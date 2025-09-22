Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS

Divergência com o PT começou com o "anúncio de debandada" da sigla após falas do governador contra a prisão de Jair Bolsonaro

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

22/09/2025 - 09h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Através da edição desta segunda-feira (22) do Diário Oficial, o Governador, Eduardo Riedel, dá sequência às demissões de petistas que até então ocupavam cargos de diretoria e cadeiras importantes no governo de Mato Grosso do Sul. 

Conforme consta no documento, o nome da vez é o de Washington Willeman de Souza, um dos dois petistas que ainda seguiam no primeiro escalão da administração estadual, quase dois meses após a sigla anunciar a debandada motivada - como bem acompanhou o Correio do Estado -, pelas críticas do governador de Mato Grosso do Sul à prisão de Jair Bolsonaro

Engenheiro agrimensor, Washington Willeman de Souza chegou à cadeira de diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) nomeado por Eduardo Riedel, em 19 de janeiro de 2023, ocupando o lugar que era de André Nogueira Borges desde novembro de 2017. 

Natural de Itaporã, o servidor de carreiro entrou na Agraer ainda em 1994 e, posteriormente, aprovado em concurso público para o cargo efetivo como gestor de desenvolvimento rural – engenheiro agrimensor em 14 de setembro de 1998, recebendo inclusive moção de congratulação de Zeca do PT em 28 de agosto deste ano. 

Segundo o parlamentar, em justificativa na Casa de Leis, o reconhecimento pelos serviços vão na esteira dos números apresentados pela Agraer desde 2023, período em que passou de 3,9 mil inscrições ativas no Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) para 28 mil neste ano. 

"Além do aumento no total de alimentos oriundos da agricultura familiar de MS que foram comercializados pela Ceasa-MS, que saltou de 3 milhões de toneladas em 2023, para 5 milhões de toneladas em 2024", justificou Zeca do PT, conforme material publicado pela Agência Alems.

Entretanto, o trabalho não foi suficiente para sustentar a posição já que a exoneração, que não foi a pedido, do cargo de diretor-presidente da Agraer reconduz o petista servidor de carreira ao quadro permanente de pessoal do Executivo de Mato Grosso do Sul.

"Facão" no Executivo de MS

Com a saída de Washington, a chefe da Secretaria de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva, segue como a "única" petista que sobrou entre os cargos de confiança de Eduardo Riedel, já que a indicada por Vander Loubet lidera a Pasta que tem outras oito subsecretarias. 

Das motivações que levaram à debandada, que aconteceu após reunião do diretório petista, o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul sacramentou a saída da base do governo do Estado após Riedel deixar claro seu alinhamento com a extrema-direita, com a permanência descrita como "inviável pelo presidente do PT de MS, Vladimir da Silva Ferreira. 

Porém, pouco mais de um mês havia se passado e pouco havia acontecido nesse sentido apontado pelo PT, a partir de quando o próprio governo tomou a iniciativa de demitir uma série de petistas que ocupavam cargos de confiança. 

Entre os petistas demitidos, e suas respectivas pastas, aparecem: 

  • Humberto de Mello Pereira - Secretaria-executiva de Agricultura Familiar, dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais,
  • Marcos Roberto "Betão" Carvalho de Melo - Diretoria-executiva na Agraer/MS
  • Vagner Campos Silva - Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+.
  • Vania Lucia Baptista Duarte - Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial
  • Zirleide Silva Barbosa - Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas.

Ainda na reunião do Partido, o presidente eleito e deputado federal, Vander Loubet, deixou claro que era necessário prudência e que, embora todos tenham livre arbítrio para tomar sua própria decisão, a orientação é que cada um cumpra sua parte e comunique sua saída. 

 

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA

Denar e PRF apreendem carregamento de cocaína em carreta

Um casal foi preso em flagrante, sendo um deles o motorista da carreta

22/09/2025 10h30

Compartilhar
Equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado

Equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado FOTO: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Uma operação coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - (DENAR), que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, em Ponta Porã, na fronteira com Paraguai, resultou na apreensão de 322 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em uma carreta.

A ação é resultado de investigações da DENAR contra organização criminosa sediada na fronteira que tem a finalidade de promover o transporte de cocaína e pasta base de cocaína, que na maioria das vezes, vão para o centro-sul do país. 

Conforme a Polícia Civil, essa é a terceira apreensão contra a mesma quadrilha.

Nesta ação, um casal foi preso em flagrante, sendo um deles o motorista da carreta. 

OUTRA APREENSÃO

Recentemente, Durante diligências da Operação Protetor, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – (Denar), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal – (PRF), equipes da Denar apreenderam 300 quilos de cocaína (tablete) e 38 quilos de haxixe enlatado, o que totaliza R$ 8 milhões em drogas.

Conforme o delegado Titular da DENAR, Hoffman D'Ávila, as substâncias foram encontradas escondidas em um caminhão que carregava grãos, e inicialmente, iria para Maringá, no Paraná.

“Estávamos atuando na região, quando suspeitamos daquele veículo, e solicitamos a parada, o motorista parou, mas demonstrou nervosismo durante conversa com os policiais, que decidiram revistar o caminhão. Na revista, a droga foi encontrada”, disse.

Assine o Correio do Estado.

 

MEIO AMBIENTE

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos

O histórico do monitoramento revela que, após 2019, os rios vêm registrando cotas mais baixas para o mês de setembro

22/09/2025 09h30

Compartilhar
Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), mostrou que, desde 2019, os rios do Estado vêm registrando cotas mais baixas para o mês de setembro. O histórico de monitoramento levou em consideração principalmente os pontos de Ladário e Porto Murtinho, no rio Paraguai.

Conforme o levantamento, o fenômeno está diretamente ligado à redução das chuvas nos últimos anos, que compromete a recuperação plena das bacias e a recarga subterrânea, essencial para alimentar os rios em períodos de estiagem. Veja:

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos

Nesse sentido, o técnico do Imasul, Leandro Neri Bortoluzzi, explica que os dados reforçam a importância de manter o acompanhamento constante. “Temos observado que, desde 2019, tem sido frequente a redução das cotas nos pontos monitorados. Embora este ano a situação esteja menos crítica que em 2024, ainda precisamos de atenção, pois a recuperação depende de chuvas regulares e do equilíbrio do regime hidrológico”, pontua Bortoluzzi.

Cabe ressaltar que, o mês de setembro marca o final do período seco em Mato Grosso do Sul. Para que 2026 apresente uma situação mais favorável, é fundamental que as chuvas sejam regulares e constantes nos próximos meses.

De acordo com o Imasul, o monitoramento hidrológico é essencial para a segurança hídrica do estado e para a prevenção de desastres naturais decorrentes de eventos extremos. Por isso, a Sala de Situação do instituto oferece informações que orientam decisões de gestão e preservação dos recursos hídricos.

Além disso, a análise das cotas referentes ao dia 17 de setembro mostra que, em 2025, a condição dos rios é mais favorável em relação ao ano anterior. Neste ano, registram-se menos pontos em situação de estiagem, especialmente pelo maior volume de água presente no rio Paraguai.

Entretanto, a situação ainda requer atenção. Alguns afluentes do rio Paraguai permanecem em nível de estiagem, assim como rios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraná.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destaca que o trabalho diário da Sala de Situação é estratégico para o estado: “O monitoramento hidrológico é um instrumento essencial para que possamos planejar ações e tomar decisões de forma responsável. A informação gerada permite ao poder público agir na segurança hídrica e na prevenção de desastres, especialmente em um cenário de mudanças climáticas”, afirma Borges.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 2 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

2

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 1 dia

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

3

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 1 dia

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

4

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS
mudança no tempo

/ 19 horas

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

5

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões
questionamentos

/ 1 dia

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?