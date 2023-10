eleições 2024

O ex-governador filiou seu filho André Puccinelli Júnior no Solidariedade para garantir uma alternativa caso precise

Uma possível mobilização de lideranças do MDB para barrar a candidatura do ex-governador André Puccinelli à Prefeitura de Campo Grande pelo partido nas eleições municipais do próximo ano fez com que ele preparasse um plano B para garantir sua participação no pleito.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, estaria em curso uma provável articulação por parte da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e de seu esposo, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, para André Puccinelli não sair candidato pelo MDB a prefeito da Capital em 2024 e, dessa forma, fortalecer a aliança com o PSDB.

A ideia, conforme articulação, é que o partido não tenha candidatura própria na majoritária ou, no máximo, indique um nome para ser o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal tucano Beto Pereira à Prefeitura de Campo Grande.

No entanto, o ex-governador teria sido informado da intenção do partido de minar sua eventual candidatura a prefeito no próximo ano e já teria dado início a seu plano B, que consistiu na determinação para que seu filho André Puccinelli Júnior assinasse a ficha de filiação ao Solidariedade, o que ocorreu no dia 11.

Sem perder tempo, André Jr., além de se filiar ao Solidariedade por ordem do pai, foi escolhido para ser o primeiro-vice-presidente da legenda em Mato Grosso do Sul, garantido, dessa forma, a presença da família Puccinelli na diretoria estadual da sigla.

Caso a articulação para barrar a candidatura do ex-governador a prefeito de Campo Grande pelo MDB seja confirmada, ele deve se desfiliar do partido, em que é o presidente de honra em Mato Grosso do Sul , e automaticamente migrar para o Solidariedade, onde o filho já é o primeiro-vice-presidente e se mantém na disputa, afinal, tem liderado as últimas pesquisas de intenções de votos divulgadas pela mídia.

A tacada de mestre de André Puccinelli teria sido construída a toque de caixa e poderia, caso se concretize seu provável impedimento de sair candidato a prefeito pelo atual partido, significar uma debandada histórica do MDB de Mato Grosso do Sul, que já vai mal das pernas por não ter conseguido eleger nenhum deputado federal em 2022 e corre sério risco de apelar para uma fusão ou federação em 2026 para continuar existindo.

SINAL DE ALERTA

O Correio do Estado apurou que a candidatura de André Puccinelli pelo MDB é encarada pelo PSDB como uma “pedra no sapato”, pois, mesmo tendo altos índices de rejeição nas pesquisas de intenções de votos, ainda tem uma grande gama de eleitores em Campo Grande, sendo um forte adversário do novato Beto Pereira, que não tem apresentado um bom desempenho nas pesquisas.

Além disso, o convite feito pelo ex-governador para que a ex-deputado federal Rose Modesto (União Brasil), atual titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), fosse sua vice teria provocando um verdadeiro terremoto nas demais legendas, pois aparecem em primeiro e segundo lugares, respectivamente, nos últimos levantamentos eleitorais.

Tanto André Puccinelli quanto Rose Modesto têm suas bases eleitorais em Campo Grande e, caso resolvessem unir forças para as eleições municipais de 2024, seriam praticamente imbatíveis.

Por isso, o sinal de alerta foi aceso e teria tido início a articulação para impedir que o ex-governador concretize o sonho de disputar novamente uma eleição para a prefeitura da Capital, cidade que administrou por dois mandatos e onde ainda é considerado um dos melhores prefeitos que o município já teve.