Tereza Cristina desconversa, mas não descarta disputar a presidência em 2026

LADO VENCEDOR

O deputado estadual foi o único da bancada do PL na Assembleia Legislativa a declarar apoio à prefeita no segundo turno

Com a reeleição da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), no segundo turno das eleições municipais deste ano, o deputado estadual Coronel David (PL) saiu fortalecido com a direita campo-grandense, pois foi o único da bancada do partido na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) a embarcar no projeto da atual chefe do Executivo municipal.

Por outro lado, os deputados estaduais João Henrique Catan (PL) e Neno Razuk (PL) saem com as imagens arranhadas perante os bolsonaristas da Capital, pois, além de se posicionarem contra a determinação do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) de caminhar ao lado de Adriane Lopes no segundo turno, eles fizeram uma campanha eleitoral “raivosa” contra a atual prefeita.

Além disso, Catan e Razuk enfrentaram a ira dos bolsonaristas mais radicais ao entrarem no ônibus da candidata Rose Modesto (União Brasil), por conta da ligação da ex-deputada federal com o PT, chegando a ocupar o cargo de superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste e a receber, mesmo que de forma velada, o apoio dos deputados federais petistas Vander Loubet e Camila Jara, bem como dos estaduais Zeca do PT, Pedro Kemp e Gleice Jane.

ALIADOS DO PT

Se Neno Razuk e João Henrique Catan terão dificuldades para conseguir os votos da direita necessários as suas respectivas reeleições em 2026, Coronel David deve nadar de braçada com os bolsonaristas e os eleitores da centro-direita, pois, diferentemente dos colegas de partido, bateu de frente com Rose Modesto e com os petistas, abraçando a campanha de Adriane Lopes.

Tanto que, na semana que antecedeu o segundo turno das eleições municipais, o Coronel David foi o único do PL a votar contra um pedido do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) para que a prefeita desse explicações sobre o pagamento do 13º salário dos servidores municipais neste ano.

Catan e Razuk chegaram a votar com a bancada petista para tentar prejudicar a reeleição de Adriane Lopes, algo imperdoável para os bolsonaristas e, com certeza, que não será esquecido por eles em 2026.

Como um bom estrategista militar, Coronel David foi comendo pelas beiradas e, ao mesmo tempo em que pedia voto para a reeleição de Adriane Lopes, já trabalhava para deixar bem claro que era o único deputado estadual do PL que estava seguindo à risca as ordens do ex-presidente da República.

Bolsonaro, por sua vez, conforme apurado pela reportagem, ficou muito decepcionado com os demais parlamentares da legenda, bem como com o posicionamento do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), o que pode minar o sonho do ex-parlamentar de ser o único candidato ao Senado pela direita em Mato Grosso do Sul.

RECONHECIMENTO

A atuação de Coronel David na campanha de reeleição de Adriane Lopes foi também produtiva com a direita de Campo Grande, município em que 26% dos eleitores são declaradamente bolsonaristas, que recebeu elogios da senadora Tereza Cristina (PP), da prefeita reeleita e de demais lideranças políticas que também estavam apoiando a candidata progressista.

Para Tereza Cristina, o apoio de Coronel David no segundo turno das eleições municipais em Campo Grande contribuiu muito para a vitória de Adriane Lopes.

“O Coronel David, desde o primeiro momento do segundo turno, declarou apoio à reeleição da Adriane e foi muito importante para conseguirmos a vitória”, afirmou.

Adriane Lopes também destacou a importância do apoio do deputado estadual para a sua vitória no segundo turno.

“Foi muito importante na nossa campanha eleitoral, tanto ele quanto a esposa dele, a Ana Arminda. Os dois estiveram conosco o tempo todo neste segundo turno. Eles entraram de cabeça e ajudaram a fortalecer a direita de Campo Grande”, assegurou.

Conforme a prefeita, o fato de Coronel David estar do lado dela serviu para dar mais veracidade ao vídeo gravado pelo ex-presidente Bolsonaro, em que aparecia pedindo votos da direita para ela.

“Com o Coronel David ao nosso lado, foi mais fácil conseguir mais votos dos eleitores bolsonaristas”, argumentou.