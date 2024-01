2º ano de mandato

Governador reassume seu cargo com força renovada para este ano, quando terá pela frente disputas eleitorais nas 79 cidades

Registros fotográficos do governador Eduardo Riedel com sua família durante seu período de férias montagem

Após 19 dias de férias com a família, o governador Eduardo Riedel (PSDB) reassume hoje o comando do Executivo de Mato Grosso do Sul para o segundo ano do seu primeiro mandato, tendo como principal desafio administrar o Estado em ano de eleição municipal nas 79 cidades sul-mato-grossenses, onde os tucanos enfrentarão partidos da base aliada – e há um receio de que a disputa possa causar rusgas até as eleições gerais de 2026, quando o gestor do Estado tentará a reeleição.

No entanto, esse desafio não parece causar tanto receio no governador, pois, em conversa ontem com o Correio do Estado, Riedel demonstrou que está com as “baterias recarregadas” e pronto para encarar

as contendas que se avizinham já neste início de ano.

“Reafirmamos, neste começo de ano, um ano eleitoral, o nosso compromisso de trabalho e entrega de resultados em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, declarou Riedel, que entre o fim de 2023 e início deste ano procurou usar as suas redes sociais para conversar com a população e mostrar um pouco do período de descanso ao lado dos seus familiares.

“Nada melhor que um tempo ao lado da família para recarregar as energias, e foi assim que aproveitamos as férias por aqui. Voltamos com força renovada para 2024, prontos para promover o desenvolvimento do nosso estado e melhorias para a nossa gente”, afirmou o governador.

Em um desses recortes das suas merecidas férias, Riedel revelou aos sul-mato-grossenses que gosta de esportes radicais, pois, se no dia de Natal aproveitou para andar de skate com os filhos no Parque dos Poderes, na Capital, dias depois tornou público ser fã de motocross.

“Para quem não sabe, de vez em quando eu também me aventuro no motocross. Em família tudo fica mais divertido”, garantiu em publicação nas suas redes sociais. Outra atividade apreciada pelo governador é passear pela natureza e tomar banho de cachoeira: “E para encerrar 2023, um passeio em meio à natureza com a família. A combinação certa para recarregar as energias para o novo ano que se inicia”.

No entanto, mesmo estando de férias – quando foi substituído primeiro pelo presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado estadual Gerson Claro (PP), e depois pelo vice-governador José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha –, Riedel não deixou de acompanhar a gestão do Executivo estadual.

“Não podemos mais falar em desenvolvimento sem falar em sustentabilidade. É essencial que os dois caminhem juntos, para que o Estado explore suas potencialidades ao máximo, preservando também o que temos de melhor. Falei um pouco sobre isso e sobre como a Lei do Pantanal é um ótimo exemplo de cooperação”, declarou.

ANO ELEITORAL

No seu segundo ano à frente do Executivo de MS, o governador terá neste ano uma prova de fogo, afinal, terá de administrar o fato de integrantes dos partidos da sua base aliada disputarem as prefeituras de Campo Grande, Dourados e dos demais 77 municípios do interior contra as candidaturas tucanas.

Na avaliação do diretor e coordenador do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fressato Barbosa, por maiores que possam ser as contendas durante a campanha eleitoral deste ano entre os candidatos das siglas aliadas com os candidatos do PSDB, a forte rede de apoio político criada por Riedel deve “blindar” a administração estadual, não deixando que nada respingue na sua imagem de bom gestor.

“Levando em consideração as pesquisas de avaliação, a administração do governador está muito boa no Estado inteiro, inclusive em Campo Grande, favorecendo positivamente o candidato que apoiar para a disputa pela prefeitura municipal. Então, se o PSDB sair mesmo com o deputado federal Beto Pereira, o parlamentar já sairá um pouco na frente dos demais”, analisou.

Conforme Barbosa, ainda que forem confirmadas as candidaturas dos aliados, a campanha eleitoral não deve causar nenhum ruído na ampla aliança formada por todas essas legendas para a reeleição de Riedel.