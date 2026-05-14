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Política

Apuração

Tebet pede investigação e questiona se R$ 134 milhões de Vorcaro a Flávio seriam para filme

Ex-ministra disse que caso envolvendo senador e banqueiro deve ser encaminhado ao conselho de ética

Alison Silva

Alison Silva

14/05/2026 - 16h30
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Na contramão da ala bolsonarista de Mato Grosso do Sul, que saiu em defesa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a polêmica em torno do nome do senador e presidenciável, junto do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Simone Tebet, ex-ministra do governo Lula, pediu investigações sobre o caso, além de cobrar indiretamente uma postura do Conselho de Ética do Senado acerca do caso. 

As alegações foram publicadas nas redes sociais de Tebet na tarde desta quinta-feira (14). No vídeo, a três-lagoense solicitou que a Casa de Leis apure o ocorrido e pôs em xeque as alegações de Flávio, que em entrevista nesta quarta-feira (13), disse que a verba foi especificamente utilizada para a produção do documentário "Dark Horse", que conta a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. 

 

"Esse dinheiro ia realmente para esse filme? Uma parte dele seria para lavar dinheiro? Uma parte seria para financiar autoridades ou ex-autoridades que estão lá nos Estados Unidos falando mal do nosso país, do Brasil? Esse dinheiro era para embolsar?", declara Tebet. 

Virtual candidata ao Senado pelo PSB-SP, Simone destacou que além do caso ser encaminhado ao Senado, é inadimicível que "ter um presidenciável com essa suspeita nas urnas em outubro", disse.

Em defesa de Flávio

Os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL) saíram em defesa de Flávio Bolsonaro após o escândalo que envolve conversas entre o senador e pré candidato à presidência com o banqueiro preso Daniel Vorcaro.

No conteúdo divulgado pelo site Intercept Brasil, na tarde desta quarta-feira, Flávio pede dinheiro para Vorcaro, para este ajudar a bancar a produção de um filme sobre a vida do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

 Em sua rede social, Rodolfo Nogueira, mais conhecido como "Gordinho do Bolsonaro", publicou um vídeo para defender Flávio Bolsonaro e disse que este apoia uma CPI para investigar o Banco Master, além de atacar a oposição.

"Diferente da esquerda e do PT, ele [Flávio Bolsonaro] não foge da investigação, porque quem não deve não teme. Enquanto muitos tentam enterrar a CPI para defender os seus, ele pede apuração completa", disse o deputado Federal.

O deputado conclui a postagem com uma explicação, na visão dele, sobre a conversa entre o senador e o banqueiro do Master. Ele também afirma que o PT "segue mamando" verba pública através da Lei Rouanet, principal mecanismo do Governo Federal para apoiar a produções culturais, através da opção de investir parte do imposto de renda em projetos.

"Em 2024, o Flávio buscou um investidor privado para o projeto e esse investidor era o Vorcaro. Na época, não existia escândalo nenhum e nem qualquer condenação judicial ligada ao nome dele. Enquanto isso, o PT segue mamando bilhões pela Lei Rouanet com dinheiro seu, do povo brasileiro. Ai fica fácil fazer filme sem precisar correr atrás de investidor privado, né Lula"

Já Marcos Pollon apenas publicou em sua rede social o vídeo de Flávio Bolsonaro, que pede a CPI do Banco Master e explica a situação. O deputado federal por Mato Grosso do Sul, também ajudou a financiar o filme “Dark Horse”, porém  usou dinheiro público, de emenda parlamentar, na iniciativa.

"Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora, nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer propaganda dele mesmo", disse Flávio na sua publicação.

No vídeo, ainda, Flávio conta que conheceu Vorcaro no final de 2024 e que o banqueiro deixou de pagar as parcelas para financiar o filme sobre o pai. Por fim, o senador afirma que a obra ficou pronta e que será veiculada ainda neste ano.

"Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. Acontece que com o passar do tempo, ele parou de honrar com as parcelas do contrato. Tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance do filme sequer ser veiculado, sequer ser concluído. Em função disso, inclusive procuramos outros investidores para concluir este filme"

O pôster do filme Dark Horse foi divulgado em abril e tem data de estreia marcada: 11 de setembro deste ano, em meio ao calendário eleitoral brasileiro.

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Eleições 2026

Campo Grande vira palco de articulação presidencial com vinda de Cury e Caiado

O ex-governador de Goiás mira o eleitorado evangélico de MS, enquanto o médico foca pacificação política no Estado

14/05/2026 08h00

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Nelsinho Trad e Ronaldo Caiado, do PSD, e Lidio Lopes e Augusto Cury, do Avante, terão agendas em MS

Nelsinho Trad e Ronaldo Caiado, do PSD, e Lidio Lopes e Augusto Cury, do Avante, terão agendas em MS Montagem

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A cidade de Campo Grande recebe nesta semana a visita de dois pré-candidatos à Presidência da República em agendas que movimentam os bastidores políticos de Mato Grosso do Sul e reforçam estratégias partidárias para as eleições gerais do dia 4 de outubro.

O senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD, confirmou a vinda do ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo partido, Ronaldo Caiado, para compromissos em Campo Grande e Dourados.

Já o Avante, presidido no Estado pelo deputado estadual Lidio Lopes, promove a passagem do médico psiquiatra e escritor Augusto Cury, que também lançou recentemente sua pré-candidatura à Presidência pela legenda.

A agenda de Caiado começa amanhã, às 16h30min, no Slaviero Prime Hotel, em Campo Grande, onde participará de encontro com cerca de 150 pastores evangélicos. O ex-governador também deverá cumprir compromissos políticos em Dourados.

Segundo Nelsinho Trad, o objetivo da passagem de Caiado é apresentar propostas e ampliar o diálogo com lideranças religiosas e políticas sul-mato-grossenses.

"Receberemos em Campo Grande e Dourados o nosso pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado. Ele vem a Mato Grosso do Sul para apresentar suas propostas e mostrar que existe uma alternativa à polarização política que domina o País, marcada por ataques mútuos e pouca discussão sobre programas de governo, projetos e soluções concretas para a população", afirmou o senador.

A aproximação com lideranças evangélicas integra a estratégia do PSD para ampliar alianças e fortalecer o nome do ex-governador na corrida presidencial. Nos bastidores, a visita também reforça o alinhamento político entre Caiado e Nelsinho no PSD. 

Em Mato Grosso do Sul, a legenda trabalha com foco prioritário na candidatura de Nelsinho ao Senado, pois o PSD não lançará chapas para deputado estadual e deputado federal, concentrando forças exclusivamente no projeto do senador.

Já o Avante terá programação voltada à organização partidária e ao fortalecimento da pré-candidatura de Augusto Cury no Estado. O psiquiatra e escritor chega a Campo Grande também amanhã para participar de evento solidário ao Hospital São Julião.

No sábado, às 9h, o partido realiza reunião no plenário da Câmara Municipal com filiados e apoiadores para discutir os planos eleitorais da legenda. O encontro contará com a presença do presidente nacional do Avante, deputado federal Luis Tibé (MG).

De acordo com Lidio Lopes, a meta do Avante é montar uma chapa competitiva para a disputa de vagas na Assembleia Legislativa e estruturar o palanque de Augusto Cury no Estado.

O lançamento oficial da pré-candidatura de Cury foi na semana passada, em Belo Horizonte (MG), com a participação de Lidio Lopes.

Durante o evento, o escritor defendeu um discurso de pacificação política e afirmou que pretende unir "o que há de melhor em todas as teses".

Em outro momento do discurso, Augusto Cury afirmou que o Brasil não precisa de líderes tratados como ídolos e destacou que o cargo de presidente deve servir à população.

"Essa nação precisa de pessoas que se coloquem no lugar dos outros e que tenham capacidade de entender que um cargo eletivo pela democracia, como o cargo de presidente, é apenas um empregado do povo, contratado pelo povo, com prazo determinado para ser despedido", afirmou.

O psiquiatra também fez referências à pacificação social, relacionamentos e valorização pessoal, pedindo participação constante da plateia durante o discurso.

Redirecionamento

Comando Central dos EUA diz que redirecionou 67 navios comerciais em meio a bloqueio ao Irã

Outras 4 embarcações foram desativadas, segundo o Centcom

13/05/2026 22h00

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Foto: Divulgação

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou que as forças americanas redirecionaram 67 embarcações comerciais e permitiram que 15 transportando ajuda humanitária passassem desde o início do bloqueio aos portos do Irã há quatro semanas. Outras 4 embarcações foram desativadas, segundo o Centcom.

No início desta semana, as forças americanas garantiram que 2 embarcações comerciais dessem meia-volta para cumprir o bloqueio após comunicação por rádio e disparos de tiros de aviso com armas leves, demonstrando claramente que os EUA seguem cumprindo as determinações de bloqueio.

Em paralelo, o Departamento de Guerra do governo americano informou que firmou novas estruturas de acordos com uma série de novos participantes disruptivos e inovadores comerciais para expandir agressivamente as capacidades de ataque das Forças Armadas.

Os acordos com a Anduril, CoAspire, Leidos e Zone 5 lançarão o programa de Mísseis Conteinerizados de Baixo Custo (LCCM, na sigla em inglês), enquanto um acordo paralelo com a Castelion impulsionará uma iniciativa para ampliar soluções hipersônicas de baixo custo, segundo comunicado divulgado no site do comando.

O esforço permite ao Departamento adquirir mais de 10.000 mísseis de cruzeiro de baixo custo em apenas três anos, a partir de 2027.

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