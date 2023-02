Representante da OAB no CNJ, Mansour espera "judiciário mais próximo" e em atividades presenciais

governo federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu retomar 14 mil obras que foram paralisadas nos últimos seis anos e afirmou que os investimentos em infraestrutura vão impulsionar a geração de empregos e fazer o país voltar a crescer.

As declarações foram dadas nesta quarta-feira (15), na cidade de Maruim (SE), onde o presidente participou de uma cerimônia em alusão à retomada de obras em rodovias federais no país.

O esforço pela retomada de obras acontece no momento em que o governo trava uma disputa com o Banco Central em torno da taxa de juros, com críticas da autoridade monetária a uma possível política fiscal expansionista do governo Lula.

Ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quarta-feira que o governo deve antecipar para março o anúncio da nova regra fiscal, que substituirá o teto de gastos. O petista reforçou a necessidade de harmonia entre as políticas fiscal e monetária.

Em Sergipe, Lula disse que o país vai voltar à normalidade e que a "roda-gigante da economia" vai voltar a funcionar, gerando novos empregos, renda e crescimento econômico.

O petista também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e prometeu fazer mais que o seu oponente nos próximos quatro anos.

"Nós vamos fazer muitas vezes mais do que 'o coisa' que saiu agora e não teve nem coragem de me colocar a faixa. Foi embora antes, de medo, porque ele sabia que nós iríamos trabalhar e fazer desse país não um país da mentira, mas um país do trabalho", disse o petista.

Lula chegou à cidade de Maruim por volta das 11h e visitou o canteiro de obras na rodovia, onde cumprimentou operários. Na ocasião, assinou o reinício das obras de duplicação do trecho de 206 quilômetros da rodovia BR-101 no estado de Sergipe, com o empenho de cerca de R$ 180 milhões.

Antes de discursar, Lula recebeu representantes sindicais da Petrobras que pediram a retomada da empresa no Nordeste. Munidos de faixas, enfermeiros também pediram que o governo garantisse a implementação do piso da enfermagem.

Na terça-feira (14), na Bahia, Lula já havia dito que vai garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem, mas destacando que o governo ainda está trabalhando para superar gargalos em relação às pequenas cidades e Santas Casas.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo federal vai destinar neste ano R$ 22 bilhões para obras de infraestrutura graças à aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) na transição que liberou mais recursos para o Orçamento de 2023. Também destacou que o volume de investimento neste ano será superior aos quatro anos do governo Jair Bolsonaro (PL): "Vamos investir mais recursos do que eles aplicaram nos últimos quatro anos. Um ano de Lula vai valer por quatro anos do passado", disse o ministro.

Renan Filho afirmou que o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) possui 453 contatos cujas obras estão paralisadas ou em ritmo lento. Prometeu retomar, neste primeiro momento, ao menos 100 obras nas cinco regiões do país.