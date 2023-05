MP pediu prisão de 11 implicados com corrupção em prefeitura, mas Justiça rejeitou apelo

HONRARIA

A homenagem aconteceu em alusão ao Dia da Indústria com 40 empresários de Campo Grande

Nesta quarta-feira (24), em alusão ao Dia da Indústria comemorado no dia 25 de maio, 40 empresários de Campo Grande foram homenageados e receberam a Medalha do Mérito Legislativo "Empresário Sérgio Longen”. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro.

O título leva o nome do presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, que destacou a satisfação com a homenagem e aproveitou para ressaltar os números e os feitos do setor industrial em Mato Grosso do Sul.

“Os números são satisfatórios. Eu entendo que a indústria vem avançando bem, vem se consolidando e distribuindo riquezas a todos os municípios, mas Mato Grosso do Sul ganha frente em desenvolvimento no país. É um avanço significativo que a sociedade está envolvida e participando desse projeto”, afirmou Longen.

Para o proponente da solenidade, vereador Ronilço Guerreiro, é preciso avançar mais no setor, e homenagear personalidades da área significa que existem empresários e pessoas comprometidas como uma indústria cada vez mais potente.

“Abordo a importância da indústria de Mato Grosso do Sul para diversificar nossa matriz econômica e provocar o empreendedorismo nas pessoas. E, por isso, a medalha. Também por conhecer a história do Sérgio Longen. Uma pessoa guerreira e batalhadora, que transformou a nossa indústria. Ele não cansa de trazer mais indústrias para Mato Grosso do Sul e, assim, mais emprego, desenvolvimento e um Estado mais forte”, ressaltou.

Representando o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, o deputado estadual Paulo Corrêa, elogiou o trabalho de Longen à frente da Fiems. “Primeiro, é o reconhecimento do trabalho de um amigo. Sérgio Longen, nosso presidente da Federação das Indústrias, dinamizou o trabalho da instituição, que hoje é referência nacional”.

Homenagem

Receberam a condecoração 40 empresários da Capital. Entre eles, três diretores da Fiems. Para Altair da Graça Cruz, proprietário da Gráfica Oriente e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Mato Grosso do Sul (Sindigraf-MS), receber a Medalha “Sérgio Longen”, foi um reconhecimento muito gratificante. “O setor produtivo de Campo Grande se sente engrandecido com essa medalha que foi dedicada a ele”, afirmou.

Para Julião Flaves Gaúna, proprietário da indústria gráfica Pontual e presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Mato Grosso do Sul (Abigraf-MS) a homenagem ao setor é dupla, tanto por levar o nome do presidente da Fiems, quanto por reconhecer o trabalho dos empresários da Capital.

“A felicidade é para Campo Grande e para o nosso setor que gera emprego e renda. É importante valorizar aqueles que trabalham e produzem e, dessa forma, estimulamos outros empresários e contribuir com o crescimento”, acredita.

Também recebeu a medalha o diretor José Francisco Veloso Ribeiro, empresário e ex-presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul (Sindivest/MS).

Confira os homenageados:

Ademir Santana – Altair de Padua Mello e Evandro Cesar de Oliveira

Betinho – Paulo Antônio Rossetti e André Nascimento dos Santos e João Junior Souza de Oliveira

Carlos Augusto Borges – José Augusto Balieiro de Souza e José Francisco Veloso Ribeir

Clodoilson Pires – Roberto Berger e Genildo Figueiredo da Cruz

Coronel Villasanti – Carlos Castelari da Silva Trinta e Marco Antônio de Moraes

Dr. Loester – Julião Flaves Gauna e Paul Hudson Ribeiro

Edu Miranda – Istael Cruz Barbosa e Ivair Alves de Souza

Gilmar da Cruz – Edson Rodrigues Icasati e Remis Gois de Souza

Junior Coringa – Paulo Sergio Gomes e Luiz Rodrigues Paixão

Luiza Ribeiro – Adma Rubia Souza Costa e Wilsi de Fátima Pereira Gaeta

Paulo Lands – Marcelo Rodrigo Crepaldi e Clenio Alisson Tavares da Silva

Professor Juari – Adalberto José Brito e Fabio Marques Ribeiro

Professor Riverton – Fabio Henrique dos Santos e Robison Gatti Vargas

Ronilço Guerreiro – Vanessa Roehr Coin, Maria Auxiliadora Mesquita Vobeto, Édison Cláudio Fabian Holzmann e Altair da Graça Cruz

Silvio Pitu – Jerfe Pael Barbosa e Marcio Cristiano Franca Lima

Tabosa – Deygles Moses da Cunha Tabosa e Miguel Antônio Fiori

Tiago Vargas – Claudia Helena Franco e João Marcio dos Reis Dutra

William Maksoud – Rodrigo Lago Saling e Marcio Mendes

Zé da Farmácia – Waldemir Moura

