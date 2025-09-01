Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

SOB SUSPEITA

STF cobra transparência em emendas de, pelo menos, dois parlamentares de MS

PF pode investigar R$ 9,4 milhões feitos por Beto Pereira (PSDB) e Soraya Thronicke (Podemos) a governo e prefeituras

Clodoaldo Silva, de Brasília

01/09/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro Flávio Dino, relator das ações que tratam das emendas impositivas no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) abra inquérito para investigar 964 emendas Pix que não tiveram seus planos de trabalho cadastrados. Entre elas, estão oito apresentadas por dois parlamentares sul-mato-grossenses, de 2020 a 2024, que totalizam R$ 9,4 milhões, de acordo com dados do portal governamental Transferegov, que reúne as informações sobre emendas e outras transferências de recursos da União para outros entes da federação.

Conforme apuração feita pelo Correio do Estado, as oito emendas Pix, que são emendas individuais da modalidade transferências especiais (TE), foram para as áreas de saúde e infraestrutura e entraram na mira da PF por não terem seus planos de trabalho cadastrados. Os recursos atenderiam seis municípios e o governo do Estado.

Dino determinou, também, que o Tribunal de Contas da União (TCU) junte, no prazo de 10 dias úteis, a identificação detalhada destas emendas relativas aos 964 planos de trabalho não cadastrados, referentes aos exercícios de 2020 a 2024, e que estas informações sejam enviadas para a PF apurar possíveis irregularidades.

Agora, informações devem ser individualizadas por unidade da federação e encaminhadas à PF para instauração de inquérito policial, visando apurar possíveis irregularidades.

Em Mato Grosso do Sul, das oito emendas Pix que Dino mandou investigar, uma foi destinada no ano passado para o governo do Estado, no valor de R$ 5,9 milhões, sendo R$ 2,2 milhões para custeio e R$ 3,7 milhões para obras, de acordo com o sistema Transferegov, que aponta como “impedido por restrição técnica”, sem detalhar os motivos.

Também no ano passado, teve mais emendas. Uma no valor de R$ 1 milhão para o município de Vicentina, na área de assistência hospitalar e ambulatorial. Outra, de R$ 500 mil para Inocência, a ser usada em infraestrutura urbana. Essas são de autoria do deputado federal Beto Pereira (PSDB).

Outra emenda Pix de 2024 sem plano de trabalho cadastrado é no valor de R$ 1,5 milhão, da senadora Soraya Thronicke (Podemos), para Aparecida do Taboado. Esse recurso é para infraestrutura urbana. Do ano de 2022, são quatro emendas totalizando R$ 500 mil, todas da senadora Soraya Thronicke, sendo R$ 200 mil para Corumbá, em duas emendas de R$ 100 mil, R$ 200 mil para Campo Grande e R$ 100 mil para Dourados.

Essa decisão de investigar as emendas se deu por meio de despacho de Flávio Dino na arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 854, a partir de petições da Associação Contas Abertas, da Transparência Brasil e da Transparência Internacional Brasil, que noticiaram fatos novos consistentes na existência de “emendas de comissão paralelas” e de um “novo Orçamento Secreto no Ministério da Saúde”.
De acordo com ele, em fevereiro deste ano, 8.263 planos não estavam cadastrados. Número que caiu para 6.760 em março. 

No entanto, segundo o magistrado, “remanesce situação de parcial descumprimento de decisão judicial, evidenciada pela inexistência e planos de trabalho relacionados à destinação de emendas Pix que totalizam repasses da ordem de R$ 694.695.726”. 

Ele determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) e os ministérios elaborem, em 15 dias, um cronograma de análise das prestações de contas de todas as emendas Pix, que foram criadas por lei.

Saiba

As emendas Pix são transferências de recursos feitas por parlamentares, que caem diretamente nas contas dos beneficiados, que podem ser governo estaduais, prefeituras, organizações não governamentais e órgãos públicos. Até 2024, não havia exigência de plano de trabalho prévio para sua aprovação. Desde o ano passado, no entanto, por determinação do STF, as emendas desse tipo devem ter um plano de trabalho especificando sua execução, como ocorre com os outros tipos de emendas parlamentares.

Assine o Correio do Estado.

Política

Aliados de Lula acusam Nikolas de ajudar o PCC com vídeo do Pix; deputado fala em 'canalhice'

Nikolas diz estar 'compilando tudo' para acionar a Justiça

31/08/2025 18h00

Compartilhar
Aliados de Lula acusam Nikolas de ajudar o PCC com vídeo do Pix; deputado fala em 'canalhice'

Aliados de Lula acusam Nikolas de ajudar o PCC com vídeo do Pix; deputado fala em 'canalhice' Montagem/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) insinuar que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defende o crime organizado, políticos de esquerda reforçaram esse discurso e afirmaram que um vídeo do parlamentar, de janeiro, beneficiou o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O político mineiro aponta "canalhice" nas alegações e promete ir à Justiça com queixa de difamação. "Acusar os outros sem provas é com a esquerda mesmo", escreveu nas redes sociais (leia mais abaixo).

Em janeiro, Nikolas publicou vídeo sobre uma nova norma da Receita Federal, que ampliava o monitoramento de transações financeiras, estendendo a fintechs as obrigações de transparência que todas as instituições financeiras têm no País

Na ocasião, ele disse que a norma era "quebra de sigilo mascarada de transparência". Checagem do Estadão Verifica apontou que o vídeo, que teve 300 milhões de visualizações, tinha informações enganosas e distorcidas. A repercussão negativa fez o governo cancelar a norma.

Após uma força-tarefa investigativa na última semana revelar um esquema que envolvia fintechs e o PCC, Lula resgatou o episódio, mas não citou Nikolas nominalmente.

"Tem um deputado que fez campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado", disse em entrevista na sexta-feira, 29.

Em vídeo publicado em sua conta do Instagram, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) comenta a megaoperação contra o crime organizado e faz referência ao vídeo o sobre o Pix gravado pelo colega da Câmara no início do ano. O novo vídeo de Tabata tem o nome "Nikolas Ferreira ajudou o PCC?".

"O crime organizado está se beneficiando de todas essas fintechs que hoje não estão sendo fiscalizadas. Nikolas dizia estar defendendo você, a sua liberdade, o seu negócio. Mas eu te pergunto: quem é que está lucrando com tudo isso?"

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) também usou suas redes para comentar o caso. Em uma série de vídeos com Nikolas, gravados para um programa de TV, Boulos "provoca" o deputado, quando o tópico do crime organizado é adicionado à conversa. O debate foi ao ar na CNN na sexta-feira, um dia após a megaoperação.

O deputado federal Reimont (PT-RJ) também associou Nikolas ao esquema de lavagem de dinheiro revelado pela Operação Carbono Oculto, deflagrada na quinta-feira, 29.

"Vocês viram que o Nikolas Ferreira atacou o pix enquanto pode com muitas fake news e com isso fortaleceu as fintechs. E agora, a Polícia Federal faz uma apreensão de muito dinheiro ligado ao PCC. [...] É uma pergunta simples: se o Nikolas favorece as fintechs, ataca o pix, e as fintechs favorecem o PCC, o Nikolas Ferreira ajudou ou não ajudou o PCC?"

Rogério Correia, deputado pelo PT por Minas, mesmo Estado que o parlamentar do PL, também escreveu. "Então quer dizer que o Nikolas Ferreira ajudou o PCC?".

Parlamentares aliados ao governo se mobilizam para pedir ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça uma apuração sobre o deputado. Os deputados também querem levar o tema para discussão na Câmara dos Deputados, para que o colega seja investigado.

Nikolas diz estar 'compilando tudo' para acionar a Justiça

Nas redes sociais, Nikolas tem criticado as acusações de Lula e chamou a fala de "mentira torpe, criminosa e irresponsável". Ele também afirma estar "compilando tudo" para acionar os tribunais

Além disso, mandou recado para Sidônio Palmeira, secretário de Comunicação de Lula. "Vai ter que fazer melhor do que isso pra me derrubar, Sidônio. Fraquinho", escreveu no X (antigo Twitter) Nikolas é considerado uma das principais lideranças jovens da direita.

Em outra publicação nas redes, o parlamentar mineiro afirmou que Lula será condenado "se ainda houver justiça nesse país".

O que foi a Operação Carbono Oculto

A Operação Carbono Oculto foi a maior do tipo na história do País e mirou o setor de combustíveis e instituições financeiras sediadas na avenida Faria Lima, situada na capital paulista.

Só na região, principal centro financeiro do País, estão 42 alvos da operação entre fintechs, corretoras e fundos de investimentos. A estimativa é que a organização criminosa, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC),tenha movimentado R$ 52 bilhões no período investigado, blindando os recursos por meio de 40 fundos de investimentos.

Política

Trump volta a defender fim de voto por correio, cédula de papel e identificação de eleitor

O presidente americano usou sua rede social para criticar o sistema eleitoral dos Estados Unidos

31/08/2025 14h00

Compartilhar

Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o sistema eleitoral do país, prometendo assinar uma ordem executiva para que haja identificação do eleitor em votos.

"Identificação do eleitor deve fazer parte de cada voto. SEM EXCEÇÕES! Farei uma Ordem Executiva para esse fim!!! Além disso, sem votação por correio, exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares distantes. USE APENAS CÉDULAS DE PAPEL!!!", escreveu o presidente americano na publicação.

Em publicações anteriores, Trump já vinha dizendo que pretende eliminar a votação por correio e por urnas eletrônicas. Segundo ele, os equipamentos "custam dez vezes mais do que o sofisticado e preciso papel com marca d'água, que é mais rápido e não deixa NENHUMA DÚVIDA, ao fim da noite, sobre quem VENCEU e quem PERDEU a eleição".
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 2 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

2

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu
Cidades

/ 1 dia

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

3

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio

4

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio

5

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 1 dia

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor