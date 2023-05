Rose Modesto é nomeada Superintendente do Sudeco e controlará quase R$ 10 bilhões

CONFLITO AGRÁRIO

Coronel David está preocupado com as ações dos trabalhadores rurais sem-terra em Mato Grosso do Sul

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Coronel David (PL) terá uma agenda, nesta terça-feira (03), com o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, para tratar de ações para tentar barrar as invasões de terra no estado.

Coronel David explicou ao Correio do Estado que a iniciativa foi motivada depois que a Fazenda Santa Eliza, que pertence à família da senadora e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (PP-MS), e está localizada no município de Terenos (MS), foi invadida por trabalhadores rurais sem-terra na manhã de domingo (30).

Para o parlamentar, a invasão da Fazenda Santa Eliza tem “digitais da criminosa ação de aparelhamento engendrada pelo governo Lula de lideranças ligadas ao MST {Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra} na direção dos Incras {Institutos Nacionais de Colonização e Reforma Agrária} nos estados”.

“É o incentivo dissimulado para as invasões. Ao invadir terras produtivas cai por terra as alegações mentirosas do MST de estar lutando pela reforma agrária e que só invadem terras improdutivas. Mentirosos e criminosos. Para isso, só tem uma solução: cadeia”, afirmou.

Requerimento

No início dos trabalhos legislativos deste ano, o Coronel David já estava preocupado com o aumento de invasões de terras em Mato Grosso do Sul desde o início do mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele chegou a apresentar, em sessão da Casa de Leis, um requerimento, solicitando que o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, informasse se tinha algum procedimento investigatório a fim de que sejam identificados os financiadores dessas incursões praticadas pelos integrantes de movimentos rurais no estado.

O parlamentar disse que o objetivo era saber quem estaria bancando financeiramente o transporte e a alimentação das pessoas que se encontram nos acampamentos do MST e da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL).

O requerimento ainda solicitava informações quanto à existência ou não de inquérito policial a fim de apurar as invasões de terras ocorridas no estado nos últimos dias. “Desde o início deste ano, muito tem se comentado que, devido à mudança de presidente da República, as invasões de terras no Brasil teriam um crescimento exponencial”, relatou.

Ele contou à reportagem que recebeu relatos de que, em todo o estado, está ocorrendo o deslocamento de pessoas para acampar às margens das rodovias, em lugares onde as terras são altamente produtivas e sem qualquer ociosidade.

Assine o Correio do Estado