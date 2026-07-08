Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

CALENDÁRIO ELEITORAL

Principais legendas do Estado já definiram as datas para as convenções partidárias

Os atos políticos, entre o fim deste mês e o início de agosto, marcarão a homologação das candidaturas para o pleito deste ano

Daniel Pedra

Daniel Pedra

08/07/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As principais legendas e federações de Mato Grosso do Sul já definiram as datas das convenções estaduais que vão oficializar os candidatos para as eleições de 4 de outubro deste ano.

Os encontros ocorrerão entre os dias 27 deste mês e 5 de agosto, dentro do período estabelecido pelo calendário da Justiça Eleitoral, que autoriza a realização das convenções entre o dia 20 de julho e 5 de agosto.

As convenções representam uma das etapas mais importantes do processo eleitoral. É durante esses encontros que os partidos homologam os candidatos aos cargos de governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

O evento político confirma federações, aprova coligações para as eleições majoritárias, define estratégias de campanha e delibera sobre questões internas das legendas.

O calendário em Mato Grosso do Sul será aberto pelo PT, que realizará sua convenção estadual no dia 27, de acordo com o presidente estadual e pré-candidato a senador, deputado federal Vander Loubet.

Enquanto na sequência, no dia 31, será a vez do PSDB e da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, promoverem seus encontros para oficializar candidaturas e definir a estratégia eleitoral.

Entretanto, a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP, informou ao Correio do Estado que não bateu o martelo oficialmente para essa data, porque há uma articulação para que todos os partidos que vão apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) façam as convenções no mesmo dia.

Por enquanto, a data mais provável é o dia 1º de agosto, que já foi escolhida pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL e candidato a senador, e também acompanhada pelo MDB e pelo Republicanos, conforme o ex-governador André Puccinelli, pré-candidato a deputado estadual e presidente estadual de honra emedebista, e o deputado federal Beto Pereira, pré-candidato a reeleição e presidente estadual republicano.

O calendário será encerrado no dia 5 de agosto com a convenção estadual do Partido Novo, marcada para as 19h, em local ainda não definido pela direção estadual da legenda, como revelou o presidente estadual Guto Scarpanti.

Embora as articulações políticas ocorram desde o início do ano, será nas convenções que os partidos colocarão fim às especulações sobre candidaturas e composição de chapas.

Após a realização das convenções, os partidos terão até o dia 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral.

Cada convenção deverá gerar uma ata com todas as deliberações, documento obrigatório para o processo de registro.

A Justiça Eleitoral analisará se os candidatos atendem aos requisitos previstos na Constituição e na legislação, como filiação partidária, domicílio eleitoral, regularidade dos direitos políticos e idade mínima para cada cargo.

Também será verificado o cumprimento da Lei da Ficha Limpa e da cota de gênero, que determina o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo nas eleições proporcionais. Com a conclusão das convenções, a disputa eleitoral entrará oficialmente em sua fase pública.

A partir da homologação dos candidatos, os partidos concentrarão esforços na formação das chapas, organização dos palanques, definição das alianças e preparação da campanha eleitoral, que terá início após o registro das candidaturas, marcando o começo da corrida pelas eleições gerais deste ano em Mato Grosso do Sul.

*Saiba

As executivas estaduais dos principais partidos já definiram as seguintes datas: dia 27, PT; dia 31, PSDB e Federação União Progressista (PP e União Brasil); dia 1º de agosto, PL, MDB e Republicanos; e dia 5 de agosto, Novo.

No entanto, a executiva estadual da Federação União Progressista ainda avalia transferir a convenção para o dia 1º de agosto.

Eleições

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência no dia 25 em SP

O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo

06/07/2026 21h00

Compartilhar
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é pré-candidato à Presidência da República no pleito deste ano Carlos Moura/Agência Senado

Continue Lendo...

O PL marcou a convenção nacional para oficializar a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da sigla à Presidência para 25 de julho.

O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O local tem capacidade para até sete mil pessoas.

A data e local foram anunciados há pouco pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, em suas redes sociais.

"Nesse grande encontro, vamos homologar as nossas candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado Federal, aos governos do Estado e principalmente à Presidência da República com Flávio Bolsonaro", disse.

A declaração vem em um momento em que uma ala do bolsonarismo questiona a manutenção do nome de Flávio, após a divulgação das conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro, além de atritos com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A escolha por realizar a convenção em São Paulo, e não em Brasília, é estratégica: o Estado conta com o maior colégio eleitoral do País e concentra parte do empresariado e do mercado financeiro.

Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia adiantado que o partido pretendia realizar a convenção ainda em julho, mesmo diante de algumas indefinições, como a da escolha de um vice de chapa.

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Nelas, as legendas, em tese, determinam seus candidatos, incluindo vices, e coligações partidárias.

Na prática, porém, os partidos podem homologar apenas o candidato titular e delegar a decisão sobre vice e sobre coligações para a Executiva Nacional.

A escolha deve ser oficializada até 15 de agosto, prazo para registro das candidaturas. Isso daria mais tempo para o PL negociar a vice, após a formação das coligações partidárias.

SENADO FEDERAL

Nelsinho vai relatar sabatina de indicado de Lula para representar o Brasil na Unesco

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado apresentará parecer sobre a indicação do diplomata Pedro Marcos de Castro Saldanha

06/07/2026 15h38

Compartilhar
O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) é o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) é o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Arquivo

Continue Lendo...

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, será o relator da indicação do diplomata Pedro Marcos de Castro Saldanha para o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A sabatina do indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está marcada para esta terça-feira (7).

No parecer elaborado para a comissão, Nelsinho Trad destaca a importância da cooperação entre o Brasil e a Unesco, ressaltando que atualmente estão em vigor 31 acordos, convenções e memorandos firmados entre o país e a organização.

Diplomata de carreira, Pedro Marcos de Castro Saldanha é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e ingressou no Itamaraty em 1997. Ao longo da carreira, exerceu funções de conselheiro e ministro-conselheiro nas embaixadas brasileiras em Washington, nos Estados Unidos, e em Paris, na França.
Atualmente, o diplomata ocupa o cargo de chefe de gabinete da Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores.

A Unesco é a agência das Nações Unidas responsável pela promoção da educação, da ciência, da cultura, da comunicação e da informação. Com sede em Paris, a organização reúne 194 países-membros, entre eles o Brasil, que participa da entidade desde sua criação, em 1945.

Quem é o diplomata

Pedro Marcos de Castro Saldanha é um diplomata de carreira do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para exercer o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com sede em Paris.

Entre os principais pontos de sua trajetória estão:
•    Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
•    Ingressou na carreira diplomática em 1997, após aprovação no concurso do Instituto Rio Branco. 
•    Atuou como conselheiro e ministro-conselheiro nas embaixadas do Brasil em Washington e Paris. 
•    Exerce atualmente a função de chefe de gabinete da Secretaria-Geral das Relações Exteriores, um dos principais cargos de assessoramento do Itamaraty. 
•    Em julho de 2026, foi indicado para representar o Brasil na Unesco, cargo que depende de aprovação pelo Senado Federal após sabatina na Comissão de Relações Exteriores. 

Caso seja aprovado, Pedro Saldanha será responsável por representar os interesses brasileiros na Unesco, participando de negociações e debates sobre políticas internacionais nas áreas de educação, ciência, cultura, patrimônio histórico, comunicação e liberdade de expressão.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco
Mato Grosso do Sul

/ 2 dias

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3729, terça-feira (07/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3729, terça-feira (07/07)

3

Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163
atenção

/ 1 dia

Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7058, segunda-feira (06/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7058, segunda-feira (06/07): veja o rateio

5

Operação prende chefe de regulação estadual por desvio de dinheiro da saúde
PRISÃO

/ 23 horas

Operação prende chefe de regulação estadual por desvio de dinheiro da saúde

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 5 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 6 dias

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro