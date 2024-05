Juiz suspende posse de Dr. Lívio e manda Carlão empossar Gian Sandim

PERFIL FALSO

No perfil, criminosos pediam documentos e dinheiro à contatos da Senadora

O perfil no Instagram de Tereza Cristina, publicou nesta quinta-feira (23), que a senadora está sendo alvo de perfil fake, segundo informações, o suposto perfil pedia documentos e dinheiro via Whatsapp.

“Qualquer pedido nesse sentido não é de autoria da senadora e deve ser considerado uma tentativa de golpe. Por favor, denuncie”, alerta o post publicado no Instagram oficial da Senadora.

De acordo com o JusBrasil, atualmente existem mais de 4 mil processos abertos contra “Perfis falsos criados no aplicativo Whatsapp”, de acordo com a Lei 14.155/21, a prática de fraudes, estelionatos, invasão de dispositivos com o intuito de furtar, apagar ou alterar dados nos meios digitais, incluindo os golpes via WhatsApp, pode resultar em uma condenação de quatro a oito anos de prisão.

Escreva a legenda aqui

O que fazer se você for vítima de golpe no WhatsApp?

O primeiro passo é avisar aos contatos, amigos e familiares pelas redes sociais ou ligar para essas pessoas para avisar que sua conta foi clonada ou roubada. Desta forma, seus contatos não correrão o risco de fazer transferências ou depósitos para os criminosos.

Outra dica é, deixe a foto do perfil àmostra apenas para os seus contatos, assim, pessoas desconhecidas não terão acesso à ela.

Caso sua conta tenha sido invadida, o próximo passo é fazer a recuperação da conta. Como, geralmente, os criminosos usam o celular para aplicar o golpe, desconecte sua conta no aplicativo e ative novamente. Ao digitar novamente o código para entrar na conta, automaticamente a outra pessoa que também está com seu perfil, será desconectada.

No caso de usar o WhatsApp Web, versão do aplicativo para computador, desconecte também. No WhatsApp Web, acesse:

Configurações/Ajustes Vá para Conta Clique em WhatsApp Web/Desktop Clique em sair de todos os computadores.

O que fazer para se proteger desse tipo de golpe ?

Ative a confirmação de duas etapas e tenha um e-mail para redefinir as senhas e códigos, caso você esqueça.

Não compartilhe códigos de autenticação da conta com outras pessoas, seja código de confirmação ou PIN da confirmação de duas etapas.

Tenha uma senha para seu aparelho ser desbloqueado apenas por você.

Desconfie de mensagens diferentes do que você está acostumado a trocar com seus contatos.

Desconfie quando a foto de perfil do contato estiver vinculada a um número que você não tem na sua agenda.

Antes de fazer qualquer coisa, como fazer uma transferência ou depósito, entre em contato com a pessoa, pelo número anterior, sem ser o que está vinculado à foto nova.

Como ativar a confirmação de duas etapas no seu WhatsApp?

Abra o WhatsApp e toque em Configurações. Clique em Conta > Confirmação em duas etapas > Ativar. Insira um PIN de 6 dígitos e, em seguida, confirme-o. Insira um endereço de e-mail ao qual você tem acesso ou toque em Pular se não quiser adicionar um endereço de e-mail. Recomendamos que você adicione um endereço de e-mail para que você possa redefinir a confirmação em duas etapas e manter sua conta segura. Toque em Avançar. Confirme o endereço de e-mail e toque em Salvar ou OK.

Se ao invés de ser o dono do perfil prejudicado, você caiu no golpe e acabou enviando documentos ou dinheiro ao criminoso, a dica é avisar ao verdadeiro dono do perfil o quanto antes, depois disso, entre em contato com o banco da conta que recebeu o valor e comunique sobre o golpe que está acontecendo, desta forma, você conseguirá saber se consegue ter seu dinheiro de volta.



*Com informações do JusBrasil e Serasa