MOBILIZAÇÃO

Os dois deputados federais do Estado chegaram a levar Jaceguara Dantas para agenda com ministros de Lula em Brasília

Os deputados federais Vander Loubet e Camila Jara, ambos do PT de Mato Grosso do Sul, entraram de vez na mobilização para que a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), seja um dos nomes considerados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para a vaga aberta no dia 28 de setembro no Supremo Tribunal Federal (STF) após a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

Segundo o Correio do Estado apurou com os dois parlamentares, na semana passada eles aproveitaram a presença da desembargadora em Brasília (DF) como responsável pela Coordenadoria de Combate à Violência Contra a Mulher do TJMS para agendar encontros dela com ministros e integrantes do primeiro escalão do Governo Lula com o objetivo de torná-la mais conhecida.

Um desses encontros de Jaceguara Dantas foi com o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do presidente Lula, e com a superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, ex-deputada federal pelo União Brasil de Mato Grosso do Sul.

“A prerrogativa da indicação para o STF é do presidente Lula e tenho certeza que ele vai escolher alguém comprometido com o povo brasileiro. Porém, eu tenho defendido a indicação da desembargadora Jaceguara Dantas, uma importante representante do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e que preenche todos os requisitos para o cargo. Acredito no trabalho dela e tenho dito isso aos membros do governo federal e ao próprio presidente Lula”, declarou Camila Jara ao Correio do Estado.

A deputada federal informou ainda que não está descartado pedido de uma agenda com o presidente Lula para falar sobre o nome de Jaceguara Dantas para a vaga no STF, porém, pelas próximas duas semanas, ele está proibido de receber visitas em decorrência do período de recuperação após passar por cirurgia de restauração do lado direito do quadril.

“O Lula não vai ter agendas externas nos próximos dias por conta da cirurgia que ele realizou, mas estamos fazendo as articulações em reuniões com as pessoas que a gente entende que podem ajudar na indicação da desembargadora na hora da decisão do presidente”, revelou a parlamentar sul-mato-grossense.

Ela completou que a ajuda do deputado federal Vander Loubet como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional é fundamental.

“Como a indicação do presidente está aberta, é importante a gente contar que a participação do maior número de pessoas nessa mobilização”, assegurou, lembrando que foi uma das 15 deputadas federais do PT que assinou carta enviada ao presidente Lula pedindo que ele indique uma mulher negra à Suprema Corte do Brasil.

Por sua vez, Vander Loubet reforçou ao Correio do Estado que a campanha em torno do nome da desembargadora é legítima e justa.

“Por isso, me somei a esse movimento desde o seu início. Diversos setores importantes da nossa sociedade estão defendendo que a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber seja ocupada por uma mulher negra e a Jaceguara, além de mulher negra, tem descendência indígena, um currículo exemplar, dedicação às causas dos direitos humanos e uma trajetória de muito respeito dentro do Judiciário. Ou seja, ela preenche todos os requisitos”, argumentou.

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional recordou que a definição do nome para ocupar essa cadeira do STF é do presidente Lula.

“Nesse sentido, tanto eu, quanto outros parlamentares, como a Camila Jara, temos levado e apresentado a dra. Jaceguara Dantas a nomes com influência junto ao presidente Lula, como o deputado federal Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. No que depender de nós, a Jaceguara é um nome a ser considerado”, finalizou Vander Loubet.

