Seis partidos exibem nesta semana as propagandas partidárias em inserções de rádio e televisão em Mato Grosso do Sul. As programações semestrais são definidas pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Conforme alinhado pelo Tribunal Regional Eleitoral, o Partido Verde (PV), Progressistas (PP), Republicanos, Movimento Democrata Brasileiro (MDB), Partido Liberal (PL) e Rede estão liberados para compartilhar suas inserções de diretórios estaduais em emissoras de rádio e televisão nos três períodos.

A primeira hora será entre as 19h30 até às 20h30. Já na segunda hora, será entre às 20h30 e às 21h30 e depois, somente às 21h30 e às 22h30.

18/12 – segunda PV REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC PV 20/12 – quarta PP PP PP PP PP 22/12 – sexta MDB REPUBLIC REPUBLIC MDB MDB PL MDB MDB PL REDE

Propaganda partidária

A propaganda partidária difunde e transmite mensagens sobre a execução do programa do partido e divulga as atividades congressuais da legenda e o posicionamento em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. Cabe destacar que pelo menos 30% do tempo destinado a cada legenda deve ser utilizado para a promoção e a difusão da participação feminina na política. É importante não confundir propaganda partidária com propaganda eleitoral.