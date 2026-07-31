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TCE-MS mantém parecer contrário a contas de Costa Rica de 2014

Câmara Municipal recebeu o processo em junho e agora tem a palavra final

da redação

31/07/2026 - 15h44
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O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) manteve, por unanimidade, o parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Costa Rica referentes ao exercício de 2014, sob responsabilidade do então prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

A decisão, julgada pelo Tribunal Pleno em sessão realizada de 16 a 19 de março de 2026, analisou um pedido de reapreciação apresentado pelo ex-gestor. Com o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 30 de abril de 2026, o processo foi remetido à Câmara Municipal de Costa Rica em 22 de junho de 2026, a quem cabe agora o julgamento definitivo das contas.

O processo trata da prestação de contas anual da Prefeitura de Costa Rica referente ao exercício financeiro de 2014. Em 2020, a equipe técnica da Diretoria de Fiscalização de Contas de Governo (DFCGG) e a Auditoria do TCE-MS apontaram uma série de irregularidades nas contas, entre elas: ausência de documentos de remessa obrigatória (cadastro e parecer do controlador interno, balanço orçamentário na íntegra e inventário analítico de bens móveis e imóveis); assinatura do parecer do controle interno por servidor ocupante de cargo comissionado, e não por servidor de carreira; cancelamento irregular de restos a pagar já liquidados; divergência de R$ 234.984,82 no saldo em espécie do Balanço Financeiro; e movimentação de recursos públicos em instituições bancárias não oficiais.

O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas.

Decisão

Os conselheiros, por unanimidade e nos termos do voto do relator, Conselheiro Jerson Domingos, aprovaram parecer contrário à aprovação das contas. O texto registra:

"Constatada a existência de diversas irregularidades de ordem material nas contas prestadas, não estando o processo instruído com todos os documentos exigidos, evidenciando desconformidade com as exigências legais e regulamentares, é emitido parecer prévio contrário à aprovação da Prestação de Contas Anual de Governo, pelo Legislativo."

O ex-prefeito Waldeli dos Santos Rosa apresentou pedido de reapreciação e o Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento do pedido e, no mérito, por sua improcedência, sustentando que permaneciam íntegros os fundamentos do parecer contrário original.

O relator do pedido de reapreciação, Conselheiro Marcio Campos Monteiro, reconheceu que parte das irregularidades foi sanada, o cancelamento dos restos a pagar processados, a apresentação de demonstração da dívida flutuante consolidada e a comprovação da aplicação de receita de capital oriunda de alienação de bens. Ainda assim, votou pela manutenção do parecer contrário, por considerar que as demais falhas tinham natureza essencial.

O relatório especifica que os extratos bancários analisados mostraram que as contas mantidas no Bradesco e na Cooperativa Sicredi "não eram meramente arrecadadoras, mas possuíam movimentação financeira e caráter de investimento, contrariando o art. 164, § 3º, da Constituição Federal (CF) e o art. 43 da LRF, que exigem depósitos exclusivamente em instituições oficiais."

A decisão, tomada por unanimidade na 4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno, teve a relatoria do Conselheiro Marcio Campos Monteiro e a presidência do Conselheiro Flávio Esgaib Kayatt. Participaram do julgamento os conselheiros Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa, Osmar Domingues Jeronymo, Sérgio de Paula e o conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, com a presença do procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior.

Agora, cabe aos vereadores de Costa Rica manter a reprovacao das contas do ex-prefeito. A Constituição Federal estabelece que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixa de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Ainda não há data para a votacao do relatório pelos vereadores. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Artur Baird (PP), “iremos seguir o rito determinado pela legislacao” para definir a pauta.

Caso as contas sejam rejeitadas, as normas do próprio TCE-MS exigem ainda o envio de todo o processo ao Ministério Público.

SAÚDE PÚBLICA

Glória de Dourados se destaca na gestão de emendas e vira referência na aplicação de recursos

Município de pequeno porte estruturou planos de ação para todos os repasses recebidos em 2025 e 2026, somando R$ 10,9 milhões

31/07/2026 08h00

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Entre as iniciativas previstas estão as aquisições de computadores, notebooks, aparelhos de climatização para as unidades básicas de saúde

Entre as iniciativas previstas estão as aquisições de computadores, notebooks, aparelhos de climatização para as unidades básicas de saúde Divulgação

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Enquanto centenas de municípios brasileiros enfrentam bloqueios de recursos e questionamentos dos órgãos de controle por falhas na prestação de contas de emendas parlamentares, Glória de Dourados desponta como um exemplo de organização na aplicação dos repasses federais. 

Com cerca de 10,4 mil habitantes e orçamento limitado, o município estruturou e teve aprovados todos os planos de ação relativos às emendas recebidas em 2025 e 2026, que somam R$ 10,9 milhões, destinados principalmente ao fortalecimento da saúde pública.

O cenário local contrasta com a realidade observada em diversas cidades do país após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 854, que ampliou as exigências de transparência para a execução das emendas parlamentares. Desde então, o Tribunal de Contas da União (TCU) intensificou a fiscalização, levando ao bloqueio de recursos e à paralisação de convênios em municípios que não conseguiram comprovar a correta aplicação dos valores.

Em Glória de Dourados, entretanto, os dados do sistema Transferegov e do Portal da Transparência do Governo Federal mostram que todas as emendas recebidas possuem planos de ação aprovados, com metas, objetivos e cronogramas definidos antes do início da execução.

Entre 2025 e 2026, o município recebeu R$ 10.897.121,36 em emendas parlamentares — R$ 5,54 milhões no primeiro ano e R$ 5,36 milhões no segundo. Os recursos foram destinados por dez parlamentares, além da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, demonstrando uma estratégia diversificada de captação.

A maior parte dos investimentos foi direcionada ao Fundo Municipal de Saúde, contemplando custeio da Atenção Primária, aquisição de medicamentos, fortalecimento da assistência farmacêutica, compra de equipamentos, implantação de serviços de telemedicina e renovação da frota utilizada pelas equipes de saúde. Parte dos recursos também beneficiou o Fundo Municipal de Assistência Social, com ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as iniciativas previstas estão a aquisição de sete veículos para a rede de saúde — quatro em 2025 e três em 2026 —, além de computadores, notebooks, aparelhos de climatização para as unidades básicas e a oferta de consultas por telemedicina em especialidades como neurologia, neuropediatria, gastroenterologia, pneumologia, psicologia e psiquiatria.

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PP) foi o maior destinador de emendas ao município no período analisado, com R$ 1,99 milhão, o equivalente a 18,3% do total captado. Os repasses cresceram significativamente de um ano para o outro: foram R$ 495 mil em 2025 e R$ 1,495 milhão em 2026.

A maior emenda individual registrada no biênio, de R$ 995 mil, foi destinada em 2026 para reforçar ações na área da saúde, evidenciando a continuidade dos investimentos no município.

Na sequência aparece o senador Nelsinho Trad (PSD), que destinou R$ 1,454 milhão entre 2025 e 2026. Além do custeio da saúde, parte dos recursos foi aplicada na manutenção e conservação de estradas rurais, melhorando o acesso às propriedades e facilitando o escoamento da produção agrícola.

Em 2026, o parlamentar encaminhou mais R$ 500 mil ao Fundo Municipal de Saúde, totalizando três planos de ação aprovados junto ao governo federal.

Também figuram entre os principais autores de emendas destinadas ao município outros parlamentares federais, com recursos voltados predominantemente ao fortalecimento da rede municipal de saúde, além de investimentos específicos para custeio e ampliação dos serviços oferecidos à população.

Organização

A elaboração de projetos técnicos e o cumprimento das exigências do Transferegov costumam representar um desafio para municípios de pequeno porte, que frequentemente enfrentam dificuldades para estruturar equipes especializadas e cumprir todas as etapas exigidas pelos órgãos federais.

Em Glória de Dourados, entretanto, a administração do prefeito Júlio Buguelo (PSD) conseguiu estabelecer uma rotina de acompanhamento dos prazos e da execução dos recursos, garantindo a aprovação dos planos de trabalho e a continuidade dos investimentos.

O resultado é uma rede municipal fortalecida. A farmácia municipal distribui aproximadamente R$ 1 milhão em medicamentos por ano, sendo cerca de R$ 30 mil mensais em medicamentos básicos e R$ 70 mil em medicamentos não básicos. As Unidades Básicas de Saúde passaram a contar com frota renovada, a Estratégia Saúde da Família ampliou sua cobertura e a telemedicina passou a oferecer atendimento especializado à população, especialmente aos moradores da zona rural.

Com planejamento, execução regular e prestação de contas em conformidade com as exigências federais, o município se mantém fora da lista de bloqueios e investigações, consolidando-se como referência na gestão de emendas parlamentares voltadas à saúde pública.

ELEIÇÕES 2026

Riedel terá mais de 6 minutos e dominará o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV

Com a entrada do PDT na aliança do PT, o candidato Fábio Trad terá aproximadamente 2 minutos de horário eleitoral

31/07/2026 07h35

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O governador Riedel terá 6 minutos e 22 segundos por bloco

O governador Riedel terá 6 minutos e 22 segundos por bloco Montagem

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O governador Eduardo Riedel (PP), pré-candidato à reeleição, deverá iniciar a campanha eleitoral com ampla vantagem no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão das eleições, que começa no dia 28 de agosto e vai até o dia 1º de outubro.

Pelas estimativas baseadas nas coligações já anunciadas e na representatividade das legendas na Câmara dos Deputados obtidas pelo Correio do Estado, Riedel terá aproximadamente 6 minutos e 22 segundos dos 9 minutos destinados aos candidatos ao governo estadual em cada bloco de propaganda, o equivalente a 70,8% do tempo.

O candidato do PT, ex-deputado federal Fábio Trad, ficará com cerca de 2 minutos e 38 segundos, ou 29,2% do horário eleitoral gratuito reservado à disputa pelo Executivo estadual.

O tempo da coligação petista aumentou após a confirmação da entrada do PDT na aliança, que já contava com a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e PSB.

Na prática, a adesão do PDT acrescenta aproximadamente 20 segundos ao tempo de Fábio Trad em comparação com uma composição formada só pela federação e PSB. Ainda assim, a diferença em relação ao governador permanece superior a 3 minutos e 40 segundos por bloco.

A distribuição do horário eleitoral segue as regras da Lei das Eleições e, do total destinado a cada cargo, 10% do tempo é dividido igualmente entre todos os candidatos aptos a participar da propaganda, enquanto os 90% restantes são distribuídos proporcionalmente ao tamanho das bancadas das siglas e federações na Câmara dos Deputados.

MAIOR COLIGAÇÃO

A ampla vantagem de Riedel decorre da maior aliança formada até o momento, pois reúne em sua coligação PP, União Brasil, PL, Federação PSDB-Cidadania, Republicanos, MDB e Avante.

Para efeito da distribuição proporcional, porém, entram no cálculo apenas as seis maiores bancadas da coligação, conforme estabelece a legislação eleitoral.

Assim, são consideradas as do PL (99 deputados federais), do União Brasil (59 deputados), do PP (47 deputados), do MDB (42 deputados), do Republicanos (40 deputados) e da Federação PSDB-Cidadania (18 deputados), juntas, essas legendas somam 305 deputados federais, número que garante ao governador a maior fatia do horário; o Avante não entra na conta por ser a sétima maior força.

A superioridade da coligação de Riedel também deverá se refletir nas inserções distribuídas ao longo da programação das emissoras. Pois, além dos programas em bloco, rádio e televisão exibirão diariamente 70 minutos de propagandas de 30 e 60 segundos, veiculadas entre as 5h e meia-noite, inclusive aos domingos.

Do outro lado, Fábio Trad lidera a coligação formada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), PSB e PDT. Para efeito do cálculo do horário eleitoral, o grupo reúne 112 deputados federais – Federação Brasil da Esperança (81 deputados), PSB (14 deputados) e PDT (17 deputados).

SEM DIREITO

Já o deputado estadual João Henrique Catan, pré-candidato do Novo ao governo estadual, pode não participar do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.

Embora o partido tenha eleito três deputados federais em 2022, o Novo não atingiu a cláusula de desempenho prevista na legislação eleitoral, requisito necessário para ter acesso ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (FP) e ao horário gratuito de propaganda.

Entretanto, o Novo tem direito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fefc), pois aprovou critérios internos para distribuir os recursos entre seus candidatos, e esses critérios já foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

*SAIBA

Nas eleições deste ano, o horário eleitoral gratuito será exibido em dois blocos diários, de segunda-feira a sábado.

No rádio, os programas serão das 7h às 7h25min e das 12h às 12h25min, enquanto na TV serão exibidos das 13h às 13h25min e das 20h30min às 20h55min.

Cada bloco terá 25 minutos, distribuídos entre os cargos: presidente (10 minutos), governador (9 minutos), senador (5 minutos), deputado federal (30 segundos) e deputado estadual (30 segundos).

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