacionais participem das atividades de campanha nos próximos dias.

Antes da agenda com Boulos, Fábio Trad também terá a presença de Marco Aurélio de Carvalho, jurista, fundador do grupo Prerrogativas e um dos coordenadores nacionais da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele participa de um ato público nesta quarta-feira (16), às 18h, na Rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira, nº 749.

Marco Aurélio deve abordar a recente crise institucional e discutir os riscos para a democracia e a soberania nacional. Conforme Agamenon, a participação do jurista também demonstra que a direção nacional da campanha aposta na presença de Fábio Trad no segundo turno.

“A vinda de Marco Aurélio de Carvalho demonstra que a direção nacional da campanha aposta na presença de Fábio Trad no segundo turno”, afirmou Agamenon.

A sequência de agendas ocorre na fase final da campanha, com o objetivo de fortalecer a candidatura e ampliar a presença de Trad ao eleitorado.