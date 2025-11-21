Riedel pede autorização para tirar férias no fim do ano

Eduardo Riedel tirará férias de 29 de dezembro a 14 de janeiro - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, encaminhou, na última terça-feira (18), mensagem aos deputados da Assembleia Legislativa (Alems), pedindo autorização legislativa para se licenciar do cargo por um período de 19 dias, entre dezembro e janeiro.

De acordo com o texto, caso seja autorizado, o governador se licencia das funções de 29 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026, oportunidade em que se ausentará do Estado.

Durante o período, a chefia do Poder Executivo Estadual será exercida, em substituição, pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD).

Licença

Entre o fim do ano passado e ano, o governador já pediu três autorizações para se licenciar das funções.

A primeira foi a título de férias, de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro deste ano.

Na ocasião, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, assumiu o cargo de governador em exercício de 1º a 14 de janeiro.

No período anterior, de 26 de dezembro de 2024 até a transmissão do cargo para Barbosinha, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), exerceu a função de governador interino.

A segunda licença de Riedel foi de 13 a 20 de abril, quando deputados estaduais o autorizaram a se ausentar do Estado e do País. Barbosinha também ficou a frente do governo no período.

Nesta "miniférias", Riedel viajou, junto com a esposa Mônica Riedel, para a Alemanha, onde mora o filho do casal há cerca de um ano, fazendo pós-graduação.

" É um momento importante, ele está há quase um ano lá e nós ainda não fomos vê-lo, saber um pouquinho da rotina dele, da vida dele, da universidade que ele está, estar mais próximo um pouquinho aproveitando esse feriado", disse o governador, antes da ida.

A última licença foi de 9 a 12 de outubro, quando o governador acompanhou a primeira-dama, Mônica Riedel, que participou da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos.