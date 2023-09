Prefeita Adriane Lopes não comparece ao desfile de 7 de setembro na Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), não prestigiou o desfile cívico-militar em alusão ao Dia da Independência do Brasil, nesse 7 de setembro. Em 2022, a chefe do Executivo Municipal esteve no palanque, prestigiando o desfile de 7 de setembro, ao lado do então governador, Reinaldo Azambuja (PSDB).

Segundo a assessoria da prefeitura, o secretário Especial de Segurança e Defesa Social da Capital, Anderson Gonzaga, compareceu representando a prefeita Adriane Lopes.

Esse é o 201° aniversário da Independência, que contou com desfile de cerca de 4 mil pessoas, ligadas a oito escolas públicas, cinco projetos sociais e entidades militares.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), esteve presente no evento e ficou ao lado dos chefes das três Forças Armadas, o general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, do Comando Militar do Oeste (CMO); comandante da Base Aérea de Campo Grande (BACG), o Brigadeiro do Ar Eric Brevigleri; e o comandante do 6° Distrito Naval, o Contra-Almirante Iunis Távora Said.

Entre os presentes estavam também vereadores, como Luiza Ribeiro (PT) e Ronilço Guerreiro (Podemos), o deputado estadual Jamilson Name (PDT), os secretários Eduardo Rocha, da Casa Civil; Marcelo Miranda, de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; e Antônio Carlos Videira, de Justiça e Segurança Pública e o vice-governador Barbosinha.

ANTI 7 DE SETEMBRO

Entre os políticos do Estado que pregam a bandeira do patriotismo, mas não compareceram às celebrações do Dia da Independência do Brasil em Campo Grande, estão os deputados estaduais Coronel David (PL), João Henrique Catan (PL) e Rafael Tavares (PRTB).

Em suas redes sociais, Catan e Tavares afirmaram que aderiram ao movimento bolsonarista, que pede para que as pessoas fiquem em casa nesse dia 7 de setembro, como forma de boicote ao governo do presidente Lula.

Ambos os deputados compartilharam imagens do desfile em Brasília, e comentaram que estava “vazio”, fazendo afirmação de que as pessoas não foram por não apoiarem o atual governo federal. No entanto, imagens diretas da transmissão do desfile na Capital brasileira apontam o contrário.

Com o slogan de “Democracia, Soberania e União”, o atual governo federal não usou a data da Independência do Brasil para discursos políticos ou promoção da autoimagem, e trouxe de volta o foco do discurso para o país, fazendo um contraponto ao que houve nos últimos anos. Henrique Catan, por exemplo, usou suas redes sociais para relembrar o seu 7 de setembro de 2022, em que estava no palanque, fazendo sua campanha política para eleição de deputado estadual.