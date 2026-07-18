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Ricardo Salles chama Marina e Simone Tebet de "forasteiras"

De olho em vaga no Senado, o ex-ministro de Bolsonaro também disparou contra políticos do Centrão e até contra Eduardo Bolsonaro

Agência Estado

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18/07/2026 - 21h00
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O deputado federal e pré-candidato ao Senado por São Paulo, Ricardo Salles (Novo), chamou as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) de "forasteiras" e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), de "filhote" do Valdemar Costa Neto. Salles participou neste sábado, 18, do Encontro Nacional do Partido Novo, em São Paulo. O evento também teve a presença do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato do partido à Presidência da República.

O discurso de Salles incluiu críticas à esquerda, ao Centrão e até à própria direita. O deputado atacou as ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva, pré-candidatas de Lula (PT) ao Senado, e as chamou de "forasteiras que não sabem nada do Estado de São Paulo". Segundo eles, as duas disputam a eleição no Estado por "puro oportunismo" e "graças à esquerda que domina a região central" e à "esquerda caviar", que, segundo afirmou, é "muito grande" no Estado de São Paulo.

O ex-ministro do Meio Ambiente ainda disparou ataques contra André do Prado, pré-candidato do PL ao Senado que tem o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

"Junto com elas (Tebet e Marina) está quem? O filhote do Valdemar da Costa Neto, o pupilo do Valdemar da Costa Neto, a figura que representa pronto e acabada todos os malefícios - ausência de postura ideológica, de princípios, de valores - que o centrão representa, que é o André do Prado", discursou Salles, citando que o presidente da Alesp apoiou o então governador de São Paulo Márcio França (PSB) nas eleições de 2018 contra João Doria, à época tucano.

Salles dedicou boa parte de sua fala a atacar o Centrão, que, segundo sustenta, vem roubando o País há 40 anos, em todos os governos que passaram pelo Palácio do Planalto. "Onde o Centrão põe a mão é corrupção. E os caras estão todos aí, os donos dos partidos, que são verdadeiramente os grandes orquestradores dos esquemas de corrupção que a gente está vendo", disse Salles, para quem há uma "vorcarização da política brasileira".

O deputado federal afirmou não ter vergonha de ter integrado o governo de Jair Bolsonaro, mas criticou o apoio de parlamentares de direita do PL às eleições de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) à Câmara e ao Senado.

"De que adiantou eles ficarem de quatro para o Centrão? É o que eu digo sempre, é melhor perder de pé do que ganhar de quatro", sustentou. "A direita no PL, infelizmente, está fazendo filho na barriga dos outros. Pelo menos aqui nós podemos ter menos filhos, mas a barriga é nossa."

Saúde

Bolsonaro soluçou por 36 horas seguidas e precisou aumentar dose de remédios, aponta relatório

O ex-presidente vinha apresentando quadro estável nas semanas anteriores.

17/07/2026 22h00

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Ex-presidente Jair Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: Agencia Brasil

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O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um episódio de soluço (singulto) contínuo com duração aproximada de 36 horas, segundo relatório médico desta sexta-feira, 17.

O documento, assinado pelo médico Brasil Ramos Caiado, afirma que houve necessidade de doses extras de medicações, com resposta considerada satisfatória.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária desde 27 de março de 2026, quando deixou o hospital após tratar um quadro de broncopneumonia.

De acordo com o relatório, o ex-presidente vinha apresentando quadro estável nas semanas anteriores. Há três dias, porém, passou a apresentar recorrência "forte e prolongada" de soluço. Por isso, foi necessário o reforço temporário no tratamento medicamentoso, segundo o documento.

O boletim aponta que Bolsonaro está estável do ponto de vista hemodinâmico - ou seja, sem alterações na circulação sanguínea -, respiratório e cardiológico.

Ainda assim, o texto registra a persistência de efeitos colaterais ligados aos remédios. Entre eles, instabilidade crônica do equilíbrio corporal e sonolência.

O paciente segue em dieta rigorosa, fisioterapia e exercícios regulares, além de medidas preventivas voltadas a reduzir o risco de quedas e de refluxo.

Eleições

PF monta esquema para proteger presidenciáveis em 2026 com drones, blindados e kit antibomba

Operação nacional começa na próxima segunda-feira (20)

17/07/2026 19h00

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PF monta esquema para proteger presidenciáveis em 2026

PF monta esquema para proteger presidenciáveis em 2026 Ilustração / Polícia Federal

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A Polícia Federal começa na segunda-feira, 20, uma operação nacional para proteger os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026.

A estrutura mobilizará até 458 servidores e contará com veículos blindados, equipamentos antidrone e kits de vistoria antibomba, com orçamento estimado em R$ 95 milhões.

A proteção poderá ser iniciada após a homologação das candidaturas nas convenções partidárias e a solicitação formal pelas respectivas campanhas.

A estrutura foi dimensionada para atender, simultaneamente, até dez candidaturas, com equipes especializadas atuando em todos os Estados e com acompanhamento permanente das agendas de campanha

A corporação afirma que vai aplicar os mesmos critérios técnicos a todas as candidaturas, com o efetivo e os recursos definidos de forma individualizada conforme o nível de risco.

Por razões operacionais, a PF não divulgará a classificação de risco atribuída a cada candidato nem o número de servidores destinado a cada equipe.

Cada candidatura terá um planejamento próprio, elaborado a partir da análise de risco e atualizado conforme a evolução das ameaças e as características de cada compromisso.

Antes das agendas, equipes precursoras fazem o reconhecimento dos locais e articulam as medidas necessárias com as forças de segurança estaduais e municipais, segundo a corporação.

A adesão ao serviço é uma decisão do candidato - campanhas que optarem por não utilizá-lo terão a decisão respeitada, mas poderão voltar atrás a qualquer momento.

A operação foi precedida por um ciclo de capacitação que formou ou aperfeiçoou mais de 600 profissionais em áreas que incluem direção veicular, primeiros socorros e operação de drones.

Atualmente, a corrida presidencial conta com 12 pré-candidatos apontados pelos partidos: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Leonardo Avalanche (PRTB). Também ocorre uma disputa interna pela legenda do DC entre Joaquim Barbosa e Aldo Rebelo.

Os nomes que de fato vão disputar o Palácio do Planalto, no entanto, só serão homologados após as convenções partidárias, que começam em 20 de julho, com o registro de candidaturas seguindo até 15 de agosto.

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