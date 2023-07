Proarmas, de Pollon, diz que vai pedir apoio da bancada ruralista para derrubar decreto de Lula

ELEIÇÕES 2024

A reportagem ouviu das opiniões da prefeita Adriane Lopes e dos deputados Zeca do PT, Beto Pereira e Marcos Pollon

A primeira pesquisa do Ipems/Correio do Estado sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do próximo ano foi bem recebida pelos quatro pré-candidatos que aparecem no levantamento realizado entre os dias 18 e 19 de julho deste ano, nas sete regiões urbanas da cidade, com 400 eleitores.

Na liderança com 26,17% das intenções de voto, a atual prefeita Adriane Lopes (PP), candidata natural à reeleição, disse ao Correio do Estado que só tem a agradecer às pessoas que declaram voto em seu nome.

“Hoje [ontem] saiu a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Campo Grande do jornal Correio do Estado, feita pelo Ipems, um instituto que tem 32 anos no mercado. Meu nome apareceu em primeiro lugar e eu quero agradecer às pessoas que confiam na gente e no nosso trabalho”, declarou.

No entanto, Adriane Lopes reforçou que o seu foco é a gestão da Capital e a busca de soluções para os problemas da população. “No mês de agosto é o aniversário da cidade, e nós vamos anunciar várias ações e investimentos que estamos construindo com recursos próprios e com as parcerias construídas com o governo do Estado, com a União e com a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional”, adiantou.

Para a prefeita, tudo tem o seu tempo determinado, e o tempo da eleição ainda está longe. “Agora é hora de continuar trabalhando”, pontuou.

Já o deputado estadual Zeca do PT, que ocupa a 2ª colocação na pesquisa, com 25,34% das intenções de voto, disse à reportagem que a pesquisa é muito positiva. “Evidentemente, reflete um determinado momento”, pontuou.

Na avaliação dele, esses porcentuais alcançados pelo seu nome têm muito a ver com duas coisas, que entende como importantes. A primeira, conforme ele, é “o posicionamento claro em defesa dos interesses do Estado na Assembleia Legislativa, como deputado estadual e líder da bancada do PT”.

Já a segunda são “as conquistas importantes dos primeiros seis meses do governo Lula, seja do ponto de vista da credibilidade internacional, que recupera o papel protagonista do Brasil no mundo, seja do ponto de vista das políticas de inclusão social, construindo cidadania e dignidade como o Mais Médicos, o Minha Casa, Minha Casa, o Bolsa Família, entre outros”.

E, prossegue o parlamentar, do ponto de vista da economia, “temos o custo de vida caindo, a inflação caindo, a recuperação do salário mínimo, a geração de empregos”. “Isso reflete no comportamento de uma grande parcela da população e não é diferente em Campo Grande”, analisou.

Zeca do PT acrescentou ainda que tem trabalhado no sentido de construir um arco de aliança o mais amplo possível de centro-esquerda e do campo democrático popular.

“Eu penso que é uma eleição que podemos ganhar porque a direita tende a se dividir. As candidaturas do Marcos Pollon, da própria prefeita Adriane Lopes e do Beto Pereira disputam voto no mesmo estrato, mais conservador, da população. Por isso, eu acredito que uma aliança do campo popular democrático pode ganhar a Prefeitura de Campo Grande pela primeira vez”, argumentou.

Em 3º lugar na pesquisa, com 18,44% das intenções de voto, o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) disse ao Correio do Estado que também ficou satisfeito com o levantamento.

“Fico grato pela lembrança do meu nome nas pesquisas, que aparece em empate técnico na primeira colocação e com a menor rejeição entre os nomes apresentados”, reforçou.

Para ele, isso deixa claro que o seu trabalho está sendo aprovado pelos campo-grandenses. “Porém, o foco é na atividade parlamentar. Sou deputado federal por Mato Grosso do Sul e tenho um compromisso com o meu estado e com Campo Grande”, assegurou.

Então, completou o parlamentar, os números mais importantes para ele neste momento é a quantidade de sul-mato-grossenses que estão se beneficiando com alguma ação do seu mandato. “Principalmente nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura, assistência social, infraestrutura e apoio ao homem do campo”, enumerou.

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que ficou em 4º, com 9,18% das intenções de voto, agradeceu a lembrança da população. “Ainda é muito cedo para se manifestar a respeito das eleições municipais, entretanto, é evidente que a gente fica feliz de aparecer nas pesquisas e vamos trabalhar para construir uma direita forte em Mato Grosso do Sul, independentemente da pretensão de cargos”, disse.

Ele completou que, como sempre disse, não é candidato de si mesmo. “E hoje cumpro um papel que é a representação do Estado na Câmara Federal. Se for da vontade de Deus, se for bom para a direita, evidentemente nós aceitaremos o desafio. No entanto, não há uma gana inescusável a respeito de ocupação de eventual cargo. Vamos esperar o tempo passar para ver como as coisas se alinham”, finalizou.

A pesquisa

No cenário verificado pelo Ipems, os indecisos representam 20,22% e, conforme o presidente do instituto, Lauredi Sandim, o grande volume se dá em virtude de alguns fatores, como a distância para o pleito e o fato de alguns dos pré-candidatos não serem muito conhecidos.

O Ipems/Correio do Estado também fez um levantamento espontâneo das intenções de voto e vários nomes foram citados. O ex-governador André Puccinelli (MDB) puxa a fila, com 2,87%, em segundo aparece o deputado federal Beto Pereira, com 2,26%.

A pesquisa espontânea ainda tem Capitão Contar (PRTB), com 1,46%; Zeca do PT, com 1,21%; e o deputado estadual Lucas de Lima (PDT), com 0,83%. Na sequência aparecem Adriane Lopes, com 0,75%; Marquinhos Trad (PSD), com 0,75%; a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,22%; o vereador Carlão (PSB), com 0,22%; e o juiz Odilon de Oliveira (PSD), com 0,21%.

Assine o Correio do Estado