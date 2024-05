Rose Modesto sonda Verruck e Puccinelli Jr. para serem vice

LULA-RS

O presidente Lula (PT) sobrevoou o Rio Grande do Sul neste domingo (5) ao lado do governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lula desembarcou em Porto Alegre na manhã deste domingo com uma comitiva de 18 autoridades, incluindo o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

A lista inclui alguns dos principais ministros do governo, como Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, Nísia Trindade, da Saúde, e Marina Silva, do Meio Ambiente. A primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, acompanha o grupo.

Lula e Leite sobrevoaram a capital do estado e passaram pelas áreas alagadas pelo Lago Guaíba, incluindo o mercado municipal. Em um vídeo divulgado pelo presidente, o governador aponta ao grupo prédios históricos e a prefeitura.

Lula esteve em Santa Maria, na região central, na quinta-feira (2) e retornou para Brasília no mesmo dia. Os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, estão no estado desde então.

As chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram 75 mortos e 103 desaparecidos, segundo o balanço divulgado pelo governo estadual na manhã deste domingo. Mais de 780 mil pessoas em diferentes pontos do estado foram afetadas.

Cidades como Canoas e São Leopoldo vivem um cenário de caos, com áreas alagadas que só podem ser acessadas por barcos e famílias isoladas à espera de resgate. Já a capital foi invadida pelas águas do Guaíba e enfrenta diferentes transtornos, como o fechamento do aeroporto.

Acompanham Lula e Janja no RS:

1. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

2. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

3. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil

4. José Múcio, ministro da Defesa

5. Fernando Haddad, ministro da Fazenda

6. Renan Filho, ministro dos Transportes

7. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

8. Camilo Santana, ministro da Educação

9. Nísia Trindade, ministra da Saúde

10. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego

11. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

12. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

13. Jader Filho, ministro das Cidades

14. Márcio Macêdo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência

15. Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais

16. Ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF

17. General Tomás Paiva, comandante do Exército

18. Ministro Bruno Dantas, presidente do TCU

