Tucano Gian Sandim vai à Justiça contra posse de Lívio como vereador na Capital

INVESTIMENTO

Evento tem como objetivo atrair novos negócios para o Estado

Em evento na cidade de Nova Iorque (EUA) neste domingo (12), o governador Eduardo Riedel iniciou as atividades do MS Day, em que apresentou as potencialidades de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, estavam presentes investidores, empresários e setor financeiro. A expectativa é que novos investimentos possam vir ao Estado, a fim de gerar empregos, renda e novas oportunidades à população.

“Primeiro dia (domingo) já foi um sucesso absoluto pelo número de empresários que vieram ao nosso jantar. Estão presentes diferentes segmentos, setor financeiro, o que mostra um pouco o ambiente que estamos formando para esta semana. Nossa expectativa é positiva pelo volume de empresas (reuniões) que nós já temos agendadas”

Riedel destacou que pretende voltar ao Mato Grosso do Sul com grandes oportunidades.

“Vamos gerar cada vez mais investimentos aos municípios, tendo como última consequência emprego, renda e oportunidades para nossa gente. É com parcerias com a iniciativa privada que se constroem projetos de desenvolvimento”.

Durante a apresentação, o governador citou a chegada da fibra ótica aos 79 municípios, por meio de uma parceria público-privada, o esgotamento sanitário que já está em 70% e vai ser universalizado nos próximos quatro anos, e também a concessão de três rodovias (BR-262, BR-267 e MS-040), que devem ir a leilão no segundo semestre deste ano.

“Temos ainda o projeto (concessão) de parques ambientais, que vai se juntar ao Bioparque Pantanal, assim como grandes oportunidades na área de infraestrutura e meio ambiente. O Estado conseguiu construir um bom ambiente de negócio, com marcos regulatórios bem definidos e segurança jurídica. Temos um crescimento de 6% ao ano, que vai continuar”.

O presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, também demonstrou otimismo para esta semana de negócios em Nova Iorque.

“Mato Grosso do Sul merece avançar em outros patamares, porque temos o que mostrar, e estamos plantando uma semente aqui em Nova Iorque, para trazer investimentos a médio e longo prazo, com oportunidades que vão chegar em breve. Estamos confiantes para conseguir resultados satisfatórios”.

MS DAY

Empresários e comitiva do governo de Mato Grosso do Sul participarão da segunda edição do MS Day, entre os dias 12 e 17 de maio de 2024, durante a Brazilian Week, sediada em Nova York, Estados Unidos da América (EUA). Empresários de diversos países do mundo estarão no evento.

O objetivo é apresentar as oportunidades e potencialidades (infraestrutura, meio ambiente, turismo, economia, industrialização e concessões) de Mato Grosso do Sul para empresários e investidores de outros estados/países, bem como fechar novos negócios e buscar investidores para o Estado.