Passaporte de Bolsonaro é entregue às autoridades

70 anos de Correio do Estado

A solenidade contou com a presença dos presidentes do TCE-MS, do TJMS e da OAB-MS e do procurador-geral de Justiça de MS

O diretor do Correio do Estado, Marcos Rodrigues, e o presidente do TCE-MS, Jerson Domingos Foto: Marcelo Victor

A cerimônia de comemoração dos 70 anos do Correio do Estado, realizada na manhã de ontem, no Olívia Rooftop Eat & Drink, em Campo Grande, foi marcada pelas lembranças da trajetória do jornal e a credibilidade conquistada ao longo de sete décadas.

As autoridades representantes da sociedade sul-mato-grossense presentes no evento enfatizaram a importância do Correio do Estado para a história de Mato Grosso do Sul e parabenizaram o jornal pelo serviço prestado à população.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, disse que tinha 4 anos quando o jornal foi inaugurado.

Ele se lembrou da década de 1950, quando jornaleiros, com lençóis pendurados no corpo, para armazenar centenas de exemplares, passavam nas ruas oferecendo e gritando “olha o Correio do Estado de hoje”.

“Eu me recordo perfeitamente do início do jornal aqui em Campo Grande. Ele se estabeleceu na Rua 14 de Julho. Eu era garoto, jovem ainda, e, quando eu me dirigia ao colégio, passava na frente do jornal e via aquelas máquinas funcionando, as impressoras e os profissionais da comunicação.

Assim que terminavam as impressões dos jornais, logo pela manhã, os garotos, os vendedores de jornais, com um tipo de lençol ou alguma coisa pendurada no colo e aquele número de jornais, saíam dizendo a mesma frase ‘olha o Correio do Estado de hoje’”, diz o presidente.

Jerson Domingos ressaltou que o Correio do Estado faz jornalismo de credibilidade há sete décadas.

“São 70 anos prestando esse grande serviço à nossa sociedade. Uma imprensa que realmente produz informações reais e verdadeiras, respeitando a sociedade e a população de Mato Grosso do Sul, tem respeito a nível nacional, pela história no Estado. A sociedade não vive sem comunicação, e o jornal sempre teve esse potencial de fazer a interlocução dos fatos políticos, sociais e econômicos. É isso que a sociedade espera de um grande órgão de comunicação, que é o caso do Correio do Estado”, disse.

Já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Bitto Pereira, parabenizou o jornal pelos seus 70 anos de história.

“Em nome da advocacia sul- mato-grossense, eu vim aqui parabenizar e saudar a belíssima história construída com muito trabalho por gerações da família e que hoje é aplaudida por toda a sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.

O conselheiro federal da OAB no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mansour Elias Karmouche, afirmou que foi um prazer enorme prestigiar o evento comemorativo dos 70 anos do Correio do Estado.

“Um dos maiores veículos de comunicação do Estado, que sempre se destacou por trazer a notícia de forma séria, informativa e com credibilidade”, assegurou.

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Martins, frisou que, ao longo desses 70 anos, o Correio do Estado fez e faz história como o jornal que melhor retratou a vida no sul do anterior do estado de Mato Groso uno e, depois da criação, do estado de Mato Grosso do Sul.

“Longa vida ao Correio do Estado, e que neste século continue sendo essa fonte inesgotável de informação confiável e segura para todos nós”, pontuou.

Para o procurador-geral de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda, o Correio do Estado é um marco para Mato Grosso do Sul.

“Parabenizo com admiração as gestões passadas e a atual do Correio do Estado pelos 70 anos de jornalismo sério, responsável e de muita credibilidade”, ressaltou.

Representando o governador Eduardo Riedel, o secretário de Estado de Comunicação, Frederico Souza, enfatizou a importância da interlocução que a imprensa faz entre governo e sociedade.

“O jornal tem papel importantíssimo para levar informação à população. A credibilidade que o jornal traz é inegável. Perante a evolução das novas mídias, o jornal se mantém em pé e firme”, disse.

O desembargador Ary Raghiant também parabenizou o jornal. “Parabéns pelos 70 anos do Correio do Estado, o jornal que é um marco na história do Estado”, afirmou.

O ex-vereador Edil Albuquerque também parabenizou o jornal. “Parabéns, pois, para se decidir, tem que ser bem informado, e o Correio faz bem esse papel”, afirmou. Durante o evento, o diretor do Correio do Estado, Marcos Fernando Alves Rodrigues, informou que o jornal apresentará o seminário “Campo Grande que Queremos”, no dia 26 de agosto, data do aniversário da Capital.

“É um projeto que estou abraçando com muita vontade. Vamos trazer vários profissionais de diferentes segmentos e fazer uma grande carta para, no dia 26 de agosto, entregá-la a cada um dos candidatos a prefeito e, lá em 2025, cobrarmos daquele que for eleito a implantação das nossas ideias”, disse.