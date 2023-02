Políticos caem na folia e aproveitam carnaval para serem vistos

"Bloquinho do Beto Pereira" reuniu pessoas com a camiseta do deputado - Reprodução

Alguns políticos de Mato Grosso do Sul também decidiram cair na folia neste carnaval, nas ruas de Campo Grande.

Desde sábado eles têm sido presença garantida nos blocos que se divertem nas ruas da Esplanada Ferroviária, na Capital de Mato Grosso do Sul.



Os deputados federais Beto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT), a vereadora Luiza Ribeiro, além do candidato a senador pelo PT e pré-candidato a prefeito de Dourados, Tiago Botelho, marcaram presença neste carnaval.



Beto Pereira reuniu amigos e servidores de seu gabinete na Câmara e criou o “Bloquinho do Beto Pereira”.

O deputado federal também é pré-candidato a prefeito de Campo Grande, e tem no carnaval, uma boa oportunidade para ser visto pela população.



Ao explicar como surgiu a ideia, explicou: “A gente no escritório sempre faz algo temático nas datas comemorativas. Agora no carnaval, não foi diferente”, disse ao Correio do Estado.



Do primeiro dia de carnaval na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, mais de 200 mil pessoas participaram das festividades, segundo cálculo da Polícia Militar.



Camila Jara também participou, e foi fantasiada de “Micheque”, nome que faz paródia à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e às supostas rachadinhas com depósito em cheque ela teria recebido em sua conta bancária.



Luiza Ribeiro, vereadora que ocupou o lugar deixado por Camila Jara na Câmara dos Vereadores, distribuiu abanadores de papelão em meio aos foliões, e ainda aproveitou para liderar uma campanha contra o assédio no carnaval, com a palavra “não é não”.



Já Tiago Botelho, veio a Capital para curtir o carnaval, e trouxe consigo muitos amigo e correligionários da cidade de Dourados.