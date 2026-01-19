Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

POLÍTICA

Senadores de MS assinam CPI do Banco Master e aumenta pressão sobre Alcolumbre

A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e conta com 42 assinaturas, 25 a mais do que o mínimo necessário - um terço do Senado.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/01/2026 - 16h50
O Senado atingiu nesta segunda-feira, 19, o número de assinaturas necessárias para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dedicada a apurar crimes e fraudes cometidos pelos operadores do liquidado Banco Master. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e conta com 42 assinaturas, 25 a mais do que o mínimo necessário - um terço do Senado.

A proposta no Senado amplia a pressão sobre o presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que já tem sob a sua mesa uma proposta de CPI mista com o número necessário de assinaturas exigido por lei. A diferença entre as duas propostas é que abertura da CPMI depende da leitura do requerimento numa sessão do Congresso Nacional, quando se reúnem deputados e senadores sob a liderança de Alcolumbre.

Já a proposta de Girão pode ser lida pelo presidente da Casa Alta já na primeira sessão deliberativa do ano, prevista para o próximo dia 1.º de fevereiro. Uma vez atingido o número necessário de assinaturas, cabe ao presidente do Senado ou da Câmara ler o requerimento de instalação da Comissão e designar um presidente para chefiar os trabalhos do colegiado.

As denúncias crescentes relacionadas ao Banco Master e as decisões controversas tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso têm feito com que Alcolumbre seja cada vez mais cobrado pelos seus pares para abrir uma CPI ou uma CPMI. O presidente do Senado tem adotado o silêncio como estratégia no período em que o Congresso está em recesso.

Além da proposta de CPI no Senado, uma CPMI é pleiteada pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que já reuniu mais de 197 assinaturas - 26 a mais do que o mínimo necessário para instalação do colegiado. Uma outra proposta de CPMI patrocinada pelas deputadas federais Heloísa Helena (PSOL-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) segue na fase de coleta de apoios, assim como a iniciativa do deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) para que a Câmara crie uma comissão de investigação do caso.

Veja a lista de senadores que assinaram a proposta de CPI do Banco Master no Senado

Alessandro Vieira (MDB-SE);

Espiridião Amin (PP-ES);

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

Márcio Bittar (PL-AC);

Cleitinho (Republicanos-MG);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Flávio Arns (PSB-PR);

Eduardo Girão (Novo-CE);

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB);

Rogério Marinho (PL-RN);

Zequinha Marinho (Podemos-PA);

Jayme Campos (União Brasil-MT);

Lucas Barreto (PSD-AP);

Marcos do Val (Podemos-ES);

Luis Carlos Heinze (PP-RS);

Izalci Lucas (PL-DF);

Jaime Bagattoli (PL-RO);

Jorge Kajuru (PSB-GO);

Leila do Vôlei (PDT-DF) ;

Magno Malta (PL-ES);

Marcos Rogério (PT-SE);

Hamilton Mourão (Republicanos-RS);

Oriovisto Guimarães (PSDB-PR);

Paulo Paim (PT-RS);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Carlos Portinho (PL-RJ);

Jorge Seif (PL-SC);

Styvenson Valentim (PSDB-RN);

Wellington Fagundes (PL-MT);

Alan Rick (Republicanos-AC);

Soraya Thronicke (Podemos-MS);

Carlos Viana (Podemos-MG);

Dr. Hiran (PP-RR);

Confúcio Moura (MDB-RO);

Tereza Cristina (PP-MS);*

Vanderlan Cardoso (PSD-GO);*

Eduardo Braga (MDB-AM);*

Omar Aziz (PSD-AM);*

Nelsinho Trad (PSD-MS);*

Mara Gabrilli (PSD-SP);*

Eduardo Gomes (PL-TO);*

Mecias de Jesus (Republicanos-RR).*

* Mandaram requerimento de adição de assinatura após a apresentação.

Fim do recesso

Após férias, Riedel reassume governo de MS em ano eleitoral

Riedel cumpre agendas internas em seu primeiro dia útil de trabalho no ano de 2026

19/01/2026 10h15

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), voltou das férias e reassumiu o comando do governo nesta segunda-feira (19).

Vice-governador, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, era quem estava na chefia neste recesso de fim de ano. Agora, quem sai de férias é ele.

Riedel pegou férias de 29 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026, mas, seu primeiro dia útil de trabalho é nesta segunda-feira (19). Conforme a agenda do governador, Riedel cumpre agendas internas em seu primeiro dia de trabalho no ano de 2026.

"Barbosinha ficou nesse período das minhas férias a frente do estado e ele trouxe aqui um relatório de todas as atividades que exerceu nesse período. E eu só tenho que destacar o seguinte, a importância da gente ter um governador, um vice-governador, que são alinhados no mesmo propósito, na mesma agenda do estado. O estado não parou esse período", afirmou o governador em suas redes sociais.

"[Estou] muito animado pra esse ano de 26, muitas coisas pra acontecer, aí a gente vai continuar firme no nosso trabalho, dedicado ao Mato Grosso do Sul, nas áreas tão importantes pra você, cidadão. Obrigado, Barbosinha, pela sua dedicação, pelo seu prometimento e pela agenda fantástica que você fez aí, dando sequência nas ações do estado", agradeceu Riedel.

O chefe do executivo municipal volta aos trabalhos em pleno ano eleitoral, em seu último ano de mandato (2023-2026). Riedel vai disputar a reeleição para governador e deve ter como concorrentes Marcos Pollon (PL), Fábio Trad (PT), entre outros candidatos.

Em 18 de novembro, Riedel encaminhou mensagem aos deputados da Assembleia Legislativa pedindo autorização para se licenciar do cargo por 18 dias, entre dezembro e janeiro.

Em 4 de dezembro, os deputados estaduais votaram a favor e autorizaram as "mini férias" do governador.

OUTRAS LICENÇAS

Entre o fim do ano passado e ano, o governador já pediu três autorizações para se licenciar das funções.

A primeira licença foi de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), exerceu a função de governador interino de 23 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025. Em seguida, Barbosinha assumiu o governo de 1º a 14 de janeiro de 2025.

A segunda licença de Riedel foi de 13 a 20 de abril de 2025, quando deputados estaduais o autorizaram a se ausentar do Estado e do País. Barbosinha também ficou a frente do governo neste período. Na ocasião, Riedel viajou, junto com a esposa Mônica Riedel, para a Alemanha, para visitar o filho.

A última licença foi de 9 a 12 de outubro, quando o governador acompanhou a primeira-dama, Mônica Riedel, que participou da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos.

ELEIÇÕES 2026

Kassab reforça apoio à pré-candidatura de Nelsinho Trad à reeleição ao Senado

O senador sul-mato-grossense conversou ontem com o presidente nacional do PSD e recebeu o aval que precisava para o pleito

19/01/2026 08h20

Durante reunião realizada na tarde de ontem em São Paulo (SP), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, deu aval ao senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) para viabilizar a pré-candidatura à reeleição ao Senado no pleito deste ano.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, Kassab disse que, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sinalizou um recuo da pré-candidatura a presidente da República, o PSD trabalha para que o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), participe da disputa presidencial e, portanto, o partido precisará de um palanque em Mato Grosso do Sul.

“Temos de procurar fortalecer as pré-candidaturas majoritárias em todos os estados, tanto para governador quanto para senadores. No entanto, no caso de Mato Grosso do Sul, como temos uma boa relação com o governador Eduardo Riedel [PP], vamos apoiar a reeleição dele e, por isso, para termos um palanque para o Ratinho  Jr. aí, o senador Nelsinho será o nosso carro-chefe”, explicou.

Ele também revelou que o senador Nelsinho Trad já vai iniciar a organização do reforço partidário do PSD em Mato Grosso do Sul, procurando os políticos que desejam disputar as eleições deste ano como deputados federais e estaduais pela legenda.

“O reforço do palanque estadual é importante para ajudar a nossa pré-candidatura à majoritária nacional”, explicou o presidente nacional do partido.

Já o senador Nelsinho Trad revelou ao Correio do Estado que é natural que o PSD reforce o partido em Mato Grosso do Sul para que o pré-candidato a presidente da República da legenda, Ratinho Júnior, tenha um palanque.

“O Ratinho Jr. é uma alternativa à polarização entre direita e esquerda. Acredito que, com a pré-candidatura dele a presidente da República, a minha pré-candidatura ao Senado também ficará mais fortalecida”, argumentou.

Sobre o convite feito pelo deputado federal Vander Loubet, presidente estadual do PT e pré-candidato a senador pelo partido, para que o senador do PSD fizesse uma “dobradinha” com ele no pleito deste ano para concorrem às duas vagas ao Senado, Nelsinho rechaçou.

“Não tem a menor possibilidade de uma aliança com o PT em Mato Grosso do Sul e também no Paraná e em Pernambuco, pois, no primeiro, o candidato a governador do Ratinho Jr. tem como adversário um petista, enquanto no segundo a governadora Raquel Lyra (PSD) também terá o PT apoiando o seu principal adversário”, assegurou.

RATINHO JR. PRESIDENTE

Com o governador Tarcísio de Freitas fora do páreo na disputa pela Presidência da República, Kassab busca fortalecer o governador do Paraná e, na semana passada, chegou a se reunir com ele para acertar os detalhes de uma pesquisa eleitoral para afinar o tom da campanha.

Até então, Ratinho Jr. era visto como o mais discreto dos governadores de direita que sonham em enfrentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste ano. Ele evitava comentar abertamente a possibilidade de se candidatar, porém mudou o tom e passou a falar abertamente e em entrevistas sobre essa possibilidade.

Ele usa o tom de alternativa à polarização, com linguagem popular, que remete ao estilo do pai, o apresentador Ratinho.

“As pessoas não estão aguentando mais esse ambiente de briga política que não está trazendo resultado nenhum para a dona Maria”, disse o governador em uma entrevista na semana passada.

O primeiro passo será conversar mais com os agentes do mercado financeiro, que preferiam Tarcísio e rejeitam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que, em dezembro, disse ser o escolhido pelo pai para representar a direita nas eleições de outubro.

