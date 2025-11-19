Sérgio de Paula é oficializado como novo conselheiro do Tribunal de Contas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Sergio de Paula foi oficializado como o novo conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, publicação assinada pelo Governador Eduardo Riedel (PP) nesta quarta-feira (19). Pela manhã, com 21 votos favoráveis e apenas um contrário, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) aprovou o nome do ex-secretário estadual da Casa Civil para ocupar a vaga de conselheiro deixada por Jerson Domingos, que se aposentou de forma compulsória após completar 75 anos naúltima semana.

Com a chegada de Sérgio de Paula, a Corte passa a ter quatro conselheiros indicados por Riedel ou pelo ex-governador Reinaldo Azambuja: Flávio Esgaib Kayatt, Marcio Campos Monteiro, Waldir Neves Barbosa e o próprio Sérgio de Paula. Apenas um dos atuais membros, Osmar Domingues Jeronymo, foi indicado pelo ex-governador André Puccinelli.

Outros dois conselheiros, Iran Coelho das Neves e Ronaldo Chadid, afastado por suspeita de corrupção, pertencem à cota técnica, ou seja, ingressaram sem indicação política. A nova composição fortalece a influência do atual governo na Corte, já que, além de Sérgio ser um dos principais articuladores políticos do grupo de Riedel e Azambuja, os demais conselheiros não apresentam histórico de embates com as gestões tucanas dos últimos anos.

O Tribunal de Contas atua como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, responsável por fiscalizar a aplicação de recursos públicos estaduais e municipais. A Corte analisa contas, audita gastos e aplica sanções quando encontra irregularidades, incluindo julgamentos envolvendo o próprio governador.

A votação desta quarta-feira encerra o processo iniciado no último dia 13, data em que o presidente da Alems, deputado Gerson Claro (PP), oficializou a indicação de Sérgio de Paula após comunicar a vacância da vaga. O documento enviado à Casa recebeu assinatura de 23 deputados, todos, exceto João Henrique Catan, único contrário à nomeação.

Trâmite

A indicação resultou no Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 16/2025, que tramitou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e anexou o currículo do indicado, seguindo as exigências do artigo 80 da Constituição Federal. Para ocupar o cargo, o conselheiro indicado ter mais de 35 anos, reputação ilibada, idoneidade moral e comprovado conhecimento técnico por mais de 10 anos.

Carreira

Natural de Andradina (SP), Sérgio de Paula construiu sua carreira em Mato Grosso do Sul. Foi servidor do antigo Banco Real, secretário de Fazenda em Dourados, assessor parlamentar na Alems e presidente do Diretório Regional do PSDB.

No governo estadual, atuou como secretário da Casa Civil e no Escritório de Relação Institucional e Política. Antes da indicação, exercia o cargo de assessor da presidência da Sanesul. É formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Auditoria no Setor Público e MBA em Gestão Pública e Contabilidade Governamental. É casado e pai de três filhos.

