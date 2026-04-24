Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Eleições 2026

Vander Loubet confirma pré-candidatura ao Senado

Após especulações sobre ausência nas eleições de 2026, Vander divulga carta pública onde reafirma intenção de disputar vaga por Mato Grosso do Sul

Welyson Lucas

24/04/2026 - 16h57
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado federal Vander Loubet (PT) anunciou que será pré-candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul. A confirmação veio após a circulação de informações de que o parlamentar não participaria do pleito de 2026. Diante da repercussão, Vander veio a público e oficializou sua intenção de disputar uma vaga na Casa.

A decisão foi divulgada por meio de uma carta aberta à população sul-mato-grossense, na qual afirma assumir o novo desafio “com responsabilidade”, após diálogo com diferentes setores da sociedade.

No documento, o deputado destaca sua trajetória de quase 24 anos na Câmara Federal, período em que, segundo ele, destinou mais de R$ 5 bilhões em investimentos ao Estado, por meio de emendas parlamentares e projetos que atenderam dezenas de municípios.

Vander ressalta que a experiência acumulada e a capacidade de articulação política foram fundamentais para transformar demandas em resultados concretos.

O parlamentar também menciona que a decisão de disputar o Senado ocorre em meio a um entendimento coletivo, além de um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo ele, embora tivesse condições de buscar a reeleição para a Câmara dos Deputados, optou por colocar seu nome à disposição para ampliar sua atuação em nível nacional.

Na carta, o pré-candidato reafirma o compromisso com a democracia e com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, destacando que pretende continuar defendendo os interesses da população caso seja eleito.

Antes dessa definição, os movimentos do Partido dos Trabalhadores (PT) apontavam para uma possível candidatura da deputada federal Camila Jara ao Senado. A estratégia seria utilizá-la como puxadora de votos, visando fortalecer a sigla e garantir ao menos uma cadeira no Senado.

Com a entrada de Vander Loubet na disputa, a expectativa dentro do partido é de que ele concentre votos da legenda e desempenhe esse papel de liderança eleitoral, contribuindo para ampliar a representação do PT no Estado.

Confira a carta na íntegra:

CARTA AO POVO SUL-MATO-GROSSENSE

Sim, sou pré-candidato a senador por Mato Grosso do Sul.

Faço esta carta de forma direta para esclarecer qualquer dúvida e afirmar, com responsabilidade, a decisão que assumo neste momento da minha vida pública. Trata-se de uma escolha construída com diálogo e ouvindo, principalmente, a população do nosso estado.

Ao longo de quase 24 anos como deputado federal, tive a honra de representar o povo sul-mato-grossense em Brasília por seis mandatos. Viabilizei mais de R$ 5 bilhões em investimentos para Mato Grosso do Sul, por meio de emendas, projetos e ações que chegaram aos 79 municípios.

Construí experiência e mantive portas abertas por onde passei, principalmente em Brasília. Essa capacidade de diálogo e de construção de consensos sempre foi essencial para transformar demandas em resultados concretos para nosso povo.

Cada obra, cada recurso, cada investimento representa mais do que números, representa o compromisso de nunca esquecer de onde viemos e para quem trabalhamos.

Ao longo da minha trajetória, representando um único partido e a sua linha de pensamento, trabalhei sempre em defesa da democracia e da melhoria da vida das pessoas, seja como filiado, dirigente ou parlamentar.

Agora, a partir de um entendimento coletivo, e atendendo a um pedido do presidente Lula, encaro um novo desafio. Embora muitos digam que eu teria uma reeleição tranquila como deputado federal, tenho a convicção de que política não se faz para a gente e sim para o coletivo. Por isso, coloco meu nome como pré-candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, com o compromisso de seguir representando nosso povo em Brasília, ampliando as oportunidades de ser um instrumento de desenvolvimento para nosso estado.

Sempre trabalhei pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e pelos interesses da nossa população. E reafirmo o compromisso de continuar trabalhando assim no Senado, se for a vontade do nosso povo.

Muito obrigado.

Vander Loubet
Deputado Federal e Presidente do Diretório Estadual do PT/MS

Pressão

Trump diz que Irã está sob pressão e que navios dos EUA estão 'prontos para partir'

Evento sobre acessibilidade aos cuidados de saúde, o republicano voltou a dizer que os EUA não estão sob pressão para acabar com a guerra

23/04/2026 22h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

O presidente dos EUA, Donald Trump, subiu o tom em relação ao Irã nesta quinta-feira, 23, afirmando que, se não houver acordo, ele resolverá a questão militarmente e que navios americanos estão "prontos para partir" em direção ao Oriente Médio.

Em evento sobre acessibilidade aos cuidados de saúde, o republicano voltou a dizer que os EUA não estão sob pressão para acabar com a guerra. "Irã está sob pressão de tempo, não nós. Se o Irã não escoar o petróleo, a infraestrutura entrará em colapso Eles têm apenas alguns dias até que isso aconteça", enfatizou aos repórteres.

O mandatário também reafirmou que o país persa quer chegar a um acordo, mas que Teerã tem uma liderança totalmente nova e por isso eles estão "em conflito entre si". "Não sabemos quem é o líder. O Irã está adiando isso porque não sabemos com quem estamos falando", disse.

Trump elogiou o bloqueio americano, alegando que o país persa não está conseguindo fazer negócios e que derrubará os navios "arrogantes iranianos" que foram avistados.

Sem acordo, o presidente americano frisou que os EUA eliminarão o restante dos alvos, mas que não usaria armas nucleares contra o Irã. "Com ataques, achei que o petróleo subiria a US$ 200 por barril e que bolsas cairiam 20%", acrescentou, ponderando que os americanos vão pagar mais pela gasolina "por um tempo" por causa da guerra.

Sobre inteligência artificial (IA), o republicano mencionou que os EUA estão à frente da China na corrida de IA, com empresas de semicondutores de Taiwan e da Coreia do Sul se instalando no país. "Tarifas são responsáveis por aumento da produção de chips nos EUA; Teremos cerca de 50% do mercado em breve".

Assine o Correio do Estado

Inconstitucionalidade

Relator no STF, Fachin vota para declarar constitucionalidade da Lei Ferrari

Vigente desde 1979, a lei estabelece regras para contratos de concessão entre fabricantes de veículos e suas redes de concessionárias

23/04/2026 21h00

Compartilhar

Foto: Rosinei Coutinho/STF

Continue Lendo...

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira, 23, para declarar a constitucionalidade da chamada Lei Ferrari, que regula as relações comerciais entre montadoras e concessionárias de veículos no Brasil. Ele é relator do caso. O julgamento foi iniciado nesta quinta.

"A regulação setorial deve e pode ser alvo de críticas e eventuais aprimoramentos, mas isso não significa inconstitucionalidade", afirmou Fachin, que defendeu a manutenção da lei como uma deferência à opção legislativa.

Vigente desde 1979, a lei estabelece regras para contratos de concessão entre fabricantes de veículos e suas redes de concessionárias. Entre outras coisas, ela permite exclusividades territoriais, limites de vendas e exigências de estoque e fidelização.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Desembargadores acusados de vender sentença viajavam em avião avaliado em R$ 3,5 milhões
Última Ratio

/ 2 dias

Desembargadores acusados de vender sentença viajavam em avião avaliado em R$ 3,5 milhões

2

Resultado da Loteria Federal 06059-3 de hoje, quarta-feira (22/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06059-3 de hoje, quarta-feira (22/04)

3

Previsão aponta que MS terá onda de calor e frente fria entre quinta-feira e domingo
extremos

/ 2 dias

Previsão aponta que MS terá onda de calor e frente fria entre quinta-feira e domingo

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7007, quarta-feira (22/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7007, quarta-feira (22/04): veja o rateio

5

Dupla que fez show gratuito em Campo Grande fatura R$ 1,5 milhão de prefeituras do interior
"Cê tá doido"

/ 1 dia

Dupla que fez show gratuito em Campo Grande fatura R$ 1,5 milhão de prefeituras do interior

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 18 horas

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?