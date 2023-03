PSDB acerta filiação de três prefeitos e fica perto da meta de 49 até dezembro

Na estratégia do PSDB de Mato Grosso do Sul para se fortalecer, já de olho nas eleições municipais de 2024, mais três prefeitos teriam acertado a filiação ao partido, que passará dos atuais 37 para 40 gestores municipais a participar no ninho tucano.

Com isso, conforme o Correio do Estado já havia adiantado no início deste mês, a meta do diretório estadual da legenda de chegar até dezembro deste ano com 49 prefeitos filiados está mais próxima de ser atingida, o que representaria 62% das 79 prefeituras do Estado sob a bandeira do PSDB.

Os novos prefeitos que devem pousar no ninho tucano seriam os de Tacuru, Rogério de Souza Torquetti, que hoje está no Patriota, Paranaíba, Maycol Henrique Queiroz Andrade, que atualmente é filiado ao PDT, e Miranda, Fabio Santos Florença, também pedetista.

Além disso, estariam na mira os prefeitos Cleverson Alves dos Santos (Costa Rica), Edison Cassuci (Angélica), Thalles Henrique Tomazelli (Itaquiraí) e Lídio Ledesma (Iguatemi).

A reportagem do Correio do Estado apurou ainda que o PSDB está em negociação com mais cinco gestores municipais, alcançando, dessa forma, 12 novos filiados somente neste ano, o que totalizaria os 49 projetados, dando musculatura para os tucanos disputarem as eleições municipais de 2024.

CONTRA-ATAQUE

Na verdade, a movimentação do PSDB é um contra-ataque ao PP, que já saiu na frente e iniciou o ano com as filiações dos prefeitos de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias, e de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, também de olho nas eleições municipais do ano que vem.

Com isso, o número total de prefeitos filiados ao Progressistas em Mato Grosso do Sul chegou a 21. Segundo fontes da legenda, mais dois prefeitos devem engrossar as fileiras do PP.

Além disso, a presidente estadual do partido, senadora Tereza Cristina, assegurou ao Correio do Estado que convidou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), para também se filiar à sigla.

Porém, na segunda-feira, fontes ouvidas pela reportagem revelaram que a prefeita da Capital e seu esposo, o deputado estadual Lidio Lopes, teriam como destino o União Brasil.

Adriane Lopes teria feito uma espécie de sondagem sobre a possibilidade de ela e o marido ingressarem na nova sigla durante o mutirão Todos em Ação 2023, realizado no dia 25, no Parque do Lageado, que teve a presença da presidente estadual do partido, senador Soraya Thronicke.

MOVIMENTAÇÕES

O Correio do Estado apurou que o convite para que a parlamentar participasse do evento já teria como objetivo a aproximação de Adriane e Lidio Lopes.

Apesar de não confirmada pela senadora, a sinalização da líder da sigla em Mato Grosso do Sul teria sido positiva, de modo que a legenda já estaria de portas abertas. Mas tudo pode acontecer.

Adriane Lopes disse à imprensa que recebeu vários pedidos de filiação para outros partidos, porém, negou que a mudança de legenda seja imediata.

“Estamos avaliando os convites que estamos recebendo. Eu acredito que, pelos próximos meses, vamos fazer uma definição, tendo em vista que o meu partido, o Patriota, está se fundindo com outro. Mas, por enquanto, é só um namoro, é só uma especulação”, disse a chefe do Executivo de Campo Grande.

A prefeita deve tentar a reeleição no próximo ano e, caso realmente migre para o União Brasil, poderia ser a candidata do partido. Entretanto, Adriane Lopes terá de enfrentar a concorrência interna da ex-deputada federal Rose Modesto.

A ex-parlamentar também tem o desejo de disputar a Prefeitura de Campo Grande e já contaria com o apoio do presidente nacional da sigla, deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE), responsável por acomodar as duas.

Saiba: Com a liderança do presidente estadual, o ex-governador Reinaldo Azambuja, e com a presença do atual governador Eduardo Riedel, o PSDB de Mato Grosso do Sul realizou a primeira reunião da executiva estadual neste ano no dia 13 de fevereiro, em Campo Grande.

Na oportunidade, foram debatidas as convenções e traçadas as estratégias para fortalecer a base por meio de filiações e da vinda de lideranças. O encontro serviu para definir também as diretrizes partidárias.

Assine o Correio do Estado