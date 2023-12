Política

Além do balanço, deputados realizaram as últimas votações da Mesa Diretora

Em uma sessão rápida na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), que durou menos de meia hora, deputados votaram em alguns projetos e o presidente, Gerson Claro (PP), apresentou o balanço das votações durante o ano de 2023.

Conforme anunciado foram 523 propostas apresentadas, metade delas, 364 foram de resolução, decretos e emenda constitucional.

Ainda de acordo com os dados apresentados, 288 foram aprovados, 70 rejeitados ou retirados e 163 em tramitação. Também foi divulgado pelo presidente da Casa de Leis, um total de 6.442 proposições, incluindo vetos, indicações, moções, requerimentos e emendas.

De acordo com o balanço da atividade legislativa, foram 43 sessões realizadas, 479 votações em Plenário, 207 legislativos publicados, 31 audiências públicas realizadas, 16 visitas oficiais e 24 visitas de institucionais, 15 encontros e seminários e 10.658 ofícios expedidos.

"Ano muito produtivo e importante para o Estado, com muitos debates e produção de normas que interferem diretamente na vida das pessoas. A todos os Poderes e órgãos estaduais que precisaram, a Assembleia se fez presente. A Lei do Pantanal fecha o ano com chave de ouro, pois protege a maior planície alagada do mundo, um patrimônio da humanidade. Além de fazer de Mato Grosso do Sul mais conhecido, a lei passa a ser um exemplo na questão da sustentabilidade", destacou.



Projetos aprovados

Ainda na manhã de hoje (19), os deputados votaram durante a sessão o projeto de lei 297/2023 da Mesa Diretora (2023-2024), que instituiu o Plano Contributivo e Complementar da Previdência Social dos parlamentares.

O projeto de lei recebeu 18 votos favoráveis e 3 contrários. Os que votaram "não"foram Tavares, João Henrique Catan (PL) e Lídio Lopes (sem partido).

De acordo com a proposta apresentada, a aposentadoria será vigente ao parlamentar que tenha no mínimo 60 anos, e que tenha passado pelo o exercício de cinco legislaturas e tenha 35 anos de contribuição ao Regime Previdenciário.

Auxilio a família de baixa renda

Outro projeto que passou por votação foi de lei 356 de 2023 (Poder Executivo).

Este projeto autoriza o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Agência Popular de Habitação do Estado (Agehab), apresentar a isenção, a beneficiários de programas habitacionais de construção residencias habitacionais para a população de baixa renda, cuja renda mensal bruta destas famílias se enquadre no Programa Minha Casa Minha Vida- Faixa Urbano 1.