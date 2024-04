Prefeita de Campo Grande não deve recepcionar Lula na 1ª visita oficial dele à Capital

"Onça de MS Fica"

Após ter dito que deixaria o X (antigo Twitter) senadora divide opiniões entre apoiadores e os defensores do ex-presidente Bolsonaro

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) por meio de uma postagem no microblog X (antigo Twitter), fez uma despedida aos seguidores em meio a polêmica do empresário Elon Musk ameaçar suspender o serviço rede social no Brasil.

A publicação foi feita na segunda-feira (08) e desde então, vários usuários continuaram questionando a razão do perfil ainda estar no ar. Enquanto outros indicavam outras redes sociais para a senadora sul-mato-grossense.

Agora é sério, gente… vou me despedir, encontro vocês amanhã no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Orkut… na esquina, no trabalho, no mercado, na feira, na praça, no aeroporto, na rodoviária, no Uber… no mundo! Em qualquer lugar! Em todos os inúmeros lugares! — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) April 9, 2024

No entanto, conforme apurado pelo Correio do Estado, com a assessoria de imprensa da parlamentar, não passava de uma brincadeira. Várias figuras públicas chegaram a se despedir e ao que tudo indica a senadora entrou na tendência dos assuntos mais comentados do momento.

“Se tratando do X eu imaginei que todos fossem entender uma ironia simples, já que a plataforma é utilizada com frequência para discussões calorosas. A questão é, se o X acabar no Brasil, a nossa vida continua, então não vejo porque tanta ênfase nesse assunto, já que o X pode ser extinto como qualquer outra plataforma já foi antes", disse Soraya.

Na rede popularmente chamada por "passarinho" (o antigo símbolo do Twitter), Elon Musk questionou o ministro Alexandre de Moraes e ameaçou descumprir decisões judiciais e reestabelecer contas que estão bloqueadas como o caso do blogueiro Allan dos Santos, que teve a conta banida em decisão do Superior Tribunal Federal (STF).

Depois de dizer que iria reativar todas as contas que foram bloqueadas no país, o blogueiro Allan dos Santos que está foragido da justiça, no domingo (08), dez uma live no X (antigo Twitter).

A senadora que ficou conhecida nacionalmente pela disputa presidencial em 2022, onde protagonizou momentos que viralizaram no X (Twitter), durante o debate no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Padre Keloan, a quem ela se referiu como "candidato padre", que viralizaram nas redes sociais.

“Não cutuque onça com a SUA vara curta”, disse Soraya para Bolsonaro, no debate do SBT. pic.twitter.com/dsOeCIsD2I — Flávio Costa (@flaviocostaf) September 24, 2022

Desde que rompeu relação com o ex-presidente, conforme afirmou em entrevista ao Correio do Estado, Soraya vem sendo perseguida pelos apoiadores de Bolsonaro. Ocasião em que reforçou, inclusive, a situação durante o debate, pediu para que aumentassem sua segurança no estúdio.

Soraya relatou que apesar de muitos terem levado na brincadeira, relatou que falava sério, e chegou a dizer que se o ex-presidente dado golpe teria que deixar o país.

Assine o Correio do Estado