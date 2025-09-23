Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

MATO GROSSO DO SUL

Riedel nomeia substituto de petista demitido

Governador faz limpa nos cargos executivos do Estado comandados por petistas depois de declaração que estaria alinhado a extrema-direita

Noysle Carvalho e Leo Ribeiro

23/09/2025 - 12h15
Após a demissão ontem de mais um petista que ainda restava no primeiro escalão do Governo, Riedel nomeou substituto para o cargo de Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Por meio da edição do diário oficial do governo de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (23), foi divulgada a nomeação de Fernando Luiz Nascimento como novo Diretor-Presidente do cargo.

Antes, o novo presidente da Agraer, já havia assumido como diretor-executivo da comissão especial da mesma agência em 2022 e, também, esteve em outros cargos de comissão e notoriedade dentro do Governo.

Desde fevereiro de 2023 até agora em 2025, ele ficou à frente da Coordenação da Agricultura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), como segundo coordenador e devido a isso foi presidente do Conselho Estadual de Agrotóxicos (CEA).

A exoneração do antigo cargo ocorreu 4 dias atrás, mas foi divulgada no diário oficial de ontem (22), em que estava também a demissão do ex-diretor-presidente Washington Willeman de Souza.

Fernando Luiz Nascimento está dentro do governo de Mato Grosso do Sul desde 2008, ano em que foi nomeado para o cargo de comissão de Direção Executiva e Assessoramento, na antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (SEPROTUR), -- agora incluída na pasta da Agraer – no governo de André Puccinelli.

Cortes no executivo do estado

Entre os cargos de confiança do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel – antes ocupados por indicações de Vander Loubet, deputado federal – resta apenas a chefe da Secretaria de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

Considerada a “única” petista dentre os cargos de liderança, as outras demissões foram motivadas após reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Grosso do Sul, em que o partido oficializou rompimento com o governador, uma vez que o governador demonstra fidelidade à extrema-direita.

Há pouco mais de um mês o governador demitiu uma série de nomes à frente de cargos executivos do governo.

Entre os petistas demitidos, e suas respectivas pastas, aparecem: 

  • Humberto de Mello Pereira - Secretaria-executiva de Agricultura Familiar, dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais;
  • Marcos Roberto "Betão" Carvalho de Melo - Diretoria-executiva na Agraer/MS;
  • Vagner Campos Silva - Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+;
  • Vania Lucia Baptista Duarte - Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial;
  • Zirleide Silva Barbosa - Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas.

Na reunião do partido, Vander Loubet disse que era necessário prudência e que apesar da decisão ser pessoal, o recomendado era que cada um comunicasse a própria saída.

OPINIÃO PÚBLICA

Maioria da população de MS vê exagero na pena estipulada pelo STF a Bolsonaro

Levantamento IPR/Correio do Estado entrevistou 420 pessoas em 10 municípios, nos dias 19 e 20 de setembro deste ano

23/09/2025 08h30

População de Mato Grosso do Sul vê exagero na pena de Bolsonaro

População de Mato Grosso do Sul vê exagero na pena de Bolsonaro Divulgação

Há 12 dias, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Para saber a opinião da população de Mato Grosso do Sul a respeito da sentença, o Correio do Estado, em parceria com o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), foi às ruas de Campo Grande e de mais nove cidades do interior do Estado.

Conforme o levantamento, realizado nos dias 19 e 20 de setembro, com 420 entrevistados com 16 anos ou mais, 53,10% falaram que a pena foi exagerada, enquanto 32,38% disseram que foi adequada, 10,24% declararam que foi insuficiente, e 4,29% não sabem ou não quiseram responder.

Com intervalo de confiança de 95% e margem de erro considerada de 4,8 pontos porcentuais para mais ou para menos, o levantamento realizado pelo IPR/Correio do Estado mostra que, dos entrevistados que consideraram a pena exagerada, 60,62% são do sexo masculino e 46,70% do sexo feminino.

Já entre os que disseram que a pena foi adequada, 37,89% são mulheres e 25,91% são homens, enquanto, no caso dos que falaram que foi insuficiente, 10,88% são do sexo masculino e 9,69% são do sexo feminino, e, dos que não sabem ou não quiseram responder, 5,73% são mulheres e 2,59% são homens.

Em relação à idade dos entrevistados, a maioria que achou a pena exagerada tem entre 16 e 24 anos (65,31%), enquanto a maioria no caso dos que consideram a pena adequada tem mais de 70 anos (42,59%) e, entre os que declararam a pena insuficiente, a maioria tem entre 56 e 69 anos (15,38%), entre os que não sabem ou não quiseram responder, a maioria tem entre 16 e 24 horas (8,16%).

População de Mato Grosso do Sul vê exagero na pena de Bolsonaro

ANÁLISE

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fresato Barbosa, apesar de alguns dos entrevistados concordarem com a culpa de Bolsonaro, a maioria da população de Mato Grosso do Sul entrevistada (53,10%) considerou a pena de 27 anos e 3 meses exagerada, sugerindo que deveria ser menor.

“Ou seja, mesmo que alguns ainda concordem que o ex-presidente tem culpa, a maioria pensa que ele deveria ter uma pena menor. Somando-se os que acharam a pena adequada (32%) e insuficiente (10%), chega-se a 42%, índice inferior aqueles que a consideraram exagerada”, disse.

Aruaque Barbosa explicou que é possível perceber que a sociedade está muito dividida em relação a esse tema da sentença.

“Aqui, como é um estado conservador, o Bolsonaro tende a ter uma opinião mais favorável. Então, sobre esses 27 anos e 3 meses de prisão, um pouco mais da metade dos sul-mato-grossenses considera a pena exagerada”, apontou.

Para ele, com base nos dados apresentados na pesquisa IPR/Correio do Estado, a percepção predominante no Estado é de que o STF “exagerou na dose” ao aplicar essa condenação.

Política

Gleisi reage após sanções dos EUA à mulher de Moraes: 'Conspiração contra o Brasil'

As medidas foram aplicadas nesta segunda-feira, 22, com base na Lei Magnitsky

22/09/2025 23h00

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelas sanções impostas pelos Estados Unidos a Viviane Barci, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. As medidas foram aplicadas nesta segunda-feira, 22, com base na Lei Magnitsky.

Para Gleisi, a decisão representa uma "conspiração contra o Brasil", e os ataques à família de Moraes não cessam.

"A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil não para: agora, o governo Trump aplicou as sanções da Magnitsky a Viviane Barci, mulher do ministro Alexandre de Moraes, como retaliação ao julgamento em que o STF condenou os golpistas. É impressionante: atacam o Judiciário e ainda querem discutir anistia e redução de pena para golpista", escreveu a ministra em uma rede social.

A declaração foi feita após o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar sanções contra Viviane Barci e contra uma empresa ligada à família Moraes, a Lex Instituto de Estudos Jurídicos, com base na chamada Global Magnitsky Act, legislação norte-americana que permite sanções contra indivíduos acusados de corrupção ou violação de direitos humanos.

Em nota oficial, o Itamaraty também condenou a medida, classificando-a como uma "politização e desvirtuamento na aplicação da lei". O Ministério das Relações Exteriores citou ainda que um dos próprios coautores da legislação, o deputado democrata James McGovern, manifestou-se recentemente contra o uso político da norma.

"Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil não se curvará a mais essa agressão", diz trecho da nota, em referência à tentativa de golpe articulada por Jair Bolsonaro e militares aliados após o resultado das eleições de 2022.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito.

As sanções impõem restrições econômicas aos alvos, incluindo congelamento de bens e bloqueio de contas bancárias nos Estados Unidos ou em instituições com ligação ao sistema financeiro norte-americano. Em julho, o próprio ministro Alexandre de Moraes já havia sido incluído na lista de sancionados sob a mesma lei.

