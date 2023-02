Moraes promete colaborar em projeto contra fake news

ELEIÇÕES 2024

O levantamento IPR/Correio do Estado indica que o ex-parlamentar pelo PSB tem 36,48% das intenções de votos dos entrevistados

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e o Correio do Estado, no período de 24 a 28 de janeiro deste ano, com moradores do município de Corumbá com 16 anos ou mais de idade, revela que, se as eleições municipais fossem agora, o ex-deputado estadual Paulo Duarte (PSB) seria eleito prefeito, com 36,48% da preferência dos entrevistados.

Em segundo lugar, está o médico Gabriel Alves de Oliveira (MDB), mais conhecido como Dr. Gabriel, que foi candidato a deputado estadual nas eleições do ano passado, com 20,20%, e, em terceiro, praticamente empatada, está a ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB), com 19,54%.

Depois aparece o secretário municipal de Governo da prefeitura de Corumbá, Luiz Antônio da Silva (sem partido), mais conhecido como Pardal, com 3,91%, seguido de perto pelo presidente da Câmara Municipal de Corumbá, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho (PSDB), mais conhecido como Bira, com 2,28%, e o vereador Luciano Costa (PSDB), com 1,95%.

Dos entrevistados, 15,64% não souberam ou não quiseram responder.

Rejeição

A pesquisa IPR/Correio do Estado ainda levantou a rejeição dos possíveis candidatos, e, neste quesito, a campeã é a ex-deputada federal Bia Cavassa, com 12,38%. Em seguida aparecem o vereador Bira e o ex-deputado Paulo Duarte, com 11,73% cada um.

O vereador Luciano Costa vem logo depois, com 8,47%, seguido pelo secretário municipal Pardal, que tem 8,14%. Entre os possíveis pré-candidatos, o que tem a menor rejeição é Dr. Gabriel, com 2,93%. Dos entrevistados, 28,01% não rejeitam ninguém, 7,17% rejeitam todos e 9,45% não souberam ou não quiseram responder.

O método utilizado na pesquisa é a amostragem por conglomerados e a margem de erro considerada é de 5,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, sendo que para tanto foram entrevistadas 307 pessoas.

Análise de gestão

Ainda de acordo com a pesquisa IPR/Correio do Estado, a administração do atual prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (PSDB), é aprovada por 59,28% dos entrevistados. Além disso, conforme o levantamento, 39,41% desaprovam a gestão dele, enquanto 1,30% dos entrevistados não soube ou não quis responder.

O bom desempenho do atual prefeito de Corumbá o coloca como a segunda maior liderança política do município para 6,19% dos entrevistados, perdendo para Paulo Duarte, com 14,98%.

Depois aparecem Bia Cavassa (1,95%), Chicão Viana (0,98%) e Dr. Gabriel e Pardal (0,65% cada um), enquanto todos os demais obtiveram 0,33% – Dr. Fada Scafi, Dr. Manoel João, Glauce Iunes, Luciano Costa, Marcelo Araújo, Mateus Cazarini, Roberto Fasanha e Vinagres. Não quiseram ou não souberam responder 70,68% dos entrevistados.

Principais problemas

O IPR/Correio do Estado também apontou que o principal problema de Corumbá é a saúde pública, com 34,85%, seguido por falta de asfalto, com 20,20%, falta de geração de emprego, com 17,59%, falta de segurança pública, com 10,42%, falta de saneamento básico, com 6,84%, falta de coleta de lixo e de educação, com 3,26%, falta de vagas em creches, com 1,95%, falta de habitação, com 1,30%, e falta de lazer, com 0,33%.

Os entrevistados também apontaram qual obra ou serviço a prefeitura deveria ter como prioridade, e a maioria apontou a falta de médico especialista, com 19,87%, seguida por falta de asfalto, com 12,70%, saneamento básico (10,10%), segurança pública (9,45%), falta de indústria para gerar empregos (6,19%), falta de limpeza pública (4,89%), entre outros.

Avaliação

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, a pesquisa realizada em Corumbá, com 307 entrevistas, mostra que o ex-deputado estadual Paulo Duarte, que já foi prefeito de Corumbá, aparece muito bem em relação ao segundo e ao terceiro colocados, que são, respectivamente, o Dr. Gabriel, que teve 20,20%, e Bia Cavassa, com 19,54%, tecnicamente empatados.

“Esses três possíveis pré-candidatos a prefeito de Corumbá têm maior potencial de viabilidade eleitoral, enquanto os outros restantes não foram bem lembrados pelos entrevistados”, destacou Aruaque Barbosa.

O diretor citou que a rejeição entre eles está muito próxima. “Na minha opinião, os três primeiros têm uma vantagem em relação aos outros possíveis pré-candidatos”, projetou.

Com relação à avaliação do prefeito Marcelo Iunes, Aruaque Barbosa afirma que está de regular para boa.

"Se não for nenhum desses três possíveis pré-candidatos que o prefeito Marcelo Iunes for apoiar, ele terá problemas para fazer um sucessor, porque eles estão muito à frente dos demais nomes apresentados", avaliou.









Saiba: Dados técnicos da pesquisa - O levantamento Instituto de Pesquisa Resultado (IPR)/Correio do Estado usou como método de pesquisa a amostragem por conglomerados.

A margem de erro considerada é de 5,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Foram entrevistadas, entre 24 e 28 de janeiro deste ano, 307 pessoas.

