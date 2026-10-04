Nove cidades de MS amanhecem sem energia, mas votação começa normalmente

Eleições 2026 começaram sem energia elétrica em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), amanheceram sem luz os municípios de Iguatemi, Ponta Porã, Dourados, Angélica, Bataguassu, Brasilândia, Brasilândia, Distrito de Fala Verdade (Corguinho), Assentamento Mutum (Ribas do Rio Pardo) e distrito de Nova Esperança (Jateí).
A votação começou normalmente pois as urnas eletrônicas estão carregadas. O equipamento possui bateria interna com autonomia aproximada de 12 horas, permitindo a continuidade da votação mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.
Conforme apurado pela reportagem, chove forte com rajadas de vento, neste momento, nos municípios citados. Portanto, a queda de energia é possivelmente em razão de questões climáticas.
Equipes da Energisa já estão no local para resolver o problema. A expectativa é que a energia volte nas próximas horas.
“O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informa que as condições climáticas não impedem a realização da votação. Apesar dos registros de chuva e de ocorrências pontuais de falta de energia em Campo Grande, a Energisa já foi comunicada e está ciente das situações. O TRE-MS está acompanhando as ocorrências e adotando os procedimentos de contingência previstos para garantir que a votação ocorra normalmente”, informou o TRE por meio de nota.
ELEIÇÕES 2026
Eleições gerais ocorrem em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno) no Brasil.
Neste ano, a população vai escolher deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.
Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul são:
- Eduardo Riedel (PP)
- Fábio Trad (PT)
- Delcídio do Amaral (PRD)
- Renato Gomes (DC)
- Daniel Lemes (PCO)
- João Henrique Catan (NOVO)
- Jeferson Bezerra (Agir)
- Lucien Rezende (PSOL)
Os candidatos ao senador por Mato Grosso do Sul são:
- Vander Loubet (PT)
- Capitão Contar (PL)
- Reinaldo Azambuja (PL)
- Valter da Comagran (PRD)
- Luiz Lemes (DC)
- Valderi Garcia (PCO)
- Roberto Oshiro (NOVO)
- Daniel Junior (AGIR)
- Soraya (PSB)
- Beto do Movimento (PSOL)
Os candidatos a presidência da república são:
- Lula (PT) — vice: Geraldo Alckmin
- Renan Santos (Missão) — vice: Aroldo Medina
- Hertz Dias (PSTU) — vice: Vanessa Portugal
- Edmilson Costa (PCB) — vice: Cleusa Santos
- Flávio Bolsonaro (PL) — vice: Alfredo Gaspar
- Clariana Barão (DC) — vice: Fabiana Torquato
- Rui Costa Pimenta (PCO) — vice: Antônio Carlos
- Romeu Zema (Novo) — vice: Eduardo Girão
- Wilson Grassi (Democrata) — vice: Suêd Haidar
- Ronaldo Caiado (PSD) — vice: Gilberto Kassab
- Augusto Cury (Avante) — vice: Júlio Delgado
- Samara (UP) — vice: Raquel Brício
ELEITORADO EM MS
Ao todo, 2.002.752 pessoas estão aptas a votarem em MS, sendo 944.971 homens (47,18%) e 1.057.781 mulheres (52,81%).
Veja as estatísticas do eleitorado:
Fonte: TRE-MS
Fonte: TRE-MS