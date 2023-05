Recém-empossada na Sudeco, Rose promete "destravar" recursos para Dourados

Recém-empossada para comandar a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), a ex-deputada federal Rose Modesto reuniu-se, ontem (4), em Brasília (DF), com o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), para tratar sobre recursos destinados para obras drenagem e pavimentação asfáltica no município sul-mato-grossense.



Ao Correio do Estado, Rose disse que a reunião com o prefeito Alan Guedes foi importante para poder retomar os projetos que estão parados na Sudeco direcionados para Dourados.



“O Governo Federal tem esse compromisso com o desenvolvimento da Região Centro-Oeste através da Sudeco e esse compromisso inclui todas as cidades de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal”, reforçou.



Ela destacou à reportagem que Dourados é uma cidade muito importante porque representa uma força muito grande para a economia de Mato Grosso do Sul. “Dourados é um polo de agricultura muito forte e as obras precisam acontecer na região, principalmente na área de infraestrutura urbana”, disse.



Para a superintendente, contribuir para que Dourados cresça cada vez mais é primordial. “Então, ontem, nós fizemos um compromisso de retomar os projetos e nós estaremos buscando todas as alternativas possíveis para fazer com que esses recursos cheguem através da Sudeco ao município”, pontuou.

Liberação acelerada

Já o prefeito Alan Guedes reforçou que a conversa com Rose Modesto foi muito produtiva. “Ela prontamente se comprometeu em ajudar Dourados ao trabalhar para a liberação dos recursos de forma rápida", destacou, citando que o município tem vários projetos em Brasília que somam mais de R$ 25 milhões.



Com os recursos liberados, a Prefeitura de Dourados vai retomar três obras de pavimentação e drenagem: Avenida Franklin Luiz Azambuja, Jardim das Primaveras e Parque dos Jequitibás.



No caso dos Jequitibás e Primaveras, as obras já estão em fase final e aguardam a liberação dos recursos para quitar com as empresas que realizarão o serviço, enquanto na Avenida Franklin Luiz Azambuja a obra está licitada, porém paralisada por conta desse recurso bloqueado.



A maior parte do pacote de recursos é de emendas de bancada federal que foram destinadas para Dourados e precisam agora da liberação da Sudeco para que o município possa iniciar os processos licitatórios das obras.



"Enquanto aguardamos essa liberação já estamos executando várias frentes de asfalto em Dourados e em muitos projetos o Governo do Estado tem sido um grande parceiro também, como por exemplo na Coronel Ponciano e na Avenida José Roberto Teixeira, que serão duplicadas", destacou Alan Guedes.

