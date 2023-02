Simone Tebet fica ilhada em Guarujá e desfalca comitiva que visitará áreas alagadas

Ministra do Planejamento Simone Tebet está ilhada no Guarujá - Divulgação

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), ficou ilhada em Guarujá (SP) e não conseguirá acompanhar a comitiva presidencial que vai vistoriar as áreas atingidas pelas fortes chuvas neste final de semana.



Tebet havia ido para o litoral, onde tem um apartamento, para passar o feriado de Carnaval.

Mesmo estando próxima da região mais afetada, a ministra não conseguirá se locomover por conta dos trechos com bloqueios nas estradas.



Ela avaliou também que, por ser de uma área meio, e não finalística, não valeria o custo de alugar uma aeronave.



Desde o domingo (19), no entanto, Tebet está conversando com ministros, parlamentares e autoridades locais para colocar o ministério à disposição.



Por ser início do ano, há orçamento disponível e não haverá necessidade de fazer realocamentos.

Mas Tebet já avalia como recompor os recursos no futuro e como reforçar a área de combate às tragédias.

No twitter, a ministra postou que está no Guarujá e que o governo não medirá esforços para atender as pessoas atingidas.

Estou no Guarujá. A chuva torrencial deixou um rastro de vítimas e estragos no litoral de SP. Por determinação do presidente @LulaOficial não mediremos esforços para atender às cidades e famílias atingidas. — Simone Tebet (@simonetebetbr) February 20, 2023

Na manhã desta terça-feira, o Ministério do Planejamento e Orçamento postou, também no Twitter, que Simone foi informada de que seria impossível trafegar na estrada para São Sebastião e se reunir à comitiva do presidente Lula na visita à região mais afetada pelas fortes chuvas que caíram no litoral paulista, em função de interdições na via.

A ministra repostou trecho onde diz que cumprirá agenda no próprio município de Guarujá, que também enfrenta estragos.

"A ministra Simone Tebet visita hoje, 20/2, às 11h45, um dos centros de acolhida montados pela prefeitura do Guarujá para apoiar as famílias afetadas pelas fortes chuvas que caíram na região", diz a postagem.

"Ela encontra o prefeito Dr Válter Suman na Escola Municipal Benedita Blac de Oliveira", conclui.

Chuvas em São Paulo

O subsecretário da Defesa Civil de São Paulo, major André Luiz Hannickel, informou que quase 2.500 pessoas tiveram de deixar suas casas após as fortes chuvas que atingiram o litoral paulista durante o final de semana.



De acordo com a última estimativa, há 766 desabrigados (tiveram de sair de casa e não têm para onde ir) e 1730 desalojados (tiveram de sair de casa, mas podem ficar com familiares ou amigos).

O número abrange os seis municípios mais afetados pelo temporal: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.



Trinta e seis pessoas morreram durante o fim de semana: 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba.



Além disso, há 40 desaparecidos só em São Sebastião.



São Sebastião recebeu 626 milímetros de chuva em 24 horas, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Eram previstos cerca de 300 milímetros no município ao longo de todo o mês.