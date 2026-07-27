Nelsinho Trad nega que empresário Saulo Batista será seu suplente

O empresário Saulo Batista, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e o senador Nelsinho Trad na convenção nacional da sigla ontem (26) em São Paulo (SP) - Reprodução

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O senador Nelsinho Trad (PSD), pré-candidato à reeleição ao Senado, negou ao Correio do Estado que o empresário Saulo Batista tenha sido escolhido para ocupar uma das suplências de sua chapa nas eleições deste ano.

A manifestação ocorre após a divulgação de informações de que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, teria indicado o empresário para a primeira suplência.

Segundo Nelsinho Trad, a informação não procede e a fotografia divulgada ao lado de Saulo Batista foi registrada apenas durante a convenção nacional do PSD, realizada ontem (26), em São Paulo (SP).

O senador explicou que o empresário pediu para tirar uma foto com ele e que, em nenhum momento, houve qualquer conversa sobre a composição da chapa majoritária ou sobre a possibilidade de Saulo ocupar a primeira ou a segunda suplência.

"As informações não passam de especulações para prejudicar minha candidatura à reeleição. Em momento algum, esse senhor foi cogitado para ser um dos meus suplentes", afirmou o parlamentar ao Correio do Estado.

Nelsinho Trad reforçou que os nomes dos dois suplentes ainda não foram definidos publicamente e serão anunciados somente no próximo sábado (1º de agosto), durante a convenção estadual do PSD que homologará sua candidatura à reeleição ao Senado.

Nos bastidores, circulam especulações sobre possíveis nomes para compor a chapa do senador, mas ele garantiu que qualquer informação divulgada antes da convenção não passa de conjectura. "Os dois suplentes serão apresentados apenas no dia 1º de agosto, durante a convenção do partido", reiterou.

A divulgação de que Saulo Batista integraria a chapa ocorreu após publicação que atribuía ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a indicação do empresário para a primeira suplência. Entretanto, Nelsinho Trad desmentiu a informação e afirmou que a definição será oficializada exclusivamente na convenção partidária do próximo fim de semana.

Esfaqueamento

Em setembro de 2022, o então candidato a deputado federal Saulo Batista (Republicanos-MS) foi esfaqueado pela ex-amante, Daisa Garcia, em um apartamento em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, ele foi atingido por três golpes de faca no peito e no pescoço após a mulher encontrá-lo na companhia de outra pessoa. Daisa procurou a polícia e confessou a agressão, alegando ter sido agredida durante a discussão.

Saulo foi atendido na Santa Casa de Campo Grande e, depois, registrou ocorrência policial. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e passou a ser investigado.

