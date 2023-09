O deputado Vander Loubet em reunião do Parlasul, no Uruguai - Divulgação

O deputado federal sul-mato-grossense Vander Loubet, do PT, assumiu ontem, segunda-feira (25), em Montevidéu, capital do Uruguai, vaga na representação brasileira no Parlasul, o Parlamento do Mercosul, delegação integrada por congressistas de países sul-americanos.

Por redes sociais, o parlamentar petista disse ter se interessado em compor o Parlasul, com a intenção de atuar nos debates acerca da rota bioceânica.

A rota em questão, que deve entrar em operação em 2025, pode encurtar em duas semanas a distância nas exportações brasileiras para a Ásia.

Cálculos do governo de MS, só para citar o impacto na movimentação de mercadorias agrícolas, que produz quatro vezes mais grãos que todo o Paraguai, também beneficiado com a rota, o corredor representará uma redução de 25% a 30% em seus custos na hora de escoar sua produção.

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa, Vander Loubet disse:

"Esse é um espaço importante de debate para nós do Mato Grosso do Sul. Além das questões do Mercosul, temos a questão da Rota Bioceânica, projeto estratégico para nosso estado e que envolve a integração de quatro países que fazem parte desse mercado comum", referindo-se ao Brasil, Argentina e Paraguai - países fundadores do Mercosul - e Chile, que é um país associado.

Ainda de acordo com o deputado pantaneiro, conforme sua assessoria, com a Rota Bioceânica, MS estará no centro do desenvolvimento do Mercosul, já que o corredor rodoviário beneficiará não apenas o estado e o Brasil, como os demais países do continente.

Acrescentou o parlamentar:

"A gente fala muito das exportações de proteínas do nosso estado e da Região Centro-Oeste para o mercado asiático, mas a verdade é que a Rota Bioceânica vai trazer impactos para outros países. Por exemplo: os produtos que o Brasil importa do Chile entram pelo Rio Grande do Sul. Entrando pela Rota essa distância será bem menor. A mesma coisa com produtos que importamos da Argentina e do Paraguai. Ou seja, todo o Mercosul vai poder tirar proveito do projeto, daí a importância de fazer esse debate no Parlasul".