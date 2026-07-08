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Política

JUSTIÇA ELEITORAL

Presidente Lula nomeia Douglas de Oliveira Santos para vaga de juiz substituto do TRE-MS

Advogado foi escolhido para ocupar a vaga de juiz substituto do TRE-MS, após ter liderado a lista tríplice aprovada pelo TSE e pelo TJMS

Daniel Pedra

Daniel Pedra

08/07/2026 - 07h07
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou o advogado Douglas de Oliveira Santos para compor o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) no cargo de juiz substituto. 

A nomeação foi oficializada em decreto assinado na terça-feira (7) e preenche a vaga aberta com o término do primeiro mandato de Márcio de Ávila Martins Filho.

A designação foi feita com base nos artigos 84, 120 e 121 da Constituição Federal e no processo administrativo nº 00333.002005/2026-52, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Como juiz substituto, Douglas passará a integrar a classe dos juristas que compõem a Corte Eleitoral sul-mato-grossense. Após a confirmação da nomeação, o advogado afirmou receber a notícia "com imensa satisfação e humildade". 

Em manifestação pública, agradeceu a confiança depositada ao longo do processo de escolha e disse que pretende contribuir para o fortalecimento da Justiça Eleitoral.

"Recebo com imensa satisfação e humildade a notícia da minha nomeação, pelo presidente da República, para a função de juiz eleitoral substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Agradeço a confiança que me foi depositada por tantas pessoas ao longo desse processo, e me comprometo a contribuir com a Justiça Eleitoral", declarou.

A nomeação encerra um processo iniciado no ano passado. Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, por unanimidade, a lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para o preenchimento da vaga.

Além de Douglas de Oliveira Santos, integravam a lista os advogados Ana Maria Medeiros Navarro Santos e Coraldino Sanches Filho. Na votação realizada pelo TJMS, Douglas foi o mais votado, recebendo 23 votos, seguido por Ana Maria, com 20, e Coraldino, com 15.

Na ocasião, ao ter seu nome referendado pelo TSE, Douglas afirmou que a inclusão na lista tríplice representava uma importante conquista pessoal e destacou que o processo havia transcorrido sem qualquer questionamento sobre sua conduta ou reputação. Também disse que aguardava com serenidade a decisão final do presidente da República, responsável pela escolha entre os três indicados.

Com a publicação do decreto presidencial, Douglas de Oliveira Santos passa oficialmente a ocupar a vaga de juiz substituto do TRE-MS, sucedendo Márcio de Ávila Martins Filho na composição da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Eleições

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência no dia 25 em SP

O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo

06/07/2026 21h00

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Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano Carlos Moura/Agência Senado

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O PL marcou a convenção nacional para oficializar a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da sigla à Presidência para 25 de julho.

O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O local tem capacidade para até sete mil pessoas.

A data e local foram anunciados há pouco pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, em suas redes sociais.

"Nesse grande encontro, vamos homologar as nossas candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado Federal, aos governos do Estado e principalmente à Presidência da República com Flávio Bolsonaro", disse.

A declaração vem em um momento em que uma ala do bolsonarismo questiona a manutenção do nome de Flávio, após a divulgação das conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro, além de atritos com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A escolha por realizar a convenção em São Paulo, e não em Brasília, é estratégica: o Estado conta com o maior colégio eleitoral do País e concentra parte do empresariado e do mercado financeiro.

Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia adiantado que o partido pretendia realizar a convenção ainda em julho, mesmo diante de algumas indefinições, como a da escolha de um vice de chapa.

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Nelas, as legendas, em tese, determinam seus candidatos, incluindo vices, e coligações partidárias.

Na prática, porém, os partidos podem homologar apenas o candidato titular e delegar a decisão sobre vice e sobre coligações para a Executiva Nacional.

A escolha deve ser oficializada até 15 de agosto, prazo para registro das candidaturas. Isso daria mais tempo para o PL negociar a vice, após a formação das coligações partidárias.

SENADO FEDERAL

Nelsinho vai relatar sabatina de indicado de Lula para representar o Brasil na Unesco

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado apresentará parecer sobre a indicação do diplomata Pedro Marcos de Castro Saldanha

06/07/2026 15h38

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O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) é o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) é o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Arquivo

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O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, será o relator da indicação do diplomata Pedro Marcos de Castro Saldanha para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A sabatina do indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está marcada para esta terça-feira (7).

No parecer elaborado para a comissão, Nelsinho Trad destaca a importância da cooperação entre o Brasil e a Unesco, ressaltando que atualmente estão em vigor 31 acordos, convenções e memorandos firmados entre o país e a organização.

Diplomata de carreira, Pedro Marcos de Castro Saldanha é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e ingressou no Itamaraty em 1997. Ao longo da carreira, exerceu funções de conselheiro e ministro-conselheiro nas embaixadas brasileiras em Washington, nos Estados Unidos, e em Paris, na França.
Atualmente, o diplomata ocupa o cargo de chefe de gabinete da Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores.

A Unesco é a agência das Nações Unidas responsável pela promoção da educação, da ciência, da cultura, da comunicação e da informação. Com sede em Paris, a organização reúne 194 países-membros, entre eles o Brasil, que participa da entidade desde sua criação, em 1945.

Quem é o diplomata

Pedro Marcos de Castro Saldanha é um diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para exercer o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com sede em Paris.

Entre os principais pontos de sua trajetória estão:
•    Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
•    Ingressou na carreira diplomática em 1997, após aprovação no concurso do Instituto Rio Branco. 
•    Atuou como conselheiro e ministro-conselheiro nas embaixadas do Brasil em Washington e Paris. 
•    Exerce atualmente a função de chefe de gabinete da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, um dos principais cargos de assessoramento do Itamaraty. 
•    Em julho de 2026, foi indicado para representar o Brasil na Unesco, cargo que depende de aprovação pelo Senado Federal após sabatina na Comissão de Relações Exteriores. 

Caso seja aprovado, Pedro Saldanha será responsável por representar os interesses brasileiros na Unesco, participando de negociações e debates sobre políticas internacionais nas áreas de educação, ciência, cultura, patrimônio histórico, comunicação e liberdade de expressão.

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