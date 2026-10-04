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Política

Eleições 2026

Nove cidades de MS amanhecem sem energia, mas votação começa normalmente

Urnas eletrônicas estão carregadas; Energisa já encaminhou equipes para resolver problema

Naiara Camargo

Naiara Camargo

04/10/2026 - 07h40
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Eleições 2026 começaram sem energia elétrica em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), amanheceram sem luz os municípios de Iguatemi, Ponta Porã, Dourados, Angélica, Bataguassu, Brasilândia, Brasilândia, Distrito de Fala Verdade (Corguinho), Assentamento Mutum (Ribas do Rio Pardo) e distrito de Nova Esperança (Jateí).

A votação começou normalmente pois as urnas eletrônicas estão carregadas. O equipamento possui  bateria interna com autonomia aproximada de 12 horas, permitindo a continuidade da votação mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Conforme apurado pela reportagem, chove forte com rajadas de vento, neste momento, nos municípios citados. Portanto, a queda de energia é possivelmente em razão de questões climáticas.

Equipes da Energisa já estão no local para resolver o problema. A expectativa é que a energia volte nas próximas horas.

“O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informa que as condições climáticas não impedem a realização da votação. Apesar dos registros de chuva e de ocorrências pontuais de falta de energia em Campo Grande, a Energisa já foi comunicada e está ciente das situações. O TRE-MS está acompanhando as ocorrências e adotando os procedimentos de contingência previstos para garantir que a votação ocorra normalmente”, informou o TRE por meio de nota.

ELEIÇÕES 2026

Eleições gerais ocorrem em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno) no Brasil.

Neste ano, a população vai escolher deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.

Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul são:

  • Eduardo Riedel (PP)
  • Fábio Trad (PT)
  • Delcídio do Amaral (PRD)
  • Renato Gomes (DC)
  • Daniel Lemes (PCO)
  • João Henrique Catan (NOVO)
  • Jeferson Bezerra (Agir)
  • Lucien Rezende (PSOL)

Os candidatos ao senador por Mato Grosso do Sul são:

  • Vander Loubet (PT)
  • Capitão Contar (PL)
  • Reinaldo Azambuja (PL)
  • Valter da Comagran (PRD)
  • Luiz Lemes (DC)
  • Valderi Garcia (PCO)
  • Roberto Oshiro (NOVO)
  • Daniel Junior (AGIR)
  • Soraya (PSB)
  • Beto do Movimento (PSOL)

Os candidatos a presidência da república são:

  • Lula (PT) — vice: Geraldo Alckmin
  • Renan Santos (Missão) — vice: Aroldo Medina
  • Hertz Dias (PSTU) — vice: Vanessa Portugal
  • Edmilson Costa (PCB) — vice: Cleusa Santos
  • Flávio Bolsonaro (PL) — vice: Alfredo Gaspar
  • Clariana Barão (DC) — vice: Fabiana Torquato
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — vice: Antônio Carlos
  • Romeu Zema (Novo) — vice: Eduardo Girão
  • Wilson Grassi (Democrata) — vice: Suêd Haidar
  • Ronaldo Caiado (PSD) — vice: Gilberto Kassab
  • Augusto Cury (Avante) — vice: Júlio Delgado
  • Samara (UP) — vice: Raquel Brício

ELEITORADO EM MS

Ao todo, 2.002.752 pessoas estão aptas a votarem em MS, sendo 944.971 homens (47,18%) e 1.057.781 mulheres (52,81%).

Veja as estatísticas do eleitorado:

Fonte: TRE-MS

Fonte: TRE-MS

 

DEMOCRACIA

Cerca de 158,7 milhões de eleitores vão às urnas em todo o país

Do total de eleitores aptos, 141.321.493 já têm biometria cadastrada, o equivalente a 89,01% do eleitorado, segundo a Justiça Eleitoral

04/10/2026 06h34

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De acordo com o TSE, há 605,8 mil eleitores de 16 anos e pouco mais de 1 milhão de eleitores com 17 anos

De acordo com o TSE, há 605,8 mil eleitores de 16 anos e pouco mais de 1 milhão de eleitores com 17 anos

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Os brasileiros vão às urnas neste domingo (4) para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. Cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar, segundo a Justiça Eleitoral.

As escolhas feitas pelos eleitores definirão os ocupantes de cargos responsáveis por decisões que afetam diretamente a vida da população em áreas como saúde, educação, segurança pública, transporte, infraestrutura e economia.

A votação começa às 8h e termina às 17h (horário de Brasília). Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, será no dia 25 de outubro.

Quais candidatos serão escolhidos nas eleições de 2026

Neste ano, os eleitores votarão em até seis candidatos: presidente da República (e vice-presidente), governador (e vice-governador), dois senadores por estado, deputado federal, e deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal.

As eleições definirão a composição do Poder Executivo federal e estadual e renovarão parte do Poder Legislativo para os próximos anos.

Como será a votação

A ordem de votação definida pela Justiça Eleitoral será:

deputado federal (quatro dígitos);
deputado estadual ou distrital (cinco dígitos);
primeiro senador (três dígitos);
segundo senador (três dígitos);
governador (dois dígitos);
presidente da República (dois dígitos).
Neste pleito, cada eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado, já que duas vagas por unidade da Federação estarão em disputa.

Recomendações

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor consulte antecipadamente o local de votação, verifique sua situação eleitoral e, se desejar, baixe o aplicativo e-Título.

Outra orientação é levar anotados os números dos candidatos escolhidos para agilizar a votação. O uso de telefone celular na cabine continua proibido.

Antes de confirmar cada voto, o eleitor deve conferir, na tela da urna eletrônica, a fotografia, o nome e o partido do candidato. Em caso de erro, basta apertar a tecla "Corrige" e refazer o procedimento.

Perfil do eleitorado

As eleições de 2026 reúnem o maior eleitorado da história brasileira. Do total de eleitores aptos, 141.321.493 já têm biometria cadastrada, o equivalente a 89,01% do eleitorado, segundo a Justiça Eleitoral.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, há 605,8 mil eleitores de 16 anos e pouco mais de 1 milhão de eleitores com 17 anos – faixas etárias para as quais o voto é facultativo.

A disputa também é marcada pelo grande número de candidatos. A Justiça Eleitoral registra cerca de 21 mil pedidos de candidatura. Mais da metade está concentrada nas eleições para as assembleias legislativas e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal.

São cerca de 11,3 mil candidatos a deputado estadual e 433 a deputado distrital, totalizando cerca de 11,7 mil concorrentes nesses cargos. Para a Câmara dos Deputados, foram registrados 7.803 candidatos.

Conquista da democracia

O direito ao voto nem sempre esteve ao alcance de todos os brasileiros. Ao longo da história do país, diferentes grupos foram excluídos do processo eleitoral. Mulheres, analfabetos, populações indígenas e pobres estiveram, em diferentes períodos, impedidos de participar das eleições.

Mais recentemente, durante a ruptura institucional instaurada pela ditadura militar, voto e direitos políticos sofreram restrições, e candidaturas foram cassadas, em meio a eleições indiretas para determinados cargos.

Os analfabetos voltaram a ter direito ao voto em 1985. Já os direitos políticos foram consolidados na Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, cabe à Justiça Eleitoral organizar o processo eleitoral, de forma a garantir o exercício do voto como pilar da democracia brasileira.

Em material institucional da série Voto Limpo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define o voto como “a maior expressão da cidadania” e destaca que ele garante à população o direito de escolher seus representantes para a condução do país.

Barrado

TSE nega registro de candidatura a Deltan Dallagnol, que fica impedido de concorrer ao Senado

Ministro entendeu que Deltan pediu exoneração do Ministério Público Federal em novembro de 2021 como manobra para evitar a inelegibilidade

03/10/2026 22h00

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Ex-procurador Deltan Dallagnol foi cassado pelo TSE

Ex-procurador Deltan Dallagnol foi cassado pelo TSE Arquivo

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O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou neste sábado, 3, o registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Com a decisão, ele está impedido de concorrer ao Senado pelo Paraná.

O ministro entendeu que Deltan pediu exoneração do Ministério Público Federal em novembro de 2021 como manobra para evitar a inelegibilidade. Isso porque integrantes da carreira que são condenados em processo disciplinar não podem se candidatar às eleições.

"A inelegibilidade decorreu do comportamento fraudulento do ora requerido em face do risco disciplinar então existente, e não propriamente do resultado dos procedimentos disciplinares, os quais restaram frustrados exatamente pela manobra levada a cabo", escreveu o ministro.

O TSE já havia adotado essa interpretação em 2023. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná discordou e liberou a candidatura de Deltan. Agora, a decisão foi reformada. O caso ainda deverá ser apreciado pelo plenário do TSE.

Segundo o TRE, a conclusão do TSE não poderia mais ser adotada porque foram arquivados os procedimentos disciplinares contra Deltan. Floriano Marques ponderou que, para aferir a elegibilidade de um candidato, é preciso examinar a situação no momento da exoneração.

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