Partidos e candidatos têm prazo aberto para prestar contas à Justiça Eleitoral

O texto foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que leu o requerimento no plenário da Casa para a abertura de uma CPI. O documento foi aprovado, e o caso avança no Senado.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) enviou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira (8), o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o avanço das casas de apostas no país. O texto foi recebido, lido no plenário da Casa e entregue aos membros para a instalação da CPI, que investigará a atividade das plataformas online que operam no país.

Conforme divulgado pelo jornal O Globo, o governo federal está incomodado com o aumento das apostas online após a divulgação de um levantamento do Banco Central que mostrou que o gasto mensal dos brasileiros com PIX para as bets e jogos de azar ultrapassa em torno de R$ 20 bilhões por ano.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), um dos apoiadores da CPI, afirmou que as apostas ilegais são um grave problema para a sociedade.

Os gastos levantados pelo governo federal coincidem com a estimativa de que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com jogos e apostas online.

Nas últimas semanas, o Ministério da Fazenda abriu um processo de regulamentação para que, em 2025, sites de apostas online operem dentro da lei no país. As regras entram em vigor em janeiro de 2025, quando terá início o mercado regulado de apostas online.

Sites de apostas em MS não estão regularizadas

As bets que constam na lista do governo federal, entretanto, ainda passarão por avaliação e estão autorizadas a funcionar neste período de adequação as novas regras. Uma nova lista dos sites que estarão autorizados a atuar no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2025, deve ser divulgada em dezembro.

O Ministério da Fazenda ainda informou que entrou em contato com os estados, para que estes enviassem a lista de bets regularizadas em cada unidade da federação, e Mato Grosso do Sul não enviou lista.

O foco na regularização das bets está cada vez mais abrangente. Fernando Haddad relatou em entrevista à Rádio CBN, que o governo irá adotar uma série de medidas que visam a fiscalização dos sites de apostas de acordo com as normas em vigor, e novas restrições, como limitação de formas de pagamento, regulamentação de publicidade e acompanhamento das apostas por CPF.

Haddad ainda recomendou que os jogadores resgatem o dinheiro que tiverem em sites que não estão na lista aprovada do governo.

Estes apostadores terão 10 dias, contados desde esta terça-feira (1º), para resgatar estes recursos em sites irregulares, já que a partir do dia 11 deste mês, essas casas de apostas deverão ser retiradas do ar, por intermédio de uma ordem oficializada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

