Prefeito de Ribas do Rio Pardo assina projeto de eficiência energética com a Energisa

eleições 2024

Decisão deixa o caminho livre dentro do PL, para que o deputado federal Marcos Pollon seja o candidato da sigla em 2024

Forte nome para disputar a Prefeitura de Campo Grande no próximo ano, representando a direita de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PL) não tem mais pretensão de concorrer ao cargo em 2024.

Com isso, a decisão do parlamentar deixa o caminho livre para que o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) seja o candidato do partido ao Executivo da Capital nas eleições municipais do próximo ano.

Procurado pelo Correio do Estado, o parlamentar confirmou sua intenção de não mais se colocar à disposição do PL para ser o candidato da sigla na disputa pela Prefeitura de Campo Grande.

“Tenho muitos compromissos com apoiadores que serão candidatos a vereador e a prefeito em vários municípios de Mato Grosso do Sul nas eleições do próximo ano. Caso eu saísse candidato aqui em Campo Grande, esse pessoal se sentiria abandonado. Por isso, vou cumprir meu compromisso eleitoral com eles e, neste momento, abdico de colocar meu nome na disputa”, declarou.

Coronel David reforçou que não tem mais a pretensão de concorrer à prefeitura da Capital por estar focado no seu mandato como deputado estadual.

“Para que fosse reeleito no ano passado, eu tive ajuda de muitas pessoas em diversos municípios, e elas pretendem ser candidatas a vereador e a prefeito em 2024. Na época, assegurei a elas o meu apoio incondicional e não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo”, completou.

O deputado estadual ressaltou que, em 2016, saiu candidato a prefeito de Campo Grande com o apoio do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que até chegou a vir à Capital prestigiar o lançamento de sua pré-candidatura.

“Fui bem votado, tanto que, entre os 14 candidatos a prefeito de Campo Grande, fiquei em quarto lugar. A população escolheu um outro caminho, que agora está demonstrando que foi o errado, como podemos verificar nas condições das ruas da cidade, da precariedade nos atendimentos na saúde, nos fracassos com a educação e nas péssimas condições da infraestrutura”, argumentou.

Coronel David garantiu que respeita muito os eleitores campo-grandenses, pois foram eles que lhe deram três belas votações para deputado estadual. Contudo, no momento, para cumprir os compromissos eleitorais feitos no ano passado, não lançará mais o seu nome como candidato a prefeito da Capital em 2024.

REPERCUSSÃO

Também procurado pela reportagem, o deputado federal Marcos Pollon disse que pretende conversar pessoalmente com Coronel David sobre o anúncio. “Somente após essa conversa com ele é que vou me pronunciar sobre o assunto”, comunicou.

Já o presidente estadual do PL, deputado federal Rodolfo Nogueira, disse ao Correio do Estado que ainda está muito cedo para definições. Porém, sobre a declaração de Coronel David, Nogueira confirmou que o parlamentar seria um excelente nome para o partido na Capital, pois sempre foi bolsonarista.

“Se ele não quiser sair candidato, vamos ter de respeitar, mas o David é um ótimo nome e está credenciado para disputar a Prefeitura de Campo Grande, para defender a direita e ser aliado de Bolsonaro pelos serviços prestados ao Estado e, principalmente, à Capital”, manifestou-se Nogueira.